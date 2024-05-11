7 обманчивых „расслабляющих“ привычек, которые заставляют вас тревожиться еще сильнее

Отрицание стресса

Игнорируя проблему, невозможно ее решить, и стресс — не исключение. Вместо избегания эмоций специалисты предлагают скорректировать свое самочувствие любым привлекательным (но здоровым!) способом: например, „разогнать“ гормон стресса интенсивной тренировкой или спокойной прогулкой на свежем воздухе, дыхательной практикой или душем. Если уровень напряжения зашкаливает, позвольте себе сделать столь необходимый перерыв — это не слабость, а ваше умение здраво оценить собственное состояние и вовремя принять меры.

Уход в работу

Привычка брать на себя дополнительные обязанности, чтобы отвлечься, мало чем отличается от игнорирования проблемы. Однако у нее есть и свои особенности. Когда вы берете на себя дополнительную нагрузку, на которую у вас нет ресурсов, со временем вы чувствуете не облегчение, а разочарование, и корите себя за неудачу. Тем временем стоит сосредоточиться на главном, определить приоритеты и по возможности отказаться от всех несущественных задач.

Просмотр телевизора

Зачастую готовность днями смотреть телевизор связана не столько с любовью к телепередачам и фильмам, сколько с избеганием реальности, и может быть формой прокрастинации. Чем дольше вы откладываете дела на потом, тем выше уровень стресса. Пускай два сезона сериала подряд и способны отвлечь вас от тревожных мыслей, рано или поздно придется столкнуться с суровой реальностью, где основную проблему отягощают упущенное время и чувство вины за свое поведение.

Переедание

Каким бы ни был соблазн ощутить себя Бриджит Джонс и скрасить переживания ведерком мороженого, со временем вы станете переживать еще больше. Если пара лишних килограммов вас не сильно огорчит, то расстройство пищевого поведения может стать серьезной проблемой, которая может потребовать серьезной работы над собой, в том числе со специалистом.

Шопинг