Секс и отношения
23.05.2024, 10:40

„Гораздо лучше, чем ты!“ 12 вещей, которые партнер никогда не должен вам говорить — и наоборот

 
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Ats Nukki | Delfi Meedia

Доверие и откровенность — краеугольные камни здоровых отношений. Слова, которые мы выбираем при общении, глубоко влияют не только на чувства и состояние нашего партнера, но и на общую удовлетворенность отношениями. Если мы общаемся деликатно и обдуманно, мы укрепляем отношения, наш партнер ощущает поддержку, заботу и любовь. К сожалению, в сложные дни, когда мы умственно или эмоционально истощены, раздражение и злость, которые мы в этот момент переживаем, могут обжечь нашу вторую половинку. И поэтому важно знать вещи, которые партнер никогда не должен вам говорит — и наоборот.

Сертифицированный клинический и судебный нейропсихолог в материале Reader’s Digest рассказывает, что воочию видела, как определенные фразы могут подорвать доверие и близость между партнерами.

Порой люди говорят не то, что имеют в виду, а порой даже не понимают, что допустили в общении оплошность, которая может нанести тяжелый урон и подорвать доверие между партнерами.

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