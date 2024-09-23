Что будет с организмом, если начать читать каждый день
Развитие привычки ежедневного чтения полезно со любой точки зрения. Чем больше вы читаете, тем больше развиваете свой мозг, пишет ТСН.
Подобно тому, как мышцы нуждаются в регулярном движении и стимуляции для предотвращения атрофии, чтение тренирует мозг. На странице Medium вышла интересная статья, посвященная чтению и его влиянию на нашу жизнь. Стоит ли вообще читать и приносит ли оно пользу.
При чтении на определенных сюжетных моментах мозговая активность усиливается в разных областях. По мере чтения активность мозга продолжается. Даже через несколько дней после окончания чтения эти усиленные связи мозга особенно активны в той его части, которая реагирует на физические движения и боли.
Эмпатия
Люди, читающие определенный тип художественной литературы, испытывают увеличение „теории разума“ или того, что называют способностью поддерживать и строить отношения. Это происходит, когда вы читаете произведения художественной литературы, жанра, глубоко погружающего вас в жизнь хорошо разработанных персонажей.
Эмпатия часто возникает как результат общения с людьми, опыт которых отличается от нашего собственного. Регулярное чтение о других позволяет нам ощутить другие культуры, взгляды и жизнь, отличающиеся от нашей собственной.
С помощью научно-популярных произведений, таких как биографии, автобиографии или историческая документальная литература, мы учимся смотреть на мир глазами другого человека и часто именно такая литература может оставить незабываемое впечатление на наши мысли.
Словарный запас
Чтение расширяет доступ к большему количеству слов. Чем больше вы читаете, тем больше вы встречаете новых слов, используемых в контексте, а также запоминаете их значение. Ваш мозг изучает новое слово и фактически хранит его в вашем личном умственном словаре. Другими словами, чем больше вы читаете и чем лучше ваш словарный запас, тем лучше вы будете говорить.
Снижение риска развития когнитивных расстройств мозга
Интересно, что люди в возрасте 50+, которые продолжают активное чтение, имели меньший риск развития когнитивного снижения роботы мозга. Сюда подходит даже сложение головоломок или игра в настольные игры.
Люди, которые читают на протяжении всей жизни защищены от телец Леви и амилоидных клубков. Наличие этих веществ в мозге связано с понижением когнитивных функций и увеличивает риск развития заболевания Альцгеймера.
Уменьшение стресса и тревоги
Чтение всего несколько минут в день значительно уменьшает стресс, чтение в течение всего шести минут снижает уровень стресса более чем на 68%. Тревога вызывает повышение артриального давления, учащенное сердцебиение и многие другие физические симптомы. Чтение является мгновенным противоядием для некоторых из этих физических симптомов.
Даже если книга является напряженным триллером, когда вы берете что-нибудь для чтения, у вас быстро меняется пульс и мышечное напряжение. Углубление в хорошую историю может избавить вас от того, что вас беспокоит, даже если это всего лишь на короткое время.
Тренировка мозга
Чем больше вы читаете, тем больше подвергаете свой мозг сложному мышлению в форме метафор, абстрактных идей и образов. Например, когда вы читаете мнение другого человека об определенной философии, ваш разум обрабатывает новые идеи и сравнивает старые, старые идеи против новых мыслей.
Навыки решения проблемы
Библиотеки и книжные магазины заполнены книгами для самопомощи, инструкциями и практическими пособиями. Нет ничего необычного в том, чтобы обратиться за помощью к книге, когда мы ищем набор инструкций по решению проблем.
Подобно тому, как привычка регулярного чтения повышает эмпатию и культурные знания, польза чтения триллеров и мистических романов становится очевидной. Ведь, когда разворачиваются запутанные сюжеты, попытка выяснить, кто это и что — настоящая тренировка мозга. Таинственные сюжеты демонстрируют причинно-следственные связи, стимулируя навыки критического мышления, когда читатель собирает подсказки, чтобы разгадать загадку.
Улучшение сна
Чтение может помочь вам расслабиться и улучшить сон. Чтение перед сном уменьшает влияние электронных устройств. Слишком много времени перед экраном слишком близко к постели чрезмерно стимулирует мозг и часто приводит к бессоннице.
Глубокое погружение в художественное произведение сравнимо с состоянием посредничества, оно имитирует физические эффекты медитации. Ваше дыхание замедляется, сердцебиение регулируется, а артериальное давление снижается.
Ежедневное чтение – это практика осознанности.