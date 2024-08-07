Последний рывок лета: 5 советов, как уберечь детей от травм накануне учебного года

Походы, езда на велосипеде и лагеря на открытом воздухе дают детям возможность исследовать окружающий мир и развивать выносливость. Если ребенок собирается в лагерь, тщательно изучите информацию о нем, включая программу и квалификацию персонала. Не забудьте о своевременной вакцинации против клещевого энцефалита.

Кроме того, поговорите с детьми о необходимости сообщать родителям о любых ушибах или травмах, полученных на улице. Это поможет вовремя выявить и правильно вылечить даже незначительные повреждения, такие как микропереломы, чтобы избежать осложнений в будущем.

Напомните детям, что переходить улицу разрешается только в предназначенных для этого местах, убедившись в безопасности перехода даже на светофоре или пешеходном переходе. Внезапно выбежав на улицу, можно создать опасность столкновения с транспортными средствами.

Несмотря на то, что интенсивность движения на дорогах летом может быть ниже, крайне важно напомнить детям о мерах предосторожности. Особое внимание стоит уделить безопасности при езде на велосипеде и роликовых коньках, так как именно эти виды активного отдыха чаще всего приводят к травмам среди юных участников дорожного движения. Крайне важно, чтобы ребенок всегда носил необходимые средства защиты: шлем, наколенники и налокотники.

Кирсисте отмечает, что дети чаще всего получают травмы в моменты, когда остаются без присмотра взрослых на длительное время. Это происходит во время активных игр на качелях, игровых площадках или при катании на велосипеде. „Родителям следует проявлять повышенное внимание к досугу детей. Важно не терять их из виду и принимать необходимые меры для обеспечения их безопасности“, - подчеркивает эксперт.

„По страховым случаям мы видим, что во время летних каникул количество травм и случаев нанесения вреда здоровью у детей значительно увеличивается. Характер у них схожий: переломы, отравления, укусы животных, ожоги – то есть ситуации, которые можно было бы избежать“, – объясняет Райдо Кирсисте, руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige.

Повторите с детьми основные правила безопасности и напомните номер экстренной помощи 112. Убедитесь, что телефон ребенка всегда заряжен перед выходом на улицу. Установите правило: ребенок должен сообщать, куда и на какое время он уходит. Рассмотрите возможность использования приложения для отслеживания местоположения на телефоне ребенка.

Не забывайте о безопасности при общении с животными. Обычно детей кусают или царапают свои и же домашние животные. Напомните детям, что нельзя беспокоить или дразнить животных во время еды или сна, и следует быть осторожными при езде на велосипеде рядом с собаками.

Обратите внимание детей на опасность лазания по деревьям или недостроенным зданиям - падения с высоты часто приводят к серьезным травмам. Если ребенок получил травму, требующую немедленной помощи, обратитесь в отделение экстренной медицинской помощи. При менее серьезных случаях проконсультируйтесь с семейным врачом или обратитесь к дежурному врачу в нерабочее время.

Батут и качели: инструкции по безопасности придуманы не просто так

Батуты и качели всегда популярны среди детей, но их использование требует особой осторожности. Так, батуты при несоблюдении требований безопасности могут привести к серьезным травмам. Убедитесь, что батут оснащен защитной сеткой и установлен на устойчивой поверхности вдали от зданий. Напомните детям о необходимости быть осторожными, чтобы избежать столкновений и падений.

Водоемы: наличие спасательного жилета и проверка дна водоема спасают от опасных ситуаций

Даже в последние недели каникул не забывайте о безопасности на воде. Всегда проверяйте дно водоема перед купанием в нем детей. Ограничьте доступ маленьких детей к прудам, колодцам и канализационным трубам. Разрешайте детям плавать только под присмотром взрослых и напомните детям о необходимости использования спасательного жилета. Выбирайте места для купания, соответствующие уровню навыков ребенка. Повторите важное правило: „не прыгай вниз головой в незнакомом месте“.

Разведение костра: только в предназначенном для этого месте и под присмотром взрослых

Костры – почти неотъемлемая часть лета. Если вы планируете разводить костер или использовать гриль, соблюдайте меры предосторожности. Выбирайте специально отведенные места, следите за тем, чтобы поблизости не было легковоспламеняющихся предметов. Будьте особенно внимательны к маленьким детям, держите их подальше от огня и горючих жидкостей. Огонь следует разжигать только в присутствии взрослых.

Помните, что соблюдение этих правил поможет детям не только безопасно завершить летние каникулы, но и с новыми силами и без травм начать новый учебный год.