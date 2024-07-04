Доступно каждому: ученые выяснили, какое чувство продлевает жизнь

Более 49 000 женщин, средний возраст которых составил 79 лет, прошли тематический тест. Им, в частности, нужно было согласиться или не согласиться с утверждениями наподобие „У меня в жизни так много всего, за что я могу быть благодарна“ и „Если бы мне пришлось перечислить все, за что я чувствую благодарность, это был бы очень длинный список“.