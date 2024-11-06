Как перестать беспокоиться и начать жить, даже если диагноз - „рак“

Встроенный природой защитный механизм - тревожность - создает в воображении сценарии возможного развития событий. А что, если в тех кустах притаился хищник? Лучше эти кусты обойти широким кругом. Так наши предки выживали. А что, если лёд весной на озере уже подтаял? Лучше обойтись без рыбалки сегодня. Подобные мысли спасают нас и в современном мире. Механизм тревожности очень полезен, когда подсказывает как поступить. Он про события, которые могут случиться, а могут и не произойти вовсе. Иногда это чувство повышается, и очень сильно. И в таком случае тревожность забирает много сил и умение справиться с этим чувством критично важно для человека как в период лечения рака, так и в обычной жизни.