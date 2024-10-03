Вымираем? Почему мы перестали рожать детей и действительно ли это так плохо, как принято считать

Статистика не лжет: в мире рождается все меньше и меньше детей. Это происходит в связи со страхами, нависшими над стареющим населением. Для того, чтобы численность населения оставалась как минимум стабильной, коэффициент рождаемости должен быть не меньше 2,1 - в Эстонии он сейчас примерно равен 1,61, пишет Delfi Life.