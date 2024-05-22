Психолог: баланс между работой по дому и отдыхом улучшает психическое благополучие людей
Исследование „Домашняя жизнь“ показало, что чувство контроля над окружающим миром является одним из основных элементов домашнего благополучия. В то же время каждый пятый житель Эстонии считает, что, казалось бы, бесконечная домашняя работа является самым большим препятствием на пути к этому. Эксперты делятся практическими советами, как найти баланс между домашней работой и отдыхом.
Ежегодное исследование IKEA „Домашняя жизнь“ показало, что отдых (38%), а также порядок и чистота дома (28%) являются одними из наиболее важных аспектов, которые помогают поддерживать психическое благополучие. Главный психолог Peaasi Кристель Хабихт-Сприйт объяснила, что порядок в доме и чистота вокруг могут повысить общее ощущение благополучия. Однако не всегда легко добиться ситуации, когда домашние дела постоянно находятся под контролем и в доме порядок, поэтому следует найти здоровый баланс между домашней работой и отдыхом.
Установите временные рамки для работ по дому
Люди часто требуют от себя предельной эффективности — быть образцовым работником, удовлетворять потребности всех членов семьи и поддерживать дом в безупречном порядке. Такие суровые ожидания и стремление быть идеальными часто мешают спокойно отдыхать. Баланс между обязанностями и отдыхом необходим для долгосрочного благополучия“, — пояснила психолог.
По ее словам, есть несколько способов справиться с обеими сторонами. „Сбалансированная повседневная жизнь требует сочетания продуктивности и отдыха. Этот принцип кажется простым, но его практическое применение может оказаться затруднительным. Хотя люди часто хорошо планируют и выполняют необходимые задачи, сознательное планирование отдыха и личного благополучия часто упускается из виду“, — добавила она.
Она отметила, что отдых должен быть интегрирован в повседневную деятельность, а для этого необходимо сформировать привычку. „Со временем расстановка приоритетов в продуктивности и отдыхе может привести к улучшению психического здоровья и более полноценной жизни“.
Когда дело доходит до работы по дому, организованность и наличие меньшего количества вещей в доме означает меньше времени, затрачиваемого на уборку. „Реальность домашних работ заключается в том, что это не одноразовое занятие. Здесь можно провести параллель с физическими упражнениями — вы делаете их неоднократно, чтобы в долгосрочной перспективе чувствовать себя лучше“, — поделилась Хабихт-Сприит.
Распределите обязанности по уборке дома.
Чтобы не тратить большую часть выходных на уборку и при этом оставить время для отдыха и близких сердцу занятий, рекомендуется распределить работу по уборке дома на неделю. „Например, вы можете потратить полчаса на уборку пылесосом в понедельник вечером, полчаса во вторник на тщательную уборку ванной комнаты, среду на кухню и так далее. Таким образом, мы тратим меньше времени на уборку по выходным“, — предложил Брита Миквере, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Его вторая хитрость — делать маленькие дела сразу, чтобы они не накапливались. Например, убирать кухню сразу после приготовления пищи. Или почему бы не запустить стиральную машину по пути в душ или не почистить кухонную стойку, пока кипит вода.
Избавьтесь от вещей, которые вам больше не нужны
Дизайнер интерьера подчеркнул, что мы должны хранить дома только те предметы, которые нам действительно нравятся, а те, которые уже не пригодятся, следует выбросить. Он призвал продать или подарить последние, поскольку их бесполезное хранение занимает место, отнимает время и силы.
„Беспорядок — величайший враг счастливого ума и уютного дома. Вещи, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо, обычно делают нас счастливыми, но беспорядок действует наоборот. Лишние вещи крадут энергию и засоряют полки. Поэтому первый шаг к более спокойной жизни — избавиься от ненужного“, — заявил Миквере. По мнению дизайнера интерьера, один из способов уменьшить частоту уборки — выделить для каждого предмета определенное место. Избавившись от лишних вещей, разложите оставшиеся вещи, например, по коробкам.
Исследование IKEA „Домашняя жизнь“
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA. Опрос проводился в мае и июне 2023 года с использованием групповых онлайн-интервью в каждой стране. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.