Что будет с организмом, если начать читать каждый день

Подобно тому, как мышцы нуждаются в регулярном движении и стимуляции для предотвращения атрофии, чтение тренирует мозг. На странице Medium вышла интересная статья, посвященная чтению и его влиянию на нашу жизнь. Стоит ли вообще читать и приносит ли оно пользу.

При чтении на определенных сюжетных моментах мозговая активность усиливается в разных областях. По мере чтения активность мозга продолжается. Даже через несколько дней после окончания чтения эти усиленные связи мозга особенно активны в той его части, которая реагирует на физические движения и боли.

Эмпатия

Люди, читающие определенный тип художественной литературы, испытывают увеличение „теории разума“ или того, что называют способностью поддерживать и строить отношения. Это происходит, когда вы читаете произведения художественной литературы, жанра, глубоко погружающего вас в жизнь хорошо разработанных персонажей.

Эмпатия часто возникает как результат общения с людьми, опыт которых отличается от нашего собственного. Регулярное чтение о других позволяет нам ощутить другие культуры, взгляды и жизнь, отличающиеся от нашей собственной.

С помощью научно-популярных произведений, таких как биографии, автобиографии или историческая документальная литература, мы учимся смотреть на мир глазами другого человека и часто именно такая литература может оставить незабываемое впечатление на наши мысли.

Словарный запас

Чтение расширяет доступ к большему количеству слов. Чем больше вы читаете, тем больше вы встречаете новых слов, используемых в контексте, а также запоминаете их значение. Ваш мозг изучает новое слово и фактически хранит его в вашем личном умственном словаре. Другими словами, чем больше вы читаете и чем лучше ваш словарный запас, тем лучше вы будете говорить.

Снижение риска развития когнитивных расстройств мозга

Интересно, что люди в возрасте 50+, которые продолжают активное чтение, имели меньший риск развития когнитивного снижения роботы мозга. Сюда подходит даже сложение головоломок или игра в настольные игры.