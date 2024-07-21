Как связаны стресс, секс и созависимые отношения? Психолог дала ответ
Стресс, секс и созависимые отношения. Казалось бы, какая связь между этими тремя явлениями, кроме первой одинаковой буквы? Однако все не так просто, и связь действительно есть.
Практикующий семейный консультант и психолог Натальи Керре специально для „Леди“ написала колонку о том, как неприятности и повышенная тревожность могут влиять на отношения с партнером.
Обычно уровень стресса напрямую влияет на сексуальность. Говорят, что в период сильных переживаний либидо падает. Но так происходит далеко не всегда. Нередко человек, переживающий неприятные события, испытывает либо небывалый подъем сексуальности (вполне может быть, что это нетипичное для него поведение, и в „мирное время“ он обладает слабым или средним сексуальным темпераментом), либо постоянные „американские горки“: от полного отвращения к интимным отношениям до приступов острого желания.
Причем обычно в сильной тревоге человек желает заниматься непривычными для него формами секса: он может стать слишком агрессивным, необычным по длительности, с частой сменой партнеров или с незнакомыми или малознакомыми людьми.
Если вы заметили, что последнее время ваше сексуальное поведение изменилось, задумайтесь, не переживаете ли вы острый или хронический стресс.
И в таком случае лучше помочь своей нервной системе дополнительными средствами:
медикаментозно:
при помощи психолога;
качественным отдыхом.
Почему „только секс“ не работает? Ведь, казалось бы, это отличный способ получить дополнительный серотонин и снизить уровень кортизола. Но, во-первых, если ваше сексуальное поведение сильно отличается от привычного, после полового акта вы можете чувствовать себя „грязным“ и виноватым перед партнером, особенно если ему ваши эксперименты удовольствия не доставили, шокировали или причинили неожиданную боль.
Во-вторых, (и это главная опасность) – вы рискуете „подсесть“ на секс как антистрессовое средство, когда мозг будет формировать желание только в ответ на стрессоры. А это все-таки штука не совсем здоровая. Потому что секс в человеческих отношениях выполняет и коммуникативную функцию: это способ лучше узнать друг друга, позаботиться, показать нежность и т. д.
Кроме того, если вы начинаете воспринимать секс только как таблетку для облегчения переживания стресса, вы рискуете влезть или превратить ваши вполне гармоничные отношения в созависимые. Образуется цепочка: „Мне становится легче, когда я занимаюсь с тобой сексом. Наверное, ты – единственное, что мне помогает“. В итоге если рядом нет „объекта“ и нет возможности заняться сексом как можно быстрее, или если вдруг именно в этот момент партнер устал, занят работой, уехал, или (о, ужас!) – просто не хочет интимной близости, вы начинаете испытывать панику: вам кажется, что вас лишили единственного способа успокоиться.
Несколько реже, но к формированию созависимых отношений может приводить и отсутствие у вас желания заниматься сексом в период стресса. Вы раз за разом отказываете, партнер настаивает, вы занимаетесь сексом через не могу, естественно, нормализации уровня либидо это не способствует (вопреки распространенному мнению, далеко не у всех „аппетит приходит во время еды“, т. е. возбуждение включается во время полового акта). Вы начинаете чувствовать вину, стараетесь изо всех сил загладить ее в других сферах (повышенная забота, приготовление самой лучшей еды, постоянная уборка, заискивающие интонации и выражение согласия во всем, даже если вы не согласны).
Постоянное ощущение собственной „бракованности“ приводит к возникновению эмоциональной зависимости от партнера и… окончательно добивает вашу сексуальность, к тому же – усугубляя переживание стресса и превращая его в хронический.
К уже описанному добавляется страх „Да кому я еще буду нужен/нужна...“
Считается, что стресс больше „бьет“ по половой функции мужчин, но это далеко не так, и пропорция примерно одинакова. Просто женщины в силу физиологических особенностей достаточно долго и успешно притворяются.
Что делать?
Не терпеть и не ждать, пока „само рассосется“. Если вы уверены, что со здоровьем и в ваших отношениях все стабильно, при изменении сексуальности задайте себе вопрос: что последнее время могло вызывать стресс?
Проанализируйте, нет ли других изменений в теле (боли в спине, головные боли, напряжение в области шеи и плеч, сбой в работе ЖКТ), в вашем поведении (вы стали более плаксивыми, раздражительными, вам все чаще кажется, что вас не ценят на работе и т. д.). Не переживаете ли вы чувство усталости или, наоборот, возбуждения, с которыми не можете справиться после отдыха?
Если нашлись и другие признаки переживания стресса, принимайте комплексные меры. Справитесь со стрессом – и здоровая сексуальность к вам вернется.