Синдром Дон Жуана: какая детская травма скрыта за образом мачо

Установка „Не сближаться“

Синдром Дон Жуана встречается у мужчин, склонных постоянно менять сексуальных партнерш, не завязывая с ними серьезные отношения. Ему совершенно не важно, что чувствует женщина, которую он соблазняет, какие у нее желания и планы. Причина кроется в том, что он не проявляет к ней особого интереса, любви и уважения.

Ведь если среднестатистический мужчина после первой близости в случае взаимной симпатии думает о продолжении отношений, то архетипичный персонаж нашей статьи избегает сближения. Но в чем причина того, что он боится привязанности к женщинам и всячески этого избегает? В чем суть этого феномена?

Над этими вопросами в свое время рассуждали и Зигмунд Фрейд, и Карл Юнг.

В статье ответы на поставленные вопросы дает клинический психолог и психодраматерапевт Марина Черногубова.

„Часто за такими страстными порывами быстрого сближения стоят другие цели, — объясняет психолог. — Это может быть и поднятие самооценки, и удовлетворение желания нравиться большому числу женщин, и ощущение внутренней пустоты, которая обманчиво прикрывается краткосрочными романами.

Способность к формированию устойчивой привязанности и доверия к миру формируется еще в раннем детстве. И первым объектом такой привязанности, как правило, бывает мать. Именно она делает эту связь безопасной, устойчивой и эмоционально окрашенной. Если же такого опыта было мало или не было вовсе, потребность остается неудовлетворенной и во взрослой жизни приводит к бесконечному поиску замены с одновременной невозможностью удерживаться в таких отношениях“.

Порочный круг

Получается, что мужчина, который постоянно меняет партнерш, причиняя им боль и разочарование, сам находится в уязвимом состоянии из-за вечного поиска тепла и любви. Но из-за того, что способность чувствовать удовлетворение и эмоциональную близость у него заблокирована, он каждый раз не получает желаемого и переходит к следующим отношениям, снова и снова попадая в замкнутый круг.