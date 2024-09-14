Правила социальной успешности поменялись. Семь качеств, которые притягивают людей

За последние пару десятилетий социальные ценности претерпели значительное изменение, появился и новый свод правил социального взаимодействия. Правила применимы к дружеским, романтическим, рабочим и семейным отношениям.

Уверенность в себе

Естественным образом нас влекут люди, в которых мы видим уверенность. Не следует путать уверенность в себе с самоуверенностью. Уверенный в себе человек просто-напросто знает себе ценность. Исследования показали, что самооценка, или то, насколько мы нравимся себе сами, зависит от того, какими, по нашему мнению, видят нас другие , и в особенности для нас важно мнение близких.

Рекомендация: Начните наращивать уверенность в себе, замечая в себе хорошее.

Зрительный контакт

Эксперты рекомендуют поддерживать зрительный контакт на протяжении 60–70% общения для приятной непринужденной беседы. Зрительный контакт демонстрирует уверенность в себе, заинтересованность и уважение, что делает вас более привлекательным собеседником.

Рекомендация: Не сверлите собеседника взглядом, но поддерживайте зрительный контакт на протяжении более половины беседы.

Приятный запах

Запах – это то, что в социальном общении сдвигает горы. Как правило, людей привлекает свежий чистый запах, и отталкивают – чрезмерно интенсивный аромат и оттенки запаха, ассоциирующиеся с грязью. Исследование, проведенное в США среди студентов, подтвердило, что запах сигаретного дыма молодежь находит социально отталкивающим . Также исследование выявило, что люди, которые курят сигареты, производят впечатление менее дружелюбных и здоровых. Вместе с сигаретным дымом выделяются тысячи химических соединений, вредный угарный газ и смолы. Все это проникает в одежду, кожу и волосы, оставаясь там надолго.

Рекомендация: Избегайте интенсивных запахов и откажитесь от курения. В крайнем же случае перейдите на бездымную альтернативу традиционным сигаретам – например, на никотиновые пластыри или нагреваемый табак. При потреблении таких продуктов нет процесса горения и не образуется дым.

Умение слушать