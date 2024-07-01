Почему мы откладываем дела на потом: рабочие способы победить прокрастинацию

У человека могут возникать ассоциации из прошлого. Например, если начальник внешне или по общению напоминает того, с кем был конфликт (родители, родственники, близкий друг). К прокрастинации могут привести кардинальные меры воспитания: от излишнего попустительства до, напротив, авторитарности родителя.

Согласно теории психоанализа прокрастинация связана с внутренними конфликтами и чувствами по отношению к семье, в которой происходило взросление и становление личности.

Защитные психические механизмы препятствуют изменениям, предпочитая старые привычки. Люди с такими чертами характера часто избегают новой информации и стремятся к однозначным ответам на вопросы. Они могут избегать ответственности, перекладывая ее на других.

Откладывание выполнения заданий. Человек откладывает начало дел до последнего момента, часто из-за страха неудачи, недостатка мотивации или боязни негативной оценки со стороны.

Вы получаете не те результаты, которые ожидали, либо вообще не приходите к результату (это связано с тем, что дела выполняются в последний момент, когда сроки уже „горят“ и нет времени поработать над качеством);

Прокрастинация — это сложное психическое явление, оно выражается в том, что мы откладываем важные и актуальные дела „на попозже“ и испытываем из-за этого стресс. Сам термин появился только в конце 20 века. Но зарубежные исследователи утверждают, что прокрастинацией страдают 15-25% людей и со временем процент становится все выше.

Психоаналитический бизнес-психолог Ольга Никитина-Кузякова рассказала „Еве“ , почему нам хочется отложить задачи на потом, как с этим бороться и почему чувство вины — не помощник.

Если значимые люди часто меняли свое поведение в отношении ребенка, у него возникает ощущение напряжения и беспокойства. Единственным неизменным обстоятельством в их жизни остается неопределенность.

Именно поэтому высокий процент прокрастинации у людей, чьи родители были зависимы от алкоголя или наркотиков, у личностей с наркотическими зависимостями и у тех, кто страдает посттравматическом стрессовым расстройством (ПТСР).

В деструктивных семьях невозможно предугадать, что ждет ребенка дома, что там случилось без него. Дети у таких родителей постоянно пытаются угадать, что такое норма, или что можно говорить, делать, а что нельзя.

Прокрастинаторы чувствительны к оценкам авторитетных людей и стараются отсрочить выполнение задачи — боятся негативной реакции. Это проявляется в неуверенности, в двойственных чувствах по отношению к своим достижениям, они испытывают страх перед успехом и независимостью, которая придет через этот успех.

Такой паттерн поведения может сохраниться во взрослой жизни. Но в основе его лежит тревога или угроза внутреннему „Я“ или Эго, и провоцирует состояние прокрастинации.

Прокрастинация и чувство вины: замкнутый круг?

Прокрастинация формирует чувство вины, оно проявляется в самоедстве и самоуничижении. Человек испытывает его, когда видит различие между реальностью и идеалом, между своими действиями и тем, что следовало сделать.

Представьте, вам предстоит несколько важных дел, но вы никак не можете начать. По мере того, как проходит время, вы начинаете чувствовать себя все более виноватым в безделье. Чувство стресса и тревоги усиливается и „съедает“ ресурс.