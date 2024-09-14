Правила социальной успешности поменялись. Семь качеств, которые притягивают людей
Социальная привлекательность больше не скрывается в правильных чертах лица. Нынешнее поколение все выше ценит свободу и самореализацию. Исследования показывают, что людей заметнее притягивают личностные качества и забота о себе – каждый является кузнецом собственной социальной успешности.
За последние пару десятилетий социальные ценности претерпели значительное изменение, появился и новый свод правил социального взаимодействия. Правила применимы к дружеским, романтическим, рабочим и семейным отношениям.
Уверенность в себе
Естественным образом нас влекут люди, в которых мы видим уверенность. Не следует путать уверенность в себе с самоуверенностью. Уверенный в себе человек просто-напросто знает себе ценность. Исследования показали, что самооценка, или то, насколько мы нравимся себе сами, зависит от того, какими, по нашему мнению, видят нас другие, и в особенности для нас важно мнение близких.
Рекомендация: Начните наращивать уверенность в себе, замечая в себе хорошее.
Зрительный контакт
Эксперты рекомендуют поддерживать зрительный контакт на протяжении 60–70% общения для приятной непринужденной беседы. Зрительный контакт демонстрирует уверенность в себе, заинтересованность и уважение, что делает вас более привлекательным собеседником.
Рекомендация: Не сверлите собеседника взглядом, но поддерживайте зрительный контакт на протяжении более половины беседы.
Приятный запах
Запах – это то, что в социальном общении сдвигает горы. Как правило, людей привлекает свежий чистый запах, и отталкивают – чрезмерно интенсивный аромат и оттенки запаха, ассоциирующиеся с грязью. Исследование, проведенное в США среди студентов, подтвердило, что запах сигаретного дыма молодежь находит социально отталкивающим. Также исследование выявило, что люди, которые курят сигареты, производят впечатление менее дружелюбных и здоровых. Вместе с сигаретным дымом выделяются тысячи химических соединений, вредный угарный газ и смолы. Все это проникает в одежду, кожу и волосы, оставаясь там надолго.
Рекомендация: Избегайте интенсивных запахов и откажитесь от курения. В крайнем же случае перейдите на бездымную альтернативу традиционным сигаретам – например, на никотиновые пластыри или нагреваемый табак. При потреблении таких продуктов нет процесса горения и не образуется дым.
Умение слушать
Исследования, проведенные Гарвардской школой бизнеса, доказали, что умение слушать является ключом к эффективному общению. Искренний интерес к тому, что говорит собеседник, не просто делает вас более уверенным в себе, но и позволяет вам производить впечатление человека, внушающего доверие.
Рекомендация: Не прерывайте собеседника, кивайте, поддерживайте зрительный контакт и вовремя задавайте вопросы.
Подходящая одежда
Нельзя не упомянуть и о важности внешности. Подходящая одежда и опрятный ухоженный внешний вид позволяют произвести хорошее первое впечатление. Людям нравится общаться с приятным и приятно выглядящим собеседником.
Рекомендация: Подбирайте одежду под ситуацию и самоощущение.
Чувство юмора
Умение пошутить – универсальная приправа. Юмор снимает напряжение, способствует налаживанию связей и делает собеседника запоминающимся.
Рекомендация: При знакомстве попридержите свои коронные шутки до лучших времен. Ограничьтесь легким юмором.
Умение остаться самим собой
В социальных ситуациях люди особенно высоко ценят искренность и неподдельность. В мире все больше поверхностного, а индивидуальность с каждым днем становится большей редкостью. Человек, который умение оставаться собой формирует более прочные связи, чем кто-то поверхностный.
Рекомендация: Не бойтесь показать себя таким, каким вы являетесь в собственных глазах.
Чтобы притягивать других, на самом деле, хватает маленьких нюансов. Уверенность в себе начинается с того, как мы видим себя сами, а умение остаться верным себе – скорее добродетель, чем порок. Главный принцип зрительного контакта – умеренность.