Психолог призвала „никогда“ не жалеть людей

„Состояние сожаления, когда нам жалко человека, и мы начинаем вместе с ним проживать слёзы, боль, горе, грусть, мы таким образом никогда не сможем поддержать человека, так как мы быстро падаем со скалы или горы с ним, на его уровень низко вибрационного состояния, и уже с высоты позитивного состояния, мы не можем дать ему руку. Жалеть вообще нельзя человека никогда — ни бомжей, ни больных детей, ни алкоголиков.