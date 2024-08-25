Новый учебный год: как подготовить ребенка к школе и при этом не разориться?

После того, как вы составили список, прикиньте, какую сумму вы готовы потратить на тот или иной пункт. Затем отправляйтесь в разведку на просторы интернета - присмотрите товары, которые соответствуют вашим ожиданием по соотношению цены и качества. Вероятно, вы сочтете, что часть позиций из списка лучше купить онлайн — это не только сэкономит деньги, но и время, которое вы бы потратили в магазине. Целенаправленный поиск также позволит воздержаться от импульсивных покупок. Перед покупкой онлайн не лишним будет поискать код на скидку в выбранном интернет-магазине - разница в цене может оказаться значительной. Также обдумайте, какие из необходимых вещей не обязательно должны быть новыми. Праздничный наряд на школьную линейку, который ребенок наденет пару раз, можно поискать в родительских группах в социальных сетях. Возможно, там вы найдете и вдохновение начсет того, какие вещи из тех, которые уже не нужны вашему ребенку, могут пригодиться кому-то еще.

После разбора уже имеющихся вещей вы сможете составить список необходимых покупок, а также определить порядок и приоритет их приобретения. Постарайтесь свести список к минимуму, ведь совсем не обязательно покупать все к 1 сентября. Например, если вы знаете, что физкультура в зале начнется с середины осени, то новые шорты и футболку можно будет купить позже. То же касается и канцелярских товаров - важно, чтобы к началу учебного года у ребенка был минимальный базовый набор - дневник и пишущие принадлежности. Все остальное можно будет купить и позже, тем более что после спада ажиотажа некоторые предметы можно будет купить с большой скидкой.

Первое правило финансово грамотного родителя - не торопиться и поддаваться эмоциональному порыву купить тетрадки и дневники сразу же, как только они появились на прилавках. Спешка - главный враг планирования. Если ваш ребенок уже не первоклассник, то начните с того, чтобы месте с ребенком произвести ревизию уже имеющихся школьных принадлежностей и одежды и оценить, что необходимо заменить и докупить, и в какой последовательности.

За вещами, которые требуется примерять или которые вы хотите увидеть лично, отправляйтесь в утреннее время и на свежую голову — так вы избежите толчеи и желания купить хоть что-нибудь, чтобы поскорее с этим закончить. И постарайтесь не отклоняться от списка!

Привлекайте ребенка

К подготовке к новому учебному году полезно привлечь и самого школьника - во-первых, в школу-то предстоит ходить ему, а во-вторых, как ни парадоксально, это может помочь сэкономить.

Например, выбирая рюкзак, помимо объема, фирмы, цены и эргономичности, стоит принимать во внимание характер вашего ребенка и то, как он относится к вещам. Если вы знаете, что рюкзак вряд ли проживет больше пары месяцев, потому что его будут кидать, тягать и набивать, то нет смысла выбирать дорогой рюкзак „навырост“. Во многих школах сейчас есть шкафчики, в которых можно оставлять учебники и прочие вещи, так что может быть ваш школьник и вовсе предпочтет ходить с сумкой. Если речь идет о младших школьниках, то для них очень важно самим принять участие в выборе рюкзака и пенала - они гораздо лучше разбираются в модных в этом сезоне супергероях и персонажах игр и мультфильмов. То, насколько вы готовы пойти навстречу увлечениям своего ребенка, решать, конечно, вам, однако выбранные при участии ребенка предметы с большей вероятностью будут использоваться с большим удовольствием и бережным отношением, чем в случае, если вы будете руководствоваться только своими соображениями, и в результате ребенок не будет ценить вещь, а то и вовсе откажется её носить или использовать.