Психолог: баланс между работой по дому и отдыхом улучшает психическое благополучие людей

Ежегодное исследование IKEA „Домашняя жизнь“ показало, что отдых (38%), а также порядок и чистота дома (28%) являются одними из наиболее важных аспектов, которые помогают поддерживать психическое благополучие. Главный психолог Peaasi Кристель Хабихт-Сприйт объяснила, что порядок в доме и чистота вокруг могут повысить общее ощущение благополучия. Однако не всегда легко добиться ситуации, когда домашние дела постоянно находятся под контролем и в доме порядок, поэтому следует найти здоровый баланс между домашней работой и отдыхом.

Установите временные рамки для работ по дому

Люди часто требуют от себя предельной эффективности — быть образцовым работником, удовлетворять потребности всех членов семьи и поддерживать дом в безупречном порядке. Такие суровые ожидания и стремление быть идеальными часто мешают спокойно отдыхать. Баланс между обязанностями и отдыхом необходим для долгосрочного благополучия“, — пояснила психолог.

По ее словам, есть несколько способов справиться с обеими сторонами. „Сбалансированная повседневная жизнь требует сочетания продуктивности и отдыха. Этот принцип кажется простым, но его практическое применение может оказаться затруднительным. Хотя люди часто хорошо планируют и выполняют необходимые задачи, сознательное планирование отдыха и личного благополучия часто упускается из виду“, — добавила она.

Она отметила, что отдых должен быть интегрирован в повседневную деятельность, а для этого необходимо сформировать привычку. „Со временем расстановка приоритетов в продуктивности и отдыхе может привести к улучшению психического здоровья и более полноценной жизни“.

Когда дело доходит до работы по дому, организованность и наличие меньшего количества вещей в доме означает меньше времени, затрачиваемого на уборку. „Реальность домашних работ заключается в том, что это не одноразовое занятие. Здесь можно провести параллель с физическими упражнениями — вы делаете их неоднократно, чтобы в долгосрочной перспективе чувствовать себя лучше“, — поделилась Хабихт-Сприит.