Консультант по сну: время отхода детей ко сну уже сейчас следует подстраивать под осенний ритм

Она добавляет, что часто приходится объяснять детям и подросткам, почему важно регулярное время отхода ко сну и пробуждения. „Детскому мозгу нужен распорядок дня, чтобы справляться со всеми задачами. Мы знаем, что подростки любят „досыпать“ на выходных, но на самом деле из-за этого им труднее восстановить режим сна в начале школьной недели. Рекомендую в выходные ложиться спать не более чем на час позже, а утром вставать не более чем на час позже, чем в школьные дни“, – советует специалист.

„Вам следует заранее обсудить с ребёнком, каким будет ритм школьного дня. Принимая во внимание время начала учебного дня, следует рассчитать, когда будет подходящее время для засыпания, чтобы можно было полностью удовлетворить потребности в ночном сне. Детей определённо можно включить в этот процесс обсуждения. Вместе вы могли бы подумать, какие занятия способствуют сну. Ребёнку можно предоставить выбор, какое из занятий ему больше всего нравится, и эти занятия можно начинать вводить в распорядок дня уже во второй половине августа“, – делится советами Нигул.

По словам консультанта по сну, детям с четырёх лет уже не нужно спать днём, им необходимо около 11 часов 30 минут ночного сна, а детям 6 лет необходимо до 11 часов ночного сна. Однако ребёнку младшего школьного возраста необходимо 9–11 часов сна, подростку – 8–10 часов, а молодому человеку (19+) – 7–9 часов ночного сна. „Архитектура цикла сна меняется со временем: с возрастом количество циклов сна уменьшается, а сами циклы, в свою очередь, становятся длиннее“, – добавляет Нигул.

После окончания лета многие родители наверняка сталкивались с ситуацией, когда разбудить ребёнка утром в школу или детский сад кажется практически невыполнимой задачей. Чтобы ребёнку было легче просыпаться, консультант по детскому сну Катрин Нигул рекомендует уже сейчас начинать постепенно налаживать ритм жизни и сна для осени. „Это означает, что все вечерние дела надо каждый день переносить на 15 минут раньше: раньше начинать заниматься домашними делами, переносить ужин и принятие душа на более раннее время, раньше выключать экраны. Так у ребёнка будет достаточно времени, чтобы адаптироваться к изменениям“, – объясняет она.

По мнению Нигул, детям нужен распорядок дня, чтобы быть уверенными в себе, научиться планировать своё время и понимать ожидания общества и семьи по отношению к ним. „Сон необходим учащемуся, чтобы чувствовать себя максимально отдохнувшим в течение учебного дня. Достаточный сон также является лучшим способом улучшить концентрацию внимания, поддержать развитие мозга, запомнить важную информацию и добиться лучших результатов, как в школе, так и на тренировках“, – говорит консультант по сну.

Создавайте ритуалы в соответствии с пожеланиями детей

Один из способов побудить детей в вашей семье заснуть – использовать предметы, которые им нравятся. „Дети часто чувствуют себя комфортно со специальной мягкой игрушкой, одеялом или подушкой, которая у них ассоциируется со сном“, – говорит Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.

„Эти предметы помогут ребёнку расслабиться и подготовиться ко сну. Дети начинают с нетерпением ждать встречи со своим любимцем или игры с милыми игрушками в постели, прежде чем заснуть“, – делится советами Миквере.

По мнению дизайнера интерьера, поддержание порядка в спальне создаёт в комнате спокойную атмосферу, что способствует лучшему отдыху.

„Отсортируйте вместе с ребенком старые или ненужные вещи и пожертвуйте их тем, кто в них больше нуждается. Рассмотрите решения для хранения и организации предметов, которые разработаны специально для детей, и при этом легкодоступны для них и позволяют навести порядок в комнате. Используйте коробки, корзины или места для хранения вещей под кроватью, чтобы держать вещи в порядке и скрыть их от глаз. Отведённые места для хранения игрушек и других вещей в спальне позволяют без труда убирать вещи и создают спокойную и успокаивающую атмосферу для сна. Уборка также может стать повседневным занятием, которое вы выполняете вместе со своим ребёнком“, – советует Миквере.

Помимо порядка в детской комнате, дизайнер интерьера напоминает о важности темноты перед сном. Установив затемняющие рулонные шторы или панельные шторы, вы сможете блокировать внешний свет и изолировать комнату от внешнего шума. Более того, умные беспроводные системы затемняющих жалюзи могут стать утренним ритуалом, когда дети смогут открыть жалюзи и впустить свет в комнату, нажав на пульт.

„Также важно создать спокойную атмосферу с помощью различных тёплых световых решений. Когда вы собираетесь ложиться спать, используйте только мягкий, успокаивающий свет, который сигнализирует мозгу, что темнеет и пора ложиться спать“, – советует дизайнер интерьера. Она также напоминает, что стоит также следить за температурой света, которая измеряется в Кельвинах (К). Чтобы обеспечить тёплый свет в спальне, следует отдавать предпочтение лампочкам с температурой от 2700 до 3000 К. Лампочки с температурой 3100 К и выше оказывают более прохладный эффект и лучше подходят для других помещений, например ванных комнат или кухонь.