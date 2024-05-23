„Гораздо лучше, чем ты!“ 12 вещей, которые партнер никогда не должен вам говорить — и наоборот

Доверие и откровенность — краеугольные камни здоровых отношений. Слова, которые мы выбираем при общении, глубоко влияют не только на чувства и состояние нашего партнера, но и на общую удовлетворенность отношениями. Если мы общаемся деликатно и обдуманно, мы укрепляем отношения, наш партнер ощущает поддержку, заботу и любовь. К сожалению, в сложные дни, когда мы умственно или эмоционально истощены, раздражение и злость, которые мы в этот момент переживаем, могут обжечь нашу вторую половинку. И поэтому важно знать вещи, которые партнер никогда не должен вам говорит — и наоборот.