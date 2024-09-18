Научите ребенка безопасно пользоваться деньгами! Банк дает советы

Кроме того, платежи на небольшие суммы можно быстро и с удобством совершать бесконтактно, без ввода PIN-кода и введения карты в терминал – достаточно лишь провести картой возле терминала. Для бесконтактных платежей можно установить отдельный лимит. При первом использовании банковской карты необходимо ввести PIN-код, но затем можно оплачивать покупки бесконтактно. Впрочем, в целях безопасности, банк может время от времени запрашивать подтверждение PIN-кода и при совершении мгновенных платежей.

Когда ребенку исполнится 7 лет, он также может начать использовать мобильное банковское приложение, где можно увидеть забытый PIN-код. Родители всегда могут посмотреть PIN-код карты ребенка через интернет-банк.

Дети могут пользоваться личной банковской картой с 6 лет. Важно, чтобы ребенок смог запомнить PIN-код своей карты и понимал, почему его нельзя записывать на карте или делиться им с друзьями. Время от времени полезно проверять, помнит ли ребенок PIN-код.

Если ребенок уже умеет считать деньги, стоит перейти на банковскую карту, поскольку она безопаснее и дает более четкое представление о расходах. Таким образом, родители могут вместе с ребенком анализировать траты и при необходимости давать советы о более эффективном использовании денег. Родитель имеет право контролировать финансовые дела ребенка до достижения им совершеннолетия.

Тем не менее, каждый ребенок должен иметь некоторый опыт использования наличных, ведь так он учится лучше ценить деньги, а младшие также могут попрактиковаться в счете, находя необходимую для оплаты сумму и проверяя правильность возвращаемой сдачи.

Карманные деньги можно выдать ребенку наличными или перевести на его личный банковский счет. Хотя осторожность нужно проявлять при использовании как наличных, так и банковской карты, в случае утери банковской карты вы можете ее заблокировать и защитить деньги. Тогда как потеря наличных обычно означает, что их уже не вернуть.

Лимит должен соответствовать регулярным расходам, установка слишком высокого лимита увеличивает риски безопасности. Лимиты минимизируют потери в случаях мошенничества, а также помогают избежать необдуманных эмоциональных покупок. Следует открыто обсуждать с детьми случаи мошенничества, так как чем выше осведомленность, тем лучше дети и взрослые могут распознавать различные мошеннические схемы и избегать их.

Один из простейших способов защиты денег – установить разумные дневные и месячные лимиты как для платежей по карте, так и для снятия наличных. Лимиты становятся особенно важными, если на счете ребенка накопилась крупная сумма. Размер лимитов следует обсудить с ребенком, а родители могут в любое время изменить их через интернет-банк или мобильное приложение.

Для обеспечения конфиденциальности в настройках мобильного приложения Coop Pank можно выбрать опцию размытия баланса счета, чтобы он не отображался сразу при открытии приложения. Баланс становится видимым при двойном нажатии на него, а при повторном двойном нажатии размывается вновь.

Использование мобильного приложения дает ребенку доступ к финансовым делам в любое время, но ему следует объяснить, что это личная информация. Ребенок должен знать, что в целях безопасности, просматривая в приложении PIN-код или баланс счета, необходимо скрывать экран телефона от посторонних.

Ребенку, который пользуется смартфоном или компьютером, стоит оформить Smart-ID с помощью ID-карты, что позволит входить в мобильный или интернет-банк и видеть полную картину поступлений и расходов по своему счету.

Добавив банковскую карту в виртуальный кошелек через Apple Pay или Google Pay, молодой человек сможет совершать бесконтактные платежи с помощью своего устройства везде, где такие платежи принимают. В данном случае нет необходимости всегда носить с собой физическую карту. Используя смарт-платежи, следует настроить распознавание по отпечатку пальца или по лицу, так как это безопаснее пароля.

Чтобы упростить расчеты, на банковской карте ребенка можно активировать функцию бесконтактной оплаты. С 13 лет дети могут использовать Apple Pay, а с 16 лет – Google Pay. Оба этих решения безопасны благодаря двухфакторной системе аутентификации для покупок в магазинах и в интернете.

Научите ребенка не только тратить, но и зарабатывать

Чтобы научить ребенка не только пользоваться деньгам и копить их, но и зарабатывать, можно договориться о выполнении определенных задач по дому, за которые ребенок будет получать оплату, или найти ему на свободное время работу с небольшой занятостью. Например, подросток может зарабатывать дополнительные карманные деньги, присматривая за младшими родственниками или выполняя какие-то домашние обязанности. Однако важно следить за тем, чтобы „зарплата“ не выплачивалась буквально за каждое движение. За уборку дома, приготовление еды и другие домашние или садовые работы родителям никто не платит, и ребенок в меру возможностей тоже должен вносить свой вклад в благополучие семьи, не ожидая вознаграждения за каждое действие.

Важно доверять детям и вовлекать их игровыми методами – говорят, что если ребенок способен обращаться с планшетом или смартфоном, то он также должен уметь пользоваться стиральной машиной, пылесосом и посудомойкой. Объем оплачиваемых и неоплачиваемых домашних обязанностей должен соответствовать возрасту, то есть у ребенка должно оставаться достаточно времени для учебы, занятий в кружках, а также для отдыха и игр.

Вкладывайте деньги вместе с ребенком

Если ребенок, например, получает зарплату за летнюю работу или большую сумму в подарок, можно бесплатно открыть для него в банке дополнительный счет, не связанный с его банковской картой. Пользователи Coop Pank могут без платы за обслуживание вносить деньги на счет в кассе любого магазина Coop по всей Эстонии. Кроме того, наличные можно внести на счет и в отделениях Coop Pank, где осуществляют операции с наличными.