Как перестать беспокоиться и начать жить, даже если диагноз - „рак“(3)
Встроенный природой защитный механизм - тревожность - создает в воображении сценарии возможного развития событий. А что, если в тех кустах притаился хищник? Лучше эти кусты обойти широким кругом. Так наши предки выживали. А что, если лёд весной на озере уже подтаял? Лучше обойтись без рыбалки сегодня. Подобные мысли спасают нас и в современном мире. Механизм тревожности очень полезен, когда подсказывает как поступить. Он про события, которые могут случиться, а могут и не произойти вовсе. Иногда это чувство повышается, и очень сильно. И в таком случае тревожность забирает много сил и умение справиться с этим чувством критично важно для человека как в период лечения рака, так и в обычной жизни.
Повышенная тревожность — один из наиболее распространённых побочных эффектов, сопровождающих онкологическое заболевание и его лечение. По результатам опросов, 25% пациентов с раком сообщают о постоянном чувстве тревоги и депрессии во время терапии, а также о нарастании тревожности после её завершения.
Для эффективного снижения тревожности необходим комплексный подход, включающий как медицинские, так и психологические методы. Давайте рассмотрим факторы, способствующие росту тревоги и дистресса у онкологических пациентов, а также обсудим, как пациенты могут участвовать в процессе собственного выздоровления и снижении тревожности.
Факторы, влияющие на усиление тревожности и дистресса:
Неопределенность будущего и утрата контроля над здоровьем
Рак — это хроническое заболевание с непредсказуемым течением. Даже после успешного лечения сохраняется вероятность рецидива, что вызывает постоянную тревогу и напряжённое внимание к состоянию собственного здоровья. Малейшие ухудшения вызывают у пациентов панический страх и мысли о возвращении болезни. Ощущение нестабильности усиливается отсутствием чётких прогнозов со стороны врачей, которые либо избегают говорить о будущем, либо используют обезличенные термины вроде „вероятность“ и „выживаемость“. Помимо этого, после лечения сохраняются побочные эффекты, которые нарушают привычный образ жизни и создают ощущение потери контроля над собственным телом.
Отсутствие чётких рекомендаций по реабилитации и адаптации
Многие пациенты сталкиваются с недостатком комплексного подхода к лечению рака, включая отсутствие должного внимания к психологической реабилитации. Поддержки от специалистов, направленной на уменьшение побочных эффектов, вызванных лечением, часто оказывается недостаточно. Вылечившиеся пациенты сталкиваются с нехваткой информации о том, как жить с диагнозом „рак“ в анамнезе, как восстанавливаться после лечения и адаптироваться к новым физическим и психологическим ограничениям. Дополнительную тревогу вызывает противоречивость рекомендаций по поводу реабилитации и образа жизни после лечения. Например, вопрос о влиянии сахара на здоровье: одни специалисты категорически запрещают его употребление, в то время как другие утверждают, что он не является решающим фактором.
Психологические факторы
Страх смерти. Диагноз „рак“ неизбежно вызывает страх смерти. У многих людей развивается онкофобия, которая усиливается на фоне неопределённости будущего и потери контроля над здоровьем.
Вина и стыд. Некоторые пациенты испытывают чувство вины за болезнь или стыд перед близкими, особенно если болезнь привела к финансовым трудностям. Они могут чувствовать себя обузой или неудачниками.
Тоска и одиночество. Ограничения, связанные с лечением, и страх отторжения со стороны окружающих могут приводить к социальной изоляции и усиливать чувство одиночества. Болезнь и её лечение часто оказывают влияние на самооценку и привычный образ жизни, что вызывает печаль и снижает качество жизни.
Физиологические факторы
Химиотерапия, лучевая терапия и другие виды лечения могут вызывать разнообразные побочные эффекты, такие как физическая слабость, тошнота, выпадение волос и когнитивные нарушения. Всё это значительно снижает качество жизни и увеличивает тревожность. Множество пациентов также страдают от хронической боли, которая ограничивает их активность и способна привести к депрессии.
Каждый человек уникален, и спектр его переживаний, связанных с тревогой, может варьироваться. Индивидуальные особенности личности, предыдущий опыт заболеваний, недостаточная поддержка со стороны близких, а также культурные и религиозные факторы могут усиливать эти переживания.
Методы снижения тревожности:
Самопомощь
Пациентам могут помочь практики медитации, дыхательные упражнения, прогрессивная мышечная релаксация и позитивное мышление. Также важно сохранять физическую активность в разумных пределах — упражнения часто рассматриваются как естественное средство для улучшения настроения и борьбы с депрессией. Сбалансированное питание, достаточный сон и отказ от алкоголя и никотина играют важную роль в поддержании психического здоровья.
Психотерапия
Для онкологических пациентов государством предусмотрено 10 бесплатных сеансов с психологом. Психотерапия помогает снизить уровень тревожности и справляться с эмоциональными трудностями, связанными с болезнью.
Медикаментозная терапия
В случаях, когда тревожность становится невыносимой, когда воображение без остановок рисует страшные картины будущего и это мешает ежедневной жизни, если сопровождается паническими атаками, нарушением сна и питания, то рекомендуется обратиться к специалистам за медикаментозной поддержкой.
Социальная поддержка
Общение с другими онкопациентами, сталкивающимися с подобными проблемами, может оказаться очень полезным и способствовать снижению тревожности. Разговоры с теми, кто понимает как страшно и больно бывает, кто прошел через лечение, - это очень целительные беседы. Сообщества онкопациентов предоставляют эмоциональную поддержку и помогают лучше справляться с трудностями, предоставляя, например, возможность посетить встречу группы поддержки пациентов.
Жить с диагнозом „рак“ – это испытание не только для тела, но и для души. Тревога – частый спутник онкологических пациентов, и это вполне объяснимо. Неопределенность будущего, большой физический дискомфорт, социальная изоляция – все это может вызывать чувство беспокойства и страха. Комплексный подход, включающий психологические техники, физическую активность, здоровый образ жизни и социальную поддержку, может значительно улучшить качество жизни и помочь справиться с этим непростым периодом. Каждый человек уникален, и то, что помогает одному, может не подойти другому. Поэтому важно найти свой собственный путь к преодолению тревоги. Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам – психологам, психотерапевтам, онкологам. Они помогут вам разработать индивидуальный план лечения и поддержат вас на протяжении всего пути к выздоровлению.