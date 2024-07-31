15 „безобидных“ привычек, которые могут нанести вред вашему мозгу
Наш мозг — наш самый ценный актив. Будучи одним из важнейших органов в организме, он оказывает непосредственное влияние на то, что мы делаем и как функционируем в течение дня. Тем не менее мозг — это также один из самых деликатных органов нашего тела, который требует к себе большого внимания. Именно по этой причине очень важно заботиться о нем, уделяя внимание своему здоровью.
К сожалению, у многих из нас есть, на первый взгляд, „безобидные“ привычки, которые могут негативно повлиять на работу мозга. К счастью, от многих из этих привычек мы можем с легкостью отказаться, пишет Delfi Life.
Отказ от завтрака
Из-за быстрого темпа жизни многие из из нас избегают завтрака или вообще пропускают его, чтобы сэкономить время. Однако нашему мозгу необходимо получать питательные вещества, в том числе и в утреннее время, чтобы функционировать лучшим образом. Результатом отказа от завтрака может стать низкий уровень сахара в крови, что в свою очередь ведет к более долгосрочным проблемам со здоровьем.
Недостаток сна
Без достаточного количества сна мозгу трудно функционировать должным образом. Научные исследования показывают, что недостаток сна приводит к неврологическим повреждениям в гиппокампе — части мозга, которая участвует в процессах обучения и запоминания.
Если у вас возникли проблемы с засыпанием, откажитесь от использования гаджетов хотя бы за час до того, как ляжете в кровать. Мобильные телефоны также не стоит использовать во время внезапных ночных пробуждений.
Прослушивание музыки на большой громкости
Прослушивание музыки — отличный способ расслабиться и отдохнуть. Но если она играет слишком громко, вы можете повредить свой слух. Более того, люди с нарушением слуха более склонны к развитию болезни Альцгеймера. Это происходит потому, что мозг усердно работает над тем, чтобы что-то услышать, при этом не запоминая поступающую информацию. Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье мозга, убедитесь в том, что громкость музыки в наушниках находится на безопасном уровне.
Переедание
Переедание со временем тоже может также нанести вред работе нашего мозга. Некоторые ученые связывают постоянное переедание с ухудшением умственных способностей — особенно это прослеживается у пожилых людей. Тем не менее, все эти исследования все еще не дают достаточно данных о степени деградации работы мозга при употреблении слишком большого количества пищи.
Отсутствие достаточного общения
Коммуникация стимулирует рост и развитие мозга. Если общения нет или его мало, вы можете чувствовать себя расстроенным и подавленным. Кроме того, уровень нашего общения с другими людьми играет важную роль в развитии деменции. Так, социально интегрированный образ жизни может защитить от этого заболевания. Долгосрочные общественные связи и развитые коммуникативные навыки могут снизить риск развития когнитивных нарушений и, соответственно, деменции.
Малоактивный образ жизни
К физической активности относятся не только походы в спортзал, но и обычная ходьба или, например, садоводство. Среди преимуществ физической активности можно выделить снижение уровня стресса и увеличения притока крови к мозгу.
Отсутствие солнечного света
Отсутствие достаточного количества солнечного света в жизни может привести к таким проблемам, как сезонное аффективное расстройство и депрессия.
Отсутствие умственной стимуляции
Изучение чего-то нового помогает нам формировать новые нейронные связи, проще говоря, помогает сохранять наш мозг молодым. Кроме того, рефлексия, чтение, письмо и любая творческая деятельность постоянно тренируют мозг, защищая его от болезней.
Чрезмерное употребление сладкой пищи
Чрезмерное потребление сахара провоцирует проблемы с памятью и обучением. Сахар также часто вызывает зависимость, что со своей стороны приводит к потере самоконтроля и перееданию.
Негативное мышление
Постоянное чувство подавленности часто сказывается на вашем психическом здоровье. Негативное мышление может вызывать тревогу, депрессию и даже слабоумие. Некоторые исследования показывают, что у людей, которые зацикливаются на негативе, в мозге активизируется больше амилоидных и тау-белков. Значительное количество этих элементов является ключевым показателем болезни Альцгеймера.
Отказ от лечения имеющихся болезней
Лечите все имеющиеся болезни непосредственно у врача. Игнорирование проблем со здоровьем может привести к серьезным проблемам в будущем и даже отразиться на работе нашего мозга. Например, люди, которые не лечат гипертонию, более склонны к развитию слабоумия.
Чрезмерное употребление алкоголя
Химический дисбаланс в мозге, как правило, является результатом длительного и чрезмерного употребления алкоголя. Существует даже особый тип алкогольной деменции, которую также называют алкогольным повреждением мозга (ARBD).
Работа во время болезни
Во время болезни вы рискуете заразить своих коллег. Кроме того, эффективность вашего мозга оставляет желать лучшего. Когда мы больны, мозг и тело и так работают сверх меры, чтобы справиться с инфекцией. Дополнительная нагрузка в виде работы им явно не нужна.
Хронический стресс
Стресс является непосредственной частью нашей жизни. Но когда тревога выходит за рамки нормы, наш мозг перестает с ней справляться. Хронический стресс может привести к снижению когнитивных способностей. Это происходит из-за повышенного уровня кортизола — гормона, который определяет реакцию нашего организма на стресс.
Многозадачность
Многие люди считают, что многозадачность — это преимущество, однако на деле она серьезно сказывается на нашей производительности. Наш мозг просто не способен выполнять несколько задач одновременно. Исследования показывают, что хроническая многозадачность со временем меняет структуру мозга, что приводит к затруднению концентрации.