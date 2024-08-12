Что такое „наджинг“ и как власти и корпорации манипулируют нами - для нашего же блага(1)
13 мая 2021 года Билл де Блазио, бывший мэр Нью-Йорка, провел онлайн-пресс-конференцию, на которой объявил об интригующем соглашении между городом и местной сетью быстрого питания Shake Shack. Целью сотрудничества стала вакцинация жителей Нью-Йорка от Covid-19 — каждый, кто не боялся сделать укол, впоследствии получал купон на бесплатный бургер или сэндвич в любом из ресторанов Shake Shack. В поведенческой психологии такой стимул известен как „наджинг“ (nudging) или „теория подталкивания“, пишет Delfi Life.
Термин был популяризирован Ричардом Х. Талером (лауреатом Нобелевской премии по экономике 2017 года) и Кассом Р. Санстейном в их совместной книге „Подталкивание: улучшение решений о здоровье, богатстве и счастье“. Под „наджингом“ подразумевается любой вид манипуляции в сфере принятия решений, „теория подталкивания“ направляет людей в выгодном для них направлении, но при этом не ограничивает их возможности или свободу выбора.