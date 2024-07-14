Зажечь Телебашню или колесо обозрения в T1: как в Эстонии узнают о поле будущего ребенка?

Gender reveal party – это современное и популярное мероприятие, на котором будущие родители и их близкие узнают пол будущего малыша. Это событие стало настоящим трендом, превращая волнительное ожидание в запоминающийся праздник.

Почему людям так важно узнать пол их будущего малыша? И почему из этого события делают праздник? Я думаю, что здесь есть некий психологический момент: мама, вынашивая малыша, не видит его, не знает, кто там пинает ее, а пол ребенка добавляет некой ясности. Мама примерно понимает, к чему нужно быть готовой — к розовой или голубой одежде, к косичкам или разбитым коленкам.

Гендер-пати в Эстонии становится все больше, практически столько же, сколько свадеб летом. Я думаю, это связано с тем, что людям важно поделиться своей радостью и создать еще один повод, чтобы встретится с близкими и друзьями. В жизни не так много праздников. Обычно с размахом отмечают юбилеи раз в 5 лет, свадьбу, но этого так мало, а гендер-пати — это прекрасная возможность разделить радость ожидания малыша с близкими и друзьями.

Как до победного держать пол ребенка в секрете?

Пол ребенка будущим родителям готов озвучить на втором скрининге (примерно 20-я неделя беременности) врач, который делает УЗИ второго триместра.

У каждой пары есть право попросить не озвучивать пол ребенка. Врач по вашей просьбе может не говорить вам пол ребенка, а выдать запечатанный конверт, внутри которого будет милая открыточка с пинетками розового или голубого цвета, где на государственном языке будет написано „Поздравляем, у вас мальчик!“ или „Поздравляем, у вас девочка!“.

В моей праздничной практике были случаи, когда мы с будущей мамочкой-клиенткой очень активно обсуждали подготовку с гендер-пати, а на скрининге у них сменился узист, который случайно выболтал пол ребенка. Мамочка так и написала: „Гендер-пати не будет. Нам сказали пол…“.

Другой случай был похожий. Пара планировала делать масштабный праздник, а врач на радостях сказала: „Ой, какой большой писюн у него, видите!?“. Немая сцена.