Зажечь Телебашню или колесо обозрения в T1: как в Эстонии узнают о поле будущего ребенка?
Формат вечеринки, на которой семейная пара узнает пол будущего ребенка, не нов, но, по словам ведущей праздников Ксении Катс, летом в Эстонии он в последнее время становится таким же популярным, как и свадьбы, пишет GLOSS.ee.
Gender reveal party – это современное и популярное мероприятие, на котором будущие родители и их близкие узнают пол будущего малыша. Это событие стало настоящим трендом, превращая волнительное ожидание в запоминающийся праздник.
Почему людям так важно узнать пол их будущего малыша? И почему из этого события делают праздник? Я думаю, что здесь есть некий психологический момент: мама, вынашивая малыша, не видит его, не знает, кто там пинает ее, а пол ребенка добавляет некой ясности. Мама примерно понимает, к чему нужно быть готовой — к розовой или голубой одежде, к косичкам или разбитым коленкам.
Гендер-пати в Эстонии становится все больше, практически столько же, сколько свадеб летом. Я думаю, это связано с тем, что людям важно поделиться своей радостью и создать еще один повод, чтобы встретится с близкими и друзьями. В жизни не так много праздников. Обычно с размахом отмечают юбилеи раз в 5 лет, свадьбу, но этого так мало, а гендер-пати — это прекрасная возможность разделить радость ожидания малыша с близкими и друзьями.
Как до победного держать пол ребенка в секрете?
Пол ребенка будущим родителям готов озвучить на втором скрининге (примерно 20-я неделя беременности) врач, который делает УЗИ второго триместра.
У каждой пары есть право попросить не озвучивать пол ребенка. Врач по вашей просьбе может не говорить вам пол ребенка, а выдать запечатанный конверт, внутри которого будет милая открыточка с пинетками розового или голубого цвета, где на государственном языке будет написано „Поздравляем, у вас мальчик!“ или „Поздравляем, у вас девочка!“.
В моей праздничной практике были случаи, когда мы с будущей мамочкой-клиенткой очень активно обсуждали подготовку с гендер-пати, а на скрининге у них сменился узист, который случайно выболтал пол ребенка. Мамочка так и написала: „Гендер-пати не будет. Нам сказали пол…“.
Другой случай был похожий. Пара планировала делать масштабный праздник, а врач на радостях сказала: „Ой, какой большой писюн у него, видите!?“. Немая сцена.
Конечно, есть и такие пары, которые знают пол будущего ребенка, но устраивают праздник для родственников и друзей.
Небанальные идеи для гендер-вечеринки
Лопанье шариков, разрезание торта — как будто, этого уже слишком много. „Хочется не как у всех“, говорят мне клиенты.
Гендер-пати в Эстонии обычно проходят как в домашних условиях, так и в арендованных залах или на природе. В Эстонии, с её красивыми ландшафтами, популярны также пикники и мероприятия на открытом воздухе, например, на пляже.
Чаще всего лопают шарики с цветными конфетти внутри, разрезают праздничный торт с цветной начинкой или используют шарики в коробке, которые взлетают при открытии.