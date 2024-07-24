Психолог призвала „никогда“ не жалеть людей
Такое поведение „деструктивно“, потому что лишает возможности оказать настоящую поддержку, рассказала психолог Екатерина Плотко.
„Состояние сожаления, когда нам жалко человека, и мы начинаем вместе с ним проживать слёзы, боль, горе, грусть, мы таким образом никогда не сможем поддержать человека, так как мы быстро падаем со скалы или горы с ним, на его уровень низко вибрационного состояния, и уже с высоты позитивного состояния, мы не можем дать ему руку. Жалеть вообще нельзя человека никогда — ни бомжей, ни больных детей, ни алкоголиков.
Мы можем из состояния своей радости и позитива сделать что-то конкретное. Если есть деньги, купить инвалидную коляску, есть время — поддержать, есть возможность — накормить человека. Но жалеть, уподобляться жалости — это самое деструктивное, что можно придумать. Поэтому, когда человек плачет, нет смысла рядом с ним сидеть и плакать“, - объяснила она.
Специалист также не рекомендовала „чересчур поддерживать“ плачущего мужчину. Вместо этого следует обнять человека и „дать ему место для чувств“.