10 признаков, что мужчина - психопат: психологи рассказали, как не дать собой управлять

Как ведет себя мужчина-психопат - признаки

Для того чтобы правильно определить такого человека и не ошибиться, важно осознавать логику и знать, кто такой психопат. Врачи-психиатры считают, что диагноз „психопатия“ можно поставить человеку, который не умеет нормально общаться с другими людьми. Вместо выстраивания нормальных взаимоотношений он манипулирует и действует поверхностно, избегая эмоционального сближения.

По данным сайта wikihow, каждая женщина сможет выяснить, как психопат ведет себя в отношениях, если будет внимательной.

Яркая харизма и родственные души

Что характерно для психопатов, так это миллионы красивых слов и миллиарды красивых поступков. Как правило, психопат обезоруживает свою жертву, не только подчеркивая ее достоинства и делая комплименты даже мелочам, но и умело управляя сознанием жертвы. Из-за такого поведения девушке начинает казаться, что они родственные души, ведь у них так много общего!

Открытость и доверие

Скорее всего, уже на первом свидании психопат расскажет вам всё о себе - даже самые травматичные и, казалось бы, личные вещи. Все это делается для того чтобы завоевать доверие и „привязать“ к себе человека. Кроме этого, это удобный способ манипуляции, ведь если вы посчитаете психопата несчастной жертвой обстоятельств, то, скорее всего, не сможете быть к нему объективными.

Форсирование событий

Психопат - это человек, для которого важно как можно быстрее погрузить в зависимость от себя противника, поэтому в личных отношениях он будет настаивать, чтобы события развивались быстро. Скорее всего, он предложит съехаться в общее жилье, спустя небольшое количество времени, станет говорить о серьезных шагах и даже совершать их, создавая вокруг жертвы обстановку настоящей любви. Всё это делается, чтобы вы не могли опомниться, а делали так, как хочет партнер.

Отсутствие эмпатии