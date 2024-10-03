03.10.2024, 15:18
Вымираем? Почему мы перестали рожать детей и действительно ли это так плохо, как принято считать
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Статистика не лжет: в мире рождается все меньше и меньше детей. Это происходит в связи со страхами, нависшими над стареющим населением. Для того, чтобы численность населения оставалась как минимум стабильной, коэффициент рождаемости должен быть не меньше 2,1 - в Эстонии он сейчас примерно равен 1,61, пишет Delfi Life.
Проблема рождаемости охватывает и другие страны мира, за исключением части Африки, расположенной к югу от Сахары. Особенно она выражена в Юго-Восточной Азии: Тайвани, Китае, Таиланде и Японии — все эти страны находятся в нижней части таблицы рождаемости.
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