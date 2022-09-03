Психолог советует, как поддержать идущего в школу ребенка
Школа означает большие перемены для ребенка: новые правила, другие представления и люди. Психолог Novel Clinic Инна Гришакова рассказывает, как понять, поддержать и направить ребенка, чтобы школа не стала для него чрезмерным стрессом.
Ребенок впервые идет в школу. Событие, которое вызывает в семье самые разные переживания. С одной стороны – радость родителей по поводу того, что их ребенок повзрослел, с другой – тревога, как он справится, сможет ли подружиться с одноклассниками, привыкнуть к новым правилам и требованиям, почувствовать себя уверенным в собственных силах в новой среде.
Семейные психологи определяют этот этап в жизни семьи как нормативный кризис. Можно сказать, что семья с ее укладом жизни, правилами, сложившимися моделями поведения, „приходит в школу“, где есть свои правила и требования, две системы – семья и школа, вступают во взаимодействие. Школьные правила и школьная жизнь ребенка требуют от семьи определенных изменений, перестраивания, адаптации. Если семейные правила входят в противоречие с тем, что требует школа, то родители и ребенок испытывают стресс. С окончанием каникул, особенно в начале учебного года, тревогу и напряжение, связанные с перестройкой режима дня и увеличением психической нагрузки, испытывают не только родители первоклассников, но, пожалуй, большинство школьников и их родителей.
Что же делать? Как снизить тревогу? Как поддерживать самостоятельность и учебную мотивацию ребенка в этот период? На что обратить внимание в первую очередь?
Важно помнить, что для того, чтобы хотеть узнавать новое и учиться новому, ребенку нужно быть отдохнувшим и спокойным. И еще, ему нужен достаточно спокойный и включенный в его дела родитель. Спокойный и включенный в его дела - это значит, уравновешенный, эмоционально стабильный родитель, который всем свои настроем (и словами тоже!) говорит ребенку: „Все хорошо. Ты идешь в школу, и я уверен, что тебе там будет интересно, что у тебя появятся друзья, и ты научишься новым интересным вещам. Я уверен, что ты справишься с трудностями, и я готов тебе помогать, если тебе будет нужно.“ Ребенку очень важно чувствовать именно ваше спокойствие и вашу уверенность в его силах, а не тревогу и беспокойство за него.
Дети могут особенно нуждаться в теплом эмоциональном контакте с вами в этот период. Хороший способ поддержать такой контакт и напитать ребенка свои вниманием – выделить хотя бы 20 минут в день, чтобы вместе поиграть во что-то, или почитать перед сном, или погулять вместе и поговорить. Слушайте ребенка внимательно в это время, дайте ему понять, что вы воспринимаете серьезно то, что он вам рассказывает.
В общем, от родителей требуется, с одной стороны, уверенность в силах и самостоятельности ребенка, с другой стороны, включенность и особенное внимание к его делам и переживаниям.
Конечно, при этом не стоит забывать и о себе – чтобы быть таким спокойным и включенным родителем, нужно иметь возможность самому отдыхать, заботиться о себе и восстанавливать силы.
Что можно сделать заранее, чтобы начало учебного года было легким?
Вот несколько простых советов.
За неделю до начала учебы нужно отрегулировать режим сна, чтобы потом было легче переносить ранние подъёмы. Важно помнить, что ребенку 7-9 лет нужно спать около 10-11 часов в сутки. Уставший и невыспавшийся ученик становится невнимательным, ему труднее сосредоточиться и выполнять задания. Поэтому наладить и сбалансировать режим активности и отдыха хорошо заранее, прежде чем начался учебный год.
Помните о том, что ребенку очень важно двигаться. Физическая активность хорошо помогает справиться со стрессом. Двигайтесь вместе, или вместе составьте режим дня, в котором обязательно есть время для игр на улице, прогулок, физкультуры.
Чтобы познакомиться со школой, можно сходить туда еще до начала учебы.
Во многих школах сейчас есть подготовительные классы. Подготовка к школе помогает детям познакомиться со школьной обстановкой заранее, подружиться друг с другом, и облегчает адаптацию к первому классу.
Про школу можно и поговорить заранее, школу можно нарисовать, в школу можно вместе поиграть. Это даст возможность узнать, какие, может быть, есть фантазии или опасения или радостные предвкушения у ребенка насчет школы, и обсудить их.
Что мы можем делать, чтобы развивать у школьника самостоятельность, навыки планирования, чувство времени, когда учеба уже началась? А также, дать ребенку ощущение опоры и поддержки со стороны родителей?
Как уже говорилось, создайте и поддерживайте структуру дня, в которой было бы место учебе, играм, отдыху и общению.
Хорошо начинать все делать вместе, но не вместо ребенка. Ну, это такой же принцип, как и в более раннем возрасте, когда вы учите малыша одеваться, застегивать пуговицы, завязывать шнурки и тд. Только тут уже есть то преимущество, что с ребенком можно обсудить, что он планирует делать сначала, что потом, вместе распределить время. Составить план действий можно вместе, а вот помогать этому плану следовать, напоминать, что за чем нужно сделать – уже задача родителя. Конечно, постепенно, ребенок научиться и составлять план действий и действовать по плану самостоятельно. Например, так можно научить первоклассника самостоятельно собирать сумку: сначала вы вместе берете расписание предметов на завтра, обсуждаете, что нужно взять с собой к каждому уроку, ребенок сам кладет эти вещи в сумку, можно еще проверить по списку, все ли он положил. И, постепенно, он научится делать это самостоятельно.
Также можно планировать вместе день – когда отдых, когда прогулка, когда домашнее задание (если оно есть). и в каком порядке. Вы вместе проговариваете план, взрослый помогает планировать и ориентироваться во времени, и постепенно, шаг за шагом, ребенок учится придерживаться плана действий сам. Если вы ставите себе будильник, чтобы утром отвезти ребенка в школу, попросите и ребенка поставить себе будильник – если это действие ввести в привычку, оно также станет частью развития его ответственности за свои дела.
В школе неизбежно возникает тема отношений и личных границ. Рядом друг с другом оказываются дети из разных семей с разными правилами жизни и моделями поведения. Конечно, то, какая обстановка, какие отношения и какие правила общения будут поддерживаться между детьми в начальных классах, во многом зависит от учителя. И все же, именно в семье, в отношениях с близкими, ребенок учится относиться с уважением к физическим и эмоциональным границам другого человека, тому, что можно и чего нельзя допускать в общении. Например, отношение к личным границам в разных семьях может быть очень разным: ребенок, у которого нет личного пространства и понятия о том, что какие-то вещи могут принадлежать только ему, а какие-то - кому-то другому, может постоянно попадать в конфликтные ситуации.
Конечно, хорошо, если ребенок рассказывает вам о разных ситуациях из своей школьной жизни, и вы вместе можете обсудить, что он чувствовал, как себя повел, что было бы правильно сделать и тд. Вы можете вместе подумать и обсудить, как принято себя вести в вашей семье? Полезно ли эти правила общения соблюдать с одноклассниками?
А если ребенок ничего не рассказывает, но вы видите, что он с чем-то не справляется, или, у него постоянно грустное настроение, или, он отказывается идти в школу? Причины, почему он не хочет ходить в школу могут быть очень разными. В первую очередь, поговорите об этом с учителем, попросите помощи. Обсудив ситуацию вместе, вы сможете выработать стратегии помощи ребенку. В некоторых случаях через учителя можно обратиться к школьным специалистам центра поддержки – психологу, социальному педагогу. Сотрудничество и диалог с педагогами и специалистами школы позволит быстрее найти пути решения проблемы.
Возможно, эти советы кажутся слишком простыми, но не всегда выполнимыми на практике. Да, здесь могут возникать трудности и препятствия, связанные с тем, что все семьи очень по-разному устроены. И школы, конечно, тоже, поскольку в них тоже работают и учатся разные люди с разными ценностями, представлениями о жизни и поведением.
Например, существуют семьи, для которых привычна стратегия, как реакция на стресс – немедленный конфликт, противостояние с социумом. Когда и почему такая стратегия выработалась, это отдельный вопрос. Помогает ли ребенку, если его семья вступает в конфронтацию с социумом (со школой), не попытавшись сначала наладить сотрудничество?
Наверное, нет. Скорее, он может чувствовать себя „между двух огней“, как если бы конфликт разворачивался между его родителями, которые не могут договориться друг с другом.
Семья, проявляющая гибкость и способность обращаться за помощью, получать помощь, сотрудничать, договариваться с социальным окружением, помогает своему ребенку легче адаптироваться в новых условиях. Ему не приходиться тратить силы на то, чтобы выдерживать противостояние родителей и школы.
Дети очень восприимчивы к тому, как в семье говорят о школе и учителях, к тому, как настроены родители. Результаты исследований говорят о том, что доверие и сотрудничество между родителями и школой положительно влияют на учебную мотивацию детей, на их работоспособность, и на снижение уровня школьной тревожности.
Не менее важно (и это фактор, облегчающий жизнь детей, учителей и родителей) – хорошее и сотрудничающее со школой родительское сообщество. Способность родителей договариваться и создавать дружелюбную обстановку между собой влияет на отношения детей в классе, и в свою очередь, на учебную успеваемость.
Ребенок впервые идет в школу, и этот этот период считается кризисным в жизни семьи, но семья может пройти через него очень продуктивно, „повзрослеть“, перейти на новый этап развития. Если вы зададите себе следующие вопросы и потом ответите на них:
- Чему я хочу научить своего ребенка? Что я для этого делаю?
- Какие умения я хочу, чтобы ребенок усвоил? ( помимо письма и чтения, помимо того, что включено в школьную программу)
- Какие ценности поддерживаются в нашей семье, и что из этих ценностей я могу передать своему ребенку, чтобы ему было легко адаптироваться в новой обстановке и найти себе друзей?
Пусть размышления над этими вопросами и ответы на них укрепят вас и прибавят уверенности в своей родительской позиции.