Секрет „олимпийского“ мозга: как он помогает спортсменам побеждать и ставить рекорды
Чтобы победить на Олимпийских играх, нужно быть лучшим из лучших. В основном мы оцениваем мышцы, скорость, гибкость и ловкость олимпийцев, и меньше внимания уделяем тому, что движет их удивительные тела, достойные олимпийских богов, к победе — мозгу, пишет Delfi Life.
Оптимизирован для быстрой реакции
„Я люблю наблюдать за талантливыми спортсменами. Прекрасно видеть, на что способно человеческое тело. Особенно потому, что в этот момент я думаю обо всех расчетах, которые необходимы для выступления на таком высоком уровне“, — однажды сказала в интервью The Washington Post Кейтлин Кален, профессор биомедицинской инженерии и одна из руководителей Центра слуха и равновесия Джона Хопкинса.
Например, фигуристы или гимнасты. Иногда движения, которые они выполняют, настолько мгновенны, что даже зритель, сидящий на удобном диване перед экраном телевизора, с трудом сможет сосчитать количество сальто и поворотов, выполняемых спортсменом. К счастью, у нас есть замедленные повторы, чтобы мы могли разглядеть эти шедевры. Насколько эффективно должен работать мозг, чтобы сориентироваться и понять, где и в каком положении по отношению к поверхности воды или пола находится тело, когда оно так быстро вращается?
„Олимпийцы обладают уникальной способностью создавать в уме очень сложные схемы движений еще до их выполнения“, — объясняет Кален. Более того, элитные спортсмены могут „перекалиброваться“ и мгновенно вносить изменения, если что-то идет не по плану, даже когда они находятся уже в воздухе. По словам профессора, большинство людей не обладают такой способностью. Как же это делают олимпийцы? Очевидно, что они не могут полагаться лишь на зрение, им необходимо „шестое чувство“.
„Зрение — очень медленный орган чувств. Если вы поскользнулись на льду, идя по улице, и единственное, что могло бы вам помочь, — это ваше зрение, то вовремя среагировать у вас бы не получилось“, — объясняет эксперт. Вестибулярная система может реагировать гораздо быстрее — в течение миллисекунд. Мозг элитных спортсменов, которым приходится выполнять сложные движения в воздухе, — фигуристов, гимнастов, фристайлистов, сноубордистов и скейтбордистов — идеально приспособлен для того, чтобы очень быстро и точно интерпретировать сигналы, посылаемые вестибулярной системой, и давать телу инструкции, необходимые для успешного выполнения движения.
Кроме того, у многих „обычных“ людей после подобных движений начинает кружиться голова, в то время как элитные спортсмены за годы тренировок „откалибровали“ свой мозг, чтобы избежать таких побочных эффектов.
С Кален согласен и невролог Кристофер Фетш: олимпийских медалистов от любителей отличает не только тело, но и скорость, с которой их мозг интерпретирует информацию, получаемую от органов чувств, и применяет ее в мгновение ока.
Мгновенная способность концентрироваться
Стартовать в идеальной тишине, когда ничто не отвлекает вас от поставленной задачи, — это совсем не то же самое, чем показать себя с лучшей стороны перед ревущей толпой. Спортсмены на масштабных соревнованиях — а Олимпийские игры являются самыми масштабными — постоянно подвергаются воздействию раздражителей со всех сторон. Звуки толпы, огни стадиона, инструкции или подбадривания, выкрикиваемые тренером с трибуны, объявления по громкоговорителям и, возможно, пролетающий над головой пассажирский самолет — большая часть этой информации является отвлекающим фактором.
Исследование 2019 года, проведенное учеными Северо-Западного университета в США, показало, что спортсмены лучше, чем другие, умеют „отключать“ отвлекающие факторы. Записывая электрическую активность мозга, они обнаружили, что спортсмены высокого уровня прекрасно умеют в особые моменты концентрироваться только на важных звуках (например, на стартовом свистке или указаниях тренера) и игнорировать все остальное.
Аналогично и со зрением. Исследование теннисистов, опубликованное в 2018 году Университетом Флориды, показало, что самые опытные игроки способны дольше и лучше фокусировать зрение на определенном объекте, что приводит к более качественному выполнению ударов. Более поздний обзор литературы показал, что аналогичные закономерности наблюдаются и в других видах спорта.
Несколько исследований свидетельствуют о том, что речь идет не просто о натренированном уме, как продвинутое программное обеспечение в компьютерах, но о физических изменениях в мозгу. Например, у элитных фигуристов кора головного мозга буквально толще в областях, отвечающих за координацию движений.