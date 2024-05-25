Является ли зависимостью наша необъяснимая тяга к бананам и картофелю?
С приходом лета наше питание становится здоровее. Однако для большинства, вероятно, будет сюрпризом тот факт, что многие хорошо знакомые жителям Эстонии фрукты и овощи содержат стимуляторы. Означает ли это, что их употребление следует ограничить?
Никого не удивит, что кофе и чай содержат помогающий бороться с усталостью кофеин. Менее известно, что, например, самый универсальный фрукт – банан – содержит дофамин. В одном спелом банане наиболее продаваемого сорта Cavendish его содержится в среднем 450 микрограммов. Дофамин – жизненно важный нейромедиатор, который регулирует удовольствие и мотивацию. Хотя бананы содержат дофамин, он не попадает в мозг напрямую. Дофамин присутствует во фрукте в форме, не позволяющей ему проходить через гематоэнцефалический барьер между кровью и мозгом. Употребление бананов не повышает уровень дофамина напрямую, но количество содержащегося во фрукте дофамина действует как целебный антиоксидант для организма. Поскольку бананы также содержат витамин B6, они помогают мозгу вырабатывать серотонин и повышают настроение.
Серотонин, известный как гормон счастья, влияет на настроение, сон, аппетит, процессы пищеварения и памяти. Если в мозг поступает достаточное количество серотонина, человек доволен и счастлив, регулярно спит и сбалансировано питается. Серотонин также содержится в нашем рационе – в экзотических фруктах: банане, ананасе и киви. В одном киви содержится до 400 микрограммов серотонина. Как и в случае дофамина, содержащийся в киви серотонин не влияет напрямую на наше настроение, поскольку не попадает непосредственно в мозг. Тем не менее, киви стоит есть, поскольку они содержат витамин С, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему, помогают пищеварению и регулируют уровень холестерина.
Кроме того, в некоторых растущих в Эстонии овощах, таких как помидоры, картофель и баклажаны, помимо минералов и клетчатки содержится очень небольшое количество никотина. Когда человек потребляет никотин, в мозгу увеличивается высвобождение дофамина, что создает ощущение счастья и удовлетворения. Давным-давно люди открыли стимулирующий эффект от сжигания табачных листьев, в результате чего курение стало самым распространенным способом употребления никотина. Сегодня, помимо сигарет, никотин также потребляют посредством представленных на рынке бездымных табачных и никотиновых продуктов, таких как электронные сигареты, никотиновые подушечки или нагреваемый табак. Никотин – вещество, вызывающее быстрое привыкание, но по сравнению с табачными изделиями содержание никотина в овощах значительно ниже.
Больше всего никотина содержится в листьях табака – никотин составляет около 5% всего растения. Картофель, центральный элемент эстонской диеты, содержит в среднем 675 нанограммов (0,67 микрограмма) никотина, а один баклажан среднего размера содержит около 525 нанограммов никотина. Согласно исследованиям, при обычном питании люди потребляют около 1400 нанограмм никотина в день. То есть нужно съесть целых 10 килограммов картофеля или баклажанов, чтобы получить дозу никотина, равную результату выкуривания одной сигареты. Таким образом, даже регулярно употребляя вышеупомянутые овощи, человек получает в тысячи раз меньше никотина, чем используя табак или никотиновые продукты.
На первый взгляд, тот факт, что фрукты и овощи в нашем рационе содержат стимуляторы, может сильно удивить. Но на самом деле их количества, потребляемые с пищей, достаточно малы, чтобы повлиять на наше настроение, поведение и удовлетворенность. Бананы и киви содержат небольшое количество дофамина и серотонина, но основной их эффект выражается в полезных клетчатках, витаминах и антиоксидантах. Любовь жителей Эстонии к картофелю также нельзя объяснить зависимостью.