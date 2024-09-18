Научите ребенка безопасно пользоваться деньгами! Банк дает советы
Многие школьники получают от родителей карманные деньги, чтобы быть самостоятельнее и – помимо получения школьных знаний – понять, как правильно пользоваться деньгами и экономить. Руководитель направления повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг порекомендовала подходящие для детей современные способы оплаты и поделилась практическими советами, которые помогут детям безопасно хранить и использовать деньги.
Карманные деньги можно выдать ребенку наличными или перевести на его личный банковский счет. Хотя осторожность нужно проявлять при использовании как наличных, так и банковской карты, в случае утери банковской карты вы можете ее заблокировать и защитить деньги. Тогда как потеря наличных обычно означает, что их уже не вернуть.
Тем не менее, каждый ребенок должен иметь некоторый опыт использования наличных, ведь так он учится лучше ценить деньги, а младшие также могут попрактиковаться в счете, находя необходимую для оплаты сумму и проверяя правильность возвращаемой сдачи.
Если ребенок уже умеет считать деньги, стоит перейти на банковскую карту, поскольку она безопаснее и дает более четкое представление о расходах. Таким образом, родители могут вместе с ребенком анализировать траты и при необходимости давать советы о более эффективном использовании денег. Родитель имеет право контролировать финансовые дела ребенка до достижения им совершеннолетия.
Научите ребенка защищать PIN-код
Дети могут пользоваться личной банковской картой с 6 лет. Важно, чтобы ребенок смог запомнить PIN-код своей карты и понимал, почему его нельзя записывать на карте или делиться им с друзьями. Время от времени полезно проверять, помнит ли ребенок PIN-код.
Когда ребенку исполнится 7 лет, он также может начать использовать мобильное банковское приложение, где можно увидеть забытый PIN-код. Родители всегда могут посмотреть PIN-код карты ребенка через интернет-банк.
Кроме того, платежи на небольшие суммы можно быстро и с удобством совершать бесконтактно, без ввода PIN-кода и введения карты в терминал – достаточно лишь провести картой возле терминала. Для бесконтактных платежей можно установить отдельный лимит. При первом использовании банковской карты необходимо ввести PIN-код, но затем можно оплачивать покупки бесконтактно. Впрочем, в целях безопасности, банк может время от времени запрашивать подтверждение PIN-кода и при совершении мгновенных платежей.
Насколько безопасны для ребенка бесконтактные платежи, Apple Pay и Google Pay?
Чтобы упростить расчеты, на банковской карте ребенка можно активировать функцию бесконтактной оплаты. С 13 лет дети могут использовать Apple Pay, а с 16 лет – Google Pay. Оба этих решения безопасны благодаря двухфакторной системе аутентификации для покупок в магазинах и в интернете.
Добавив банковскую карту в виртуальный кошелек через Apple Pay или Google Pay, молодой человек сможет совершать бесконтактные платежи с помощью своего устройства везде, где такие платежи принимают. В данном случае нет необходимости всегда носить с собой физическую карту. Используя смарт-платежи, следует настроить распознавание по отпечатку пальца или по лицу, так как это безопаснее пароля.
Ребенку, который пользуется смартфоном или компьютером, стоит оформить Smart-ID с помощью ID-карты, что позволит входить в мобильный или интернет-банк и видеть полную картину поступлений и расходов по своему счету.
Баланс счета – это личная информация
Использование мобильного приложения дает ребенку доступ к финансовым делам в любое время, но ему следует объяснить, что это личная информация. Ребенок должен знать, что в целях безопасности, просматривая в приложении PIN-код или баланс счета, необходимо скрывать экран телефона от посторонних.
Для обеспечения конфиденциальности в настройках мобильного приложения Coop Pank можно выбрать опцию размытия баланса счета, чтобы он не отображался сразу при открытии приложения. Баланс становится видимым при двойном нажатии на него, а при повторном двойном нажатии размывается вновь.
Установите для карты ребенка разумный дневной и месячный лимиты
Один из простейших способов защиты денег – установить разумные дневные и месячные лимиты как для платежей по карте, так и для снятия наличных. Лимиты становятся особенно важными, если на счете ребенка накопилась крупная сумма. Размер лимитов следует обсудить с ребенком, а родители могут в любое время изменить их через интернет-банк или мобильное приложение.
Лимит должен соответствовать регулярным расходам, установка слишком высокого лимита увеличивает риски безопасности. Лимиты минимизируют потери в случаях мошенничества, а также помогают избежать необдуманных эмоциональных покупок. Следует открыто обсуждать с детьми случаи мошенничества, так как чем выше осведомленность, тем лучше дети и взрослые могут распознавать различные мошеннические схемы и избегать их.
Научите ребенка не только тратить, но и зарабатывать
Чтобы научить ребенка не только пользоваться деньгам и копить их, но и зарабатывать, можно договориться о выполнении определенных задач по дому, за которые ребенок будет получать оплату, или найти ему на свободное время работу с небольшой занятостью. Например, подросток может зарабатывать дополнительные карманные деньги, присматривая за младшими родственниками или выполняя какие-то домашние обязанности. Однако важно следить за тем, чтобы „зарплата“ не выплачивалась буквально за каждое движение. За уборку дома, приготовление еды и другие домашние или садовые работы родителям никто не платит, и ребенок в меру возможностей тоже должен вносить свой вклад в благополучие семьи, не ожидая вознаграждения за каждое действие.
Важно доверять детям и вовлекать их игровыми методами – говорят, что если ребенок способен обращаться с планшетом или смартфоном, то он также должен уметь пользоваться стиральной машиной, пылесосом и посудомойкой. Объем оплачиваемых и неоплачиваемых домашних обязанностей должен соответствовать возрасту, то есть у ребенка должно оставаться достаточно времени для учебы, занятий в кружках, а также для отдыха и игр.
Вкладывайте деньги вместе с ребенком
Если ребенок, например, получает зарплату за летнюю работу или большую сумму в подарок, можно бесплатно открыть для него в банке дополнительный счет, не связанный с его банковской картой. Пользователи Coop Pank могут без платы за обслуживание вносить деньги на счет в кассе любого магазина Coop по всей Эстонии. Кроме того, наличные можно внести на счет и в отделениях Coop Pank, где осуществляют операции с наличными.
Помимо дополнительного счета, для ребенка старше 7 лет в Coop Pank можно открыть счет Rahasahtel, на средства на котором начисляются 2% годовых. В Rahasahtel можно делать как разовые, так и регулярные платежи. Зачисленные деньги на этот счет при необходимости можно быстро использовать. Кроме того, можно настроить банковскую карту ребенка так, чтобы при каждой покупке на счет Rahasahtel поступала небольшая сумма. Таким образом, с раннего возраста ребенку прививаются основные принципы накопления.
Если привычка копить деньги уже позволила ребенку отложить значительную сумму, можно познакомить его с понятием депозита. В настоящее время по срочному депозиту начисляется до 3,75% годовых, а по детскому депозиту – даже до 4% годовых.
Хотя с процентного дохода по вкладам автоматически удерживается подоходный налог, позднее у Налогового департамента можно запросить его возврат. Для этого родитель должен подать за ребенка налоговую декларацию. Поскольку налог на проценты уже уплачен банком, обычно достаточно просто подтвердить это и подать декларацию. Как и для всех взрослых, для детей также действует налоговый вычет в размере 7848 евро в год или 654 евро в месяц, если годовой доход не превышает 14 400 евро.
Именно из-за налоговых льгот имеет смысл открыть вклад на имя ребенка, а не родителя, поскольку доходы ребенка, вероятно, не превысят порог освобождения от подоходного налога. Впрочем, следует помнить, что переданные ребенку деньги принадлежат ему, и использовать их следует в его собственных интересах.