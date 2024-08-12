Что такое „наджинг“ и как власти и корпорации манипулируют нами - для нашего же блага

Термин был популяризирован Ричардом Х. Талером (лауреатом Нобелевской премии по экономике 2017 года) и Кассом Р. Санстейном в их совместной книге „Подталкивание: улучшение решений о здоровье, богатстве и счастье “. Под „наджингом“ подразумевается любой вид манипуляции в сфере принятия решений, „теория подталкивания“ направляет людей в выгодном для них направлении, но при этом не ограничивает их возможности или свободу выбора.

В своей статье для The Conversation эксперты по биоэтике Рамон Ортега Лозано, Анибал М. Астобица и Давид Родригес-Аниас как один из самых известных примеров удачного „наджинга“ упоминают кафетериии для сотрудников Google. В попытке улучшить пищевые привычки сотрудников руководство компании разместило обычную бутилированную воду на самом заметном месте, а безалкогольные напитки и высококалорийные блюда — на полках пониже, где они будут не так заметны. Как ни странно, это сработало — объем потребления воды среди сотрудников увеличился на 47%.