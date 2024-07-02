ОПРОС | Более четверти родителей считают, что, пользуясь смартфоном, их ребенок становится капризнее
Проведенный фирмой Norstat опрос показал – 74% родителей замечают, что их дети уделяют смарт-устройствам чрезмерно много внимания, и, хотя использование смартфонов имеет много положительных аспектов, чрезмерное увлечение интернетом часто отвлекает детей. По словам тренинг-менеджера Samsung, родители играют важную роль в развитии у детей привычек использования смарт-устройств, а заключенные вместе договоренности помогают избегать конфликтов.
Почти три четверти респондентов признали, что чрезмерное использование интернета и приложений является в их семье проблемой. В частности, 27% родителей обнаружили, что при регулярном использовании смарт-устройств их подросток становится более капризным, а 21% замечают, что ребенок более утомлен и ему не хватает энергии.
„Ребенок может испытывать приятное волнение по поводу нового телефона, и ему может оказаться сложно закрыть интересные приложения. Поэтому важно поговорить с ребенком о цели покупки телефона, а также о том, как использовать его разумно и без вреда для здоровья“, - рассказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.
Хотя большое количество респондентов замечают в своем ребенке изменения в результате регулярного использования телефонов, многие считают, что смарт-устройства очень помогли их детям в повседневной жизни. 37% родителей видят, что использование смарт-устройств улучшает успеваемость, а 30% принявших участие в опросе считают, что телефон способствует развитию коммуникативных навыков и что в интернете их ребенок нашел новое увлекательное хобби. Кроме того, в качестве положительных аспектов были отмечены возможность творческого самовыражения (25%) и чувство принадлежности к группе (24%).
Чтобы привить ребенку здоровые привычки в отношении смарт-устройств, нужно начинать как можно раньше. Важно следить за тем, что делает ребенок, и при необходимости направлять его. Алари Пеннар поделился советами о том, как лучше контролировать использование ребенком смартфона:
Используйте приложения для контроля – мониторинг и ограничение активности детей стали чрезвычайно удобными благодаря различным приложениям и функциям телефона, таким как Google Family Link. С их помощью вы сможете блокировать нежелательные сайты, ограничивать время использования приложений или переводить телефон в ночной режим.
Показывайте пример – дети часто подражают моделям поведения и привычкам родителей, то есть если вы сами установили для себя предел разумного использования и пользуетесь телефоном целенаправленно, более вероятно, что дети также переймут эти полезные привычки.
Создавайте традиции. Один из способов сделать это – всей семьей договориться об определенных местах или времени, когда смарт-устройства не используются. Например, вы можете создать правило, что обеденный стол – зона, свободная от смарт-устройств, или что, когда приходит пора спать, телефоны остаются в другой комнате.
Говорите с ребенком – очень важно поговорить с ребенком и объяснить ему, почему важны определенные ограничения или правила. Открытый разговор создает дружескую атмосферу, благодаря чему в случае возникновения вопросов вы сможете обратиться друг к другу и найти общее решение.