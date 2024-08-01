Секрет „олимпийского“ мозга: как он помогает спортсменам побеждать и ставить рекорды

Оптимизирован для быстрой реакции

„Я люблю наблюдать за талантливыми спортсменами. Прекрасно видеть, на что способно человеческое тело. Особенно потому, что в этот момент я думаю обо всех расчетах, которые необходимы для выступления на таком высоком уровне“, — однажды сказала в интервью The Washington Post Кейтлин Кален, профессор биомедицинской инженерии и одна из руководителей Центра слуха и равновесия Джона Хопкинса.

Например, фигуристы или гимнасты. Иногда движения, которые они выполняют, настолько мгновенны, что даже зритель, сидящий на удобном диване перед экраном телевизора, с трудом сможет сосчитать количество сальто и поворотов, выполняемых спортсменом. К счастью, у нас есть замедленные повторы, чтобы мы могли разглядеть эти шедевры. Насколько эффективно должен работать мозг, чтобы сориентироваться и понять, где и в каком положении по отношению к поверхности воды или пола находится тело, когда оно так быстро вращается?

„Олимпийцы обладают уникальной способностью создавать в уме очень сложные схемы движений еще до их выполнения“, — объясняет Кален. Более того, элитные спортсмены могут „перекалиброваться“ и мгновенно вносить изменения, если что-то идет не по плану, даже когда они находятся уже в воздухе. По словам профессора, большинство людей не обладают такой способностью. Как же это делают олимпийцы? Очевидно, что они не могут полагаться лишь на зрение, им необходимо „шестое чувство“.