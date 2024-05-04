Синдром Дон Жуана: какая детская травма скрыта за образом мачо
При мысли о Дон Жуане зачастую возникает образ ловеласа или, проще говоря, бабника. Но иногда за обликом обольстителя женщин скрывается не только темперамент любвеобильного мужчины, но и психологическая травма родом из детства. Что такое синдром Дон Жуана, как с ним живут мужчины, а главное, как не пострадать от этого женщинам — разбираемся вместе с экспертом.
Установка „Не сближаться“
Синдром Дон Жуана встречается у мужчин, склонных постоянно менять сексуальных партнерш, не завязывая с ними серьезные отношения. Ему совершенно не важно, что чувствует женщина, которую он соблазняет, какие у нее желания и планы. Причина кроется в том, что он не проявляет к ней особого интереса, любви и уважения.
Ведь если среднестатистический мужчина после первой близости в случае взаимной симпатии думает о продолжении отношений, то архетипичный персонаж нашей статьи избегает сближения. Но в чем причина того, что он боится привязанности к женщинам и всячески этого избегает? В чем суть этого феномена?
Над этими вопросами в свое время рассуждали и Зигмунд Фрейд, и Карл Юнг.
В статье ответы на поставленные вопросы дает клинический психолог и психодраматерапевт Марина Черногубова.
„Часто за такими страстными порывами быстрого сближения стоят другие цели, — объясняет психолог. — Это может быть и поднятие самооценки, и удовлетворение желания нравиться большому числу женщин, и ощущение внутренней пустоты, которая обманчиво прикрывается краткосрочными романами.
Способность к формированию устойчивой привязанности и доверия к миру формируется еще в раннем детстве. И первым объектом такой привязанности, как правило, бывает мать. Именно она делает эту связь безопасной, устойчивой и эмоционально окрашенной. Если же такого опыта было мало или не было вовсе, потребность остается неудовлетворенной и во взрослой жизни приводит к бесконечному поиску замены с одновременной невозможностью удерживаться в таких отношениях“.
Порочный круг
Получается, что мужчина, который постоянно меняет партнерш, причиняя им боль и разочарование, сам находится в уязвимом состоянии из-за вечного поиска тепла и любви. Но из-за того, что способность чувствовать удовлетворение и эмоциональную близость у него заблокирована, он каждый раз не получает желаемого и переходит к следующим отношениям, снова и снова попадая в замкнутый круг.
И тут возникает вопрос: „Можно ли из него выбраться?“
„Каждый человек может изменить свое поведение и образ жизни, но для этого всегда необходима внутренняя мотивация, — отвечает Марина Черногубова. — Осознание своего дискомфорта и поиск другого качества жизни, скорее всего, приведет к осознаванию, а в дальнейшем и поиску решений, а также к потребности изменить сценарий жизни“.
Разбитые сердца
К сожалению, в попытке удовлетворить свои потребности в бесконечной смене партнерш мужчина с синдромом Дон Жуана не думает об их чувствах и причиняет боль — сначала красиво ухаживает и активно добивается очередной понравившейся пассии, а после нескольких ночей бросает ее.
Обманутые женщины начинают искать причины в себе: почему их бросили и что в них не так, даже не догадываясь, что проблема вовсе не в них. Но как же можно избежать разочарования и не попасться в ловушку любовных сетей, умело расставленных Дон Жуаном?
„Как правило, люди притягиваются, имея внутри себя комплементарные взаимодополняющие роли, — считает психолог. — Вполне возможно, женщины реагируют на что-то похожее и знакомое из детства, считывая это сходство как безопасный вариант, просто потому что знакомое всегда воспринимается как более надежное, понятное, а все новое вызывает тревогу и настороженность.
Так бессознательно происходит повторение отношений с собственными родителями
Черты отца или мамы могут напоминать чем-то их поведение, характер, мимику партнера. Тогда «внутренняя система собственной безопасности» как будто пропускает все красные флажки и звоночки без фильтров.
Очень важно знать и уметь замечать их вовремя. Для этого необходимо хорошо понимать себя, свои внутренние процессы и потребности. Все это можно развить в себе при желании.
Здесь очень хорошо может помочь групповая терапия, она отражает все сценарии взаимоотношений, делает их видимыми и помогает изменить. Терапевтическая группа — это место, где можно смело пробовать новые роли и способы взаимодействия в отношениях».