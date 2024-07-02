ОПРОС | Более четверти родителей считают, что, пользуясь смартфоном, их ребенок становится капризнее

Почти три четверти респондентов признали, что чрезмерное использование интернета и приложений является в их семье проблемой. В частности, 27% родителей обнаружили, что при регулярном использовании смарт-устройств их подросток становится более капризным, а 21% замечают, что ребенок более утомлен и ему не хватает энергии.

„Ребенок может испытывать приятное волнение по поводу нового телефона, и ему может оказаться сложно закрыть интересные приложения. Поэтому важно поговорить с ребенком о цели покупки телефона, а также о том, как использовать его разумно и без вреда для здоровья“, - рассказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.

Хотя большое количество респондентов замечают в своем ребенке изменения в результате регулярного использования телефонов, многие считают, что смарт-устройства очень помогли их детям в повседневной жизни. 37% родителей видят, что использование смарт-устройств улучшает успеваемость, а 30% принявших участие в опросе считают, что телефон способствует развитию коммуникативных навыков и что в интернете их ребенок нашел новое увлекательное хобби. Кроме того, в качестве положительных аспектов были отмечены возможность творческого самовыражения (25%) и чувство принадлежности к группе (24%).

Чтобы привить ребенку здоровые привычки в отношении смарт-устройств, нужно начинать как можно раньше. Важно следить за тем, что делает ребенок, и при необходимости направлять его. Алари Пеннар поделился советами о том, как лучше контролировать использование ребенком смартфона: