Ученые выяснили, как размер груди влияет на отношение к женщине

Многие женщины мечтают о большой груди, считая ее символом женственности и привлекательности. Этот идеал часто формируется под влиянием медиа и рекламы, создавая давление на тех, кто не соответствует этим стандартам. Однако стоит быть осторожнее со своими желаниями.

Ученые выяснили, что обладательницы пышного бюста нередко страдают из-за своей фигуры

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Sexes, девушки с большим размером груди довольно часто сталкиваются с агрессией. Чтобы выяснить это, команда ученых отобрала 114 женщин, которым были показаны изображения женской груди — больших и маленьких размеров, а также различной степени упругости. Фотографии включали только нижнюю части шеи и верхнюю часть торса, лицо на снимках видно не было.

При показе каждого изображения участниц спрашивали, с какой вероятностью они будут проявлять агрессию по отношению к женщине. Например, злонамеренно сплетничать, распространять слухи или пытаться исключить ее из социума.

Анализ результатов выявил связь между агрессией и размером груди

Получается, что размер груди способствует появлению конкуренции среди женщин, при этом обладательницы пышной груди с большей вероятностью рискуют столкнуться со словесной и косвенной агрессией. Команда ученых предполагает, что враждебность может быть вызвана ощущением того, что девушки с большой грудью представляют угрозу.

Возможно, у женщин есть психологические механизмы, которые побуждают их конкурировать, в первую очередь на арене спаривания. Если мужчины считают привлекательными девушек с большой грудью, другие представительницы женского пола могут быть более бдительными и участвовать в тактике снижения риска остаться невостребованной.