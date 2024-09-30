Как узнать, что кто-то тайно вас не выносит: 7 тонких признаков

В публикации эксперт назвала восемь тонких признаков поведения человека, который испытывает к вам неприязнь. Речь идет о таких признаках, рассказывает УНИАН.

Они избегают зрительного контакта. По словам Браун, зрительный контакт - это одна из важнейших форм невербального общения, а также явный признак вовлеченности, интереса и уважения. И когда кто-то вас не выносит, он часто избегает прямого зрительного контакта, отметила автор. Она добавила, что это подсознательная попытка дистанцироваться от вас.

Они постоянно неопределенны с вами. Если кто-то постоянно неопределенно относится к вам, это может быть его способом тонко выразить свои негативные чувства, объяснила Браун.

Они копируют ваше негативное поведение. Эксперт отметила, что это подсознательный способ подчеркнуть ваши недостатки или раздражающие привычки.

Они чрезмерно критикуют. Как объяснила Браун, конструктивная критика полезна, но есть тонкая грань между дачей полезных советов и чрезмерной критикой. И если кто-то втайне вас не выносит, он может чаще переходить эту грань. Вы можете заметить, что они придираются к вашей работе, вашему выбору или даже к таким тривиальным вещам, как ваша одежда.

Они исключают вас из общественных мероприятий. По словам эксперта, если кто-то вас не выносит, он может незаметно исключить вас из общественных мероприятий или групповых обсуждений. И это не всегда явно.

Они часто вас перебивают. Если вы постоянно обнаруживаете, что не можете закончить предложение, не будучи перебитым, это может быть больше, чем просто плохие манеры, отметила Браун.

Их язык тела „закрыт“. Если кто-то вас не выносит, его язык тела может быть закрытым при взаимодействии с вами. Он может скрещивать руки, избегать прямого контакта с вами или сохранять большую физическую дистанцию, чем необходимо, объяснила эксперт.

Они безразличны к вам. Когда кто-то тайно вас не выносит, он может демонстрировать полное отсутствие интереса к вашей жизни, резюмировала автор.