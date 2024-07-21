Как связаны стресс, секс и созависимые отношения? Психолог дала ответ

Практикующий семейный консультант и психолог Натальи Керре специально для „Леди“ написала колонку о том, как неприятности и повышенная тревожность могут влиять на отношения с партнером.

Обычно уровень стресса напрямую влияет на сексуальность. Говорят, что в период сильных переживаний либидо падает. Но так происходит далеко не всегда. Нередко человек, переживающий неприятные события, испытывает либо небывалый подъем сексуальности (вполне может быть, что это нетипичное для него поведение, и в „мирное время“ он обладает слабым или средним сексуальным темпераментом), либо постоянные „американские горки“: от полного отвращения к интимным отношениям до приступов острого желания.

Причем обычно в сильной тревоге человек желает заниматься непривычными для него формами секса: он может стать слишком агрессивным, необычным по длительности, с частой сменой партнеров или с незнакомыми или малознакомыми людьми.

Если вы заметили, что последнее время ваше сексуальное поведение изменилось, задумайтесь, не переживаете ли вы острый или хронический стресс.

И в таком случае лучше помочь своей нервной системе дополнительными средствами:

медикаментозно:

при помощи психолога;

качественным отдыхом.

Почему „только секс“ не работает? Ведь, казалось бы, это отличный способ получить дополнительный серотонин и снизить уровень кортизола. Но, во-первых, если ваше сексуальное поведение сильно отличается от привычного, после полового акта вы можете чувствовать себя „грязным“ и виноватым перед партнером, особенно если ему ваши эксперименты удовольствия не доставили, шокировали или причинили неожиданную боль.

Во-вторых, (и это главная опасность) – вы рискуете „подсесть“ на секс как антистрессовое средство, когда мозг будет формировать желание только в ответ на стрессоры. А это все-таки штука не совсем здоровая. Потому что секс в человеческих отношениях выполняет и коммуникативную функцию: это способ лучше узнать друг друга, позаботиться, показать нежность и т. д.