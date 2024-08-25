Новый учебный год: как подготовить ребенка к школе и при этом не разориться?(1)
Приближающееся начало учебного года вызывает эмоции и у взрослых, и у детей - кто-то радуется скорой встрече с одноклассниками, кого-то печалит окончание лета, а многих родителей школьников объединяет обеспокоенность по поводу предстоящих расходов. Советами, как собрать ребенка в школу и избежать дыры в семейном бюджете, делится руководитель направления частных клиентов банка LHV Виолетта Платонова.
Нам нужен план!
Первое правило финансово грамотного родителя - не торопиться и поддаваться эмоциональному порыву купить тетрадки и дневники сразу же, как только они появились на прилавках. Спешка - главный враг планирования. Если ваш ребенок уже не первоклассник, то начните с того, чтобы месте с ребенком произвести ревизию уже имеющихся школьных принадлежностей и одежды и оценить, что необходимо заменить и докупить, и в какой последовательности.
Необходимые школьные вещи можно условно разделить на несколько категорий:
Одежда и обувь (повседневная, праздничная, спортивная, сменная)
Школьные сумки (рюкзаки, спортивные сумки)
Канцелярские товары и принадлежности
Инвентарь для занятий по интересам
После разбора уже имеющихся вещей вы сможете составить список необходимых покупок, а также определить порядок и приоритет их приобретения. Постарайтесь свести список к минимуму, ведь совсем не обязательно покупать все к 1 сентября. Например, если вы знаете, что физкультура в зале начнется с середины осени, то новые шорты и футболку можно будет купить позже. То же касается и канцелярских товаров - важно, чтобы к началу учебного года у ребенка был минимальный базовый набор - дневник и пишущие принадлежности. Все остальное можно будет купить и позже, тем более что после спада ажиотажа некоторые предметы можно будет купить с большой скидкой.
Идите в разведку
После того, как вы составили список, прикиньте, какую сумму вы готовы потратить на тот или иной пункт. Затем отправляйтесь в разведку на просторы интернета - присмотрите товары, которые соответствуют вашим ожиданием по соотношению цены и качества. Вероятно, вы сочтете, что часть позиций из списка лучше купить онлайн — это не только сэкономит деньги, но и время, которое вы бы потратили в магазине. Целенаправленный поиск также позволит воздержаться от импульсивных покупок. Перед покупкой онлайн не лишним будет поискать код на скидку в выбранном интернет-магазине - разница в цене может оказаться значительной. Также обдумайте, какие из необходимых вещей не обязательно должны быть новыми. Праздничный наряд на школьную линейку, который ребенок наденет пару раз, можно поискать в родительских группах в социальных сетях. Возможно, там вы найдете и вдохновение начсет того, какие вещи из тех, которые уже не нужны вашему ребенку, могут пригодиться кому-то еще.
За вещами, которые требуется примерять или которые вы хотите увидеть лично, отправляйтесь в утреннее время и на свежую голову — так вы избежите толчеи и желания купить хоть что-нибудь, чтобы поскорее с этим закончить. И постарайтесь не отклоняться от списка!
Привлекайте ребенка
К подготовке к новому учебному году полезно привлечь и самого школьника - во-первых, в школу-то предстоит ходить ему, а во-вторых, как ни парадоксально, это может помочь сэкономить.
Например, выбирая рюкзак, помимо объема, фирмы, цены и эргономичности, стоит принимать во внимание характер вашего ребенка и то, как он относится к вещам. Если вы знаете, что рюкзак вряд ли проживет больше пары месяцев, потому что его будут кидать, тягать и набивать, то нет смысла выбирать дорогой рюкзак „навырост“. Во многих школах сейчас есть шкафчики, в которых можно оставлять учебники и прочие вещи, так что может быть ваш школьник и вовсе предпочтет ходить с сумкой. Если речь идет о младших школьниках, то для них очень важно самим принять участие в выборе рюкзака и пенала - они гораздо лучше разбираются в модных в этом сезоне супергероях и персонажах игр и мультфильмов. То, насколько вы готовы пойти навстречу увлечениям своего ребенка, решать, конечно, вам, однако выбранные при участии ребенка предметы с большей вероятностью будут использоваться с большим удовольствием и бережным отношением, чем в случае, если вы будете руководствоваться только своими соображениями, и в результате ребенок не будет ценить вещь, а то и вовсе откажется её носить или использовать.
Еще одна статья расходов, связанная с началом учебного года - всевозможные кружки и занятия по интересам. Опытным родителям известно, что на внешкольные занятия уходит уйма денег, которых особенно жалко, если по какой-то причине с хобби дела не заладятся. Поэтому если вы планируете, что с осени ваш ребенок пойдет на новые занятия, не спешите заранее покупать форму или инвентарь и оплачивать занятия на полгода вперед. Поинтересуйтесь, есть ли возможность посетить первое занятие бесплатно или оплачивать каждое посещение отдельно до тех пор, пока вы не будете уверены, что это надолго. Например, абонемент в бассейн на месяц дешевле, чем платить за однократные посещения дважды в неделю, но если высока вероятность, что ребенок за месяц дойдет до бассейна всего пару раз, то выгоды от этого не будет.
Ребенок и отношение к деньгам
Здоровые отношения с финансами — непростая задача даже для взрослых, но возвращение в школу может стать хорошим поводом поговорить о деньгах и планировании расходов и заложить основу для здоровых финансовых привычек. Обговорите с ребенком, сколько денег вы готовы выделить на покупку в той или иной категории, и если ребенку захочется что-то вне списка, обсудите, в какой статье расходов придется от чего-то отказаться или выбрать более дешевый вариант.
Полезно также обсудить тему карманных денег — на какую сумму ребенок может рассчитывать в неделю или в месяц, лучше ли выдавать ее наличными или открыть счет ребенку и научить его пользоваться банковской карточкой. Почти во всех банках есть возможность сделать ребенку свою карту, к которой будет доступ и у родителей. К таким карточкам часто прилагаются и дополнительные бонусы в виде скидок или предложений у партнеров, чьими услугами часто пользуются школьники и студенты - электросамокаты, доставка еды, мероприятия или даже парковка. Например, в LHV Молодежную карточку можно бесплатно оформить ребенку с 6 лет, а пользоваться ей он сможет до 25 лет.
Приобретение навыков финансовой грамотности — это процесс, который требует времени и терпения. Ваши усилия по планированию расходов и участию ребенка в принятии решений помогут ему развить навыки, которые будут полезны на протяжении всей жизни. Удачи в подготовке к новому учебному году!