ИССЛЕДОВАНИЕ | 74% родителей в Эстонии предпочитает ограничивать экранное время на смартфоне ребенка

Проведенное поставщиком решений для родительского контроля Findmykids исследование показывает, что в ситуации, когда ребенок ночью играет в мобильные игры, 74% родителей предпочитает определять для телефона ребенка конкретные периоды времени для игр и ограничивать использование приложений в другие периоды времени. Кроме того, 49% родителей готовы разрешить своему ребенку играть на улице дольше обычного в ситуации, когда у них есть возможность следить за их местоположением посредством приложения.

Семейный терапевт Илона Гассманн сказала, что родители в курсе технологии и понимают насколько важно использовать технологии для обеспечения безопасности детей. „Новые приложения родительского контроля предлагают не только чувство защищенности, но и способствуют самостоятельности детей, позволяя при необходимости родителям следить за ними виртуально. Этот баланс крайне важен в современном стремительном мире, где безопасность и самостоятельность должны идти рука за руку“,- сказала Гассманн.

Одним из таких приложений является вышедшее на эстонский рынок приложение Findmykids, которое создано для того, чтобы предлагать родителям спокойствие при помощи дополненных функций безопасности для ребенка. Приложение позволяет родителям следить за местоположением своего ребенка в режиме реального времени, слышать окружающие телефон ребенка звуки, активировать имеющийся в телефоне громкий сигнал, а также контролировать использование приложений, определяя часы игры в мобильные игры или блокируя определенные приложения. Кроме того приложение информирует родителя в ситуации, например, когда ребенок покидает определенный район, обеспечивая то чтобы родители были бы всегда в курсе местоположения своего ребенка и чем он занимается.