Психолог указала на причины возникновения РПП

„Человек может не осознавать свою тревогу и страх, но тело может реагировать на них, увеличивая массу и наращивая защиту. Это может привести к лишнему весу. Человек чувствует себя спокойнее и защищеннее, даже если не нравится себе и переживает по этому поводу. Это меньшее из зол по сравнению с психотическим уровнем страха и тревоги“, — уточнила психолог.