Является ли зависимостью наша необъяснимая тяга к бананам и картофелю?

Никого не удивит, что кофе и чай содержат помогающий бороться с усталостью кофеин. Менее известно, что, например, самый универсальный фрукт – банан – содержит дофамин. В одном спелом банане наиболее продаваемого сорта Cavendish его содержится в среднем 450 микрограммов . Дофамин – жизненно важный нейромедиатор, который регулирует удовольствие и мотивацию. Хотя бананы содержат дофамин, он не попадает в мозг напрямую. Дофамин присутствует во фрукте в форме, не позволяющей ему проходить через гематоэнцефалический барьер между кровью и мозгом. Употребление бананов не повышает уровень дофамина напрямую, но количество содержащегося во фрукте дофамина действует как целебный антиоксидант для организма. Поскольку бананы также содержат витамин B6, они помогают мозгу вырабатывать серотонин и повышают настроение.

Серотонин, известный как гормон счастья, влияет на настроение, сон, аппетит, процессы пищеварения и памяти. Если в мозг поступает достаточное количество серотонина, человек доволен и счастлив, регулярно спит и сбалансировано питается. Серотонин также содержится в нашем рационе – в экзотических фруктах: банане, ананасе и киви. В одном киви содержится до 400 микрограммов серотонина. Как и в случае дофамина, содержащийся в киви серотонин не влияет напрямую на наше настроение, поскольку не попадает непосредственно в мозг. Тем не менее, киви стоит есть, поскольку они содержат витамин С, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему, помогают пищеварению и регулируют уровень холестерина.