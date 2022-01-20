Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
Люди
Стиль
Красота и здоровье
Психология
Дом
Дети
Досуг
Конкурс
Подкаст
Заказ
Войти
С трудом засыпаете? Помогут обычные носки!
(1)
Ученые выяснили, что скука провоцирует жестокость
(9)
Я — то, что я ем: что ваша любимая еда может рассказать о вашем характере
Почему мужчины, которые зарабатывают меньше своих жен, чаще изменяют
(3)
Мужчины и женщины лгут в соцсетях по-разному? Что выяснили ученые
(3)
Моменты счастья: польза объятий для души и тела
(1)
Исследование в соцсетях: эстонские женщины больше всего благодарны своим матерям
(1)
Как организм сигнализирует об эмоциональном выгорании?
(2)
Несчастливое Рождество: как избежать больших ссор во время праздников в кругу семьи
(3)
Воткни булавку в куклу вуду. Как научиться прощать – и почему это полезнее для здоровья, чем мстить
Проверка рабочей почты в праздники может стоить вам здоровья
(1)
Почему нейрохирурги и аэрокосмические инженеры не умнее нас?
(7)
Ученые рассказали, как повысить креативность с помощью сна
Ученые узнали, какие черты личности помогают зарабатывать больше
(6)
"Кипит наш разум": почему мозг жжет так много энергии?
(2)
"Нас трое: я, мой муж и мой рак". Когда мужчина готов заботиться о заболевшей жене, но не знает как
(5)
Хуже смерти. Как сохранить спокойствие в ожидании судьбоносных новостей
(3)
Недооцененная доброта: почему альтруисты порой раздражают и отчего нам хочется "умалить благодетеля"
(5)
Психолог назвала 10 вещей, за которые никогда не нужно извиняться
(21)
Между страхом неудачи и чувством вины: что пандемия сделала с молодежью
(2)
Как научиться любить себя и почему это не связано с эгоизмом? Объясняет психолог
78
Ученые выяснили, что человеческий мозг обрабатывает смайлики медленнее, чем слова
(1)
Найден доступный способ справиться с тревожностью
(8)
Профессор психологии: "Проблемы в отношениях связаны не с деньгами, детьми и бытом, а с подходом к этим вопросам"
Чтобы мечта не обернулась стрессом. Как правильно организовать работу из дома — объясняет психолог из Таллинна
Новый блог на RusDelfi!
"Я не могла не кричать". История молодой мамы, оказавшейся на принудительном лечении в психиатрической больнице
(11)
Какое поведение в коллективе является неприемлемым? Объясняет психолог из Эстонии
Распознавайте признаки неприемлемого поведения!
П — продуктивность. Как всего 18 минут в день помогут достигать целей?
ПОДКАСТ | “Наше тело — не такси для мозга”. Что такое эмбодимент и как он помогает справиться со стрессом и тревожностью?
В гостях — эмбодимент-фасилитатор из Таллинна Катерина Попкова
День тяжелый: почему понедельники такие трудные и опасные для здоровья?
(6)
Закройте рот и нос: как в период пандемии убедить людей надеть маску
“Я стала как будто прозрачная”. Женщины рассказывают о жизни с раком груди
(8)
"Неплохо для женщины!" Как распознать доброжелательный сексизм?
(14)
27
Как вовремя заметить насилие в отношениях? 5 рекомендаций эстонского психолога, на что надо обязательно обращать внимание
10 "тихих" симптомов депрессии, которую пора лечить
(7)
10 октября - Всемирный день психического здоровья
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Мы решили развестись, и я чуть не умер”
(11)
У каждого пятого молодого человека в мире есть проблемы с психикой
(7)
Постоянно откладываете на потом работу или учебу? 4 совета эстонских экспертов, как перестать прокрастинировать
Самые важные знания для счастливого будущего современного подростка: в Таллинне открывается уникальная академия
“Превращалась в чудовище”. Женщины с алкогольной зависимостью — о том, как бросили пить
“Первокурсники после поступления неадекватны через одного”. Известный психолог Людмила Петрановская — о причинах трагедии в Перми
(1)
26
RusDelfi
Все новости
Бублик
Блоги