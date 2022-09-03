Психолог советует, как поддержать идущего в школу ребенка

Дети могут особенно нуждаться в теплом эмоциональном контакте с вами в этот период. Хороший способ поддержать такой контакт и напитать ребенка свои вниманием – выделить хотя бы 20 минут в день, чтобы вместе поиграть во что-то, или почитать перед сном, или погулять вместе и поговорить. Слушайте ребенка внимательно в это время, дайте ему понять, что вы воспринимаете серьезно то, что он вам рассказывает.

Важно помнить, что для того, чтобы хотеть узнавать новое и учиться новому, ребенку нужно быть отдохнувшим и спокойным. И еще, ему нужен достаточно спокойный и включенный в его дела родитель. Спокойный и включенный в его дела - это значит, уравновешенный, эмоционально стабильный родитель, который всем свои настроем (и словами тоже!) говорит ребенку: „Все хорошо. Ты идешь в школу, и я уверен, что тебе там будет интересно, что у тебя появятся друзья, и ты научишься новым интересным вещам. Я уверен, что ты справишься с трудностями, и я готов тебе помогать, если тебе будет нужно.“ Ребенку очень важно чувствовать именно ваше спокойствие и вашу уверенность в его силах, а не тревогу и беспокойство за него.

Что же делать? Как снизить тревогу? Как поддерживать самостоятельность и учебную мотивацию ребенка в этот период? На что обратить внимание в первую очередь?

Семейные психологи определяют этот этап в жизни семьи как нормативный кризис. Можно сказать, что семья с ее укладом жизни, правилами, сложившимися моделями поведения, „приходит в школу“, где есть свои правила и требования, две системы – семья и школа, вступают во взаимодействие. Школьные правила и школьная жизнь ребенка требуют от семьи определенных изменений, перестраивания, адаптации. Если семейные правила входят в противоречие с тем, что требует школа, то родители и ребенок испытывают стресс. С окончанием каникул, особенно в начале учебного года, тревогу и напряжение, связанные с перестройкой режима дня и увеличением психической нагрузки, испытывают не только родители первоклассников, но, пожалуй, большинство школьников и их родителей.

Ребенок впервые идет в школу. Событие, которое вызывает в семье самые разные переживания. С одной стороны – радость родителей по поводу того, что их ребенок повзрослел, с другой – тревога, как он справится, сможет ли подружиться с одноклассниками, привыкнуть к новым правилам и требованиям, почувствовать себя уверенным в собственных силах в новой среде.

В общем, от родителей требуется, с одной стороны, уверенность в силах и самостоятельности ребенка, с другой стороны, включенность и особенное внимание к его делам и переживаниям.

Конечно, при этом не стоит забывать и о себе – чтобы быть таким спокойным и включенным родителем, нужно иметь возможность самому отдыхать, заботиться о себе и восстанавливать силы.

Что можно сделать заранее, чтобы начало учебного года было легким?

Вот несколько простых советов.

За неделю до начала учебы нужно отрегулировать режим сна, чтобы потом было легче переносить ранние подъёмы. Важно помнить, что ребенку 7-9 лет нужно спать около 10-11 часов в сутки. Уставший и невыспавшийся ученик становится невнимательным, ему труднее сосредоточиться и выполнять задания. Поэтому наладить и сбалансировать режим активности и отдыха хорошо заранее, прежде чем начался учебный год.

Помните о том, что ребенку очень важно двигаться. Физическая активность хорошо помогает справиться со стрессом. Двигайтесь вместе, или вместе составьте режим дня, в котором обязательно есть время для игр на улице, прогулок, физкультуры.

Чтобы познакомиться со школой, можно сходить туда еще до начала учебы.

Во многих школах сейчас есть подготовительные классы. Подготовка к школе помогает детям познакомиться со школьной обстановкой заранее, подружиться друг с другом, и облегчает адаптацию к первому классу.

Про школу можно и поговорить заранее, школу можно нарисовать, в школу можно вместе поиграть. Это даст возможность узнать, какие, может быть, есть фантазии или опасения или радостные предвкушения у ребенка насчет школы, и обсудить их.

Что мы можем делать, чтобы развивать у школьника самостоятельность, навыки планирования, чувство времени, когда учеба уже началась? А также, дать ребенку ощущение опоры и поддержки со стороны родителей?

Как уже говорилось, создайте и поддерживайте структуру дня, в которой было бы место учебе, играм, отдыху и общению.