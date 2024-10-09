Журнал Яна
09.10.2024, 15:51

Под одним одеялом или поодиночке? Совместный сон в паре: все за и против

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Ирина Гришакова, семейный психолог
ФОТО: cottonbro studio | Pexels

Сладкий сон – это фундамент крепких отношений в паре. Ведь хороший сон и удовлетворенность отношениями взаимосвязаны, пишет журнал JANA Luxury.

Очень распространено представление о том, что совместный сон – это всегда признак хороших отношений, а если люди спят раздельно, то это симптом, указывающий на проблемы в отношениях. Поэтому когда пара начинает жить вместе, вопрос, спать вместе в одной кровати или раздельно, чаще всего не обсуждается.

Конечно, бывают счастливые совпадения, когда нет необходимости это обсуждать. Но так бывает не всегда.

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