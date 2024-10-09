Под одним одеялом или поодиночке? Совместный сон в паре: все за и против

Очень распространено представление о том, что совместный сон – это всегда признак хороших отношений, а если люди спят раздельно, то это симптом, указывающий на проблемы в отношениях. Поэтому когда пара начинает жить вместе, вопрос, спать вместе в одной кровати или раздельно, чаще всего не обсуждается.