15 „безобидных“ привычек, которые могут нанести вред вашему мозгу

К сожалению, у многих из нас есть, на первый взгляд, „безобидные“ привычки, которые могут негативно повлиять на работу мозга. К счастью, от многих из этих привычек мы можем с легкостью отказаться, пишет Delfi Life.

Отказ от завтрака

Из-за быстрого темпа жизни многие из из нас избегают завтрака или вообще пропускают его, чтобы сэкономить время. Однако нашему мозгу необходимо получать питательные вещества, в том числе и в утреннее время, чтобы функционировать лучшим образом. Результатом отказа от завтрака может стать низкий уровень сахара в крови, что в свою очередь ведет к более долгосрочным проблемам со здоровьем.

Недостаток сна

Без достаточного количества сна мозгу трудно функционировать должным образом. Научные исследования показывают, что недостаток сна приводит к неврологическим повреждениям в гиппокампе — части мозга, которая участвует в процессах обучения и запоминания.

Если у вас возникли проблемы с засыпанием, откажитесь от использования гаджетов хотя бы за час до того, как ляжете в кровать. Мобильные телефоны также не стоит использовать во время внезапных ночных пробуждений.

Прослушивание музыки на большой громкости

Прослушивание музыки — отличный способ расслабиться и отдохнуть. Но если она играет слишком громко, вы можете повредить свой слух. Более того, люди с нарушением слуха более склонны к развитию болезни Альцгеймера. Это происходит потому, что мозг усердно работает над тем, чтобы что-то услышать, при этом не запоминая поступающую информацию. Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье мозга, убедитесь в том, что громкость музыки в наушниках находится на безопасном уровне.

Переедание

Переедание со временем тоже может также нанести вред работе нашего мозга. Некоторые ученые связывают постоянное переедание с ухудшением умственных способностей — особенно это прослеживается у пожилых людей. Тем не менее, все эти исследования все еще не дают достаточно данных о степени деградации работы мозга при употреблении слишком большого количества пищи.