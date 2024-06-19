Чем больше экономишь, тем меньше зарабатываешь: 5 финансовых заблуждений (и как от них избавиться)

Исследования Принстонского университета подтверждают, что чем больше человек экономит, тем меньше он зарабатывает. Потому что на сохранение ресурсов уходит больше энергии, чем на то, чтобы увеличить свой доход. И чтобы постоянно не жить в дефиците, нужно устранить финансовые заблуждения.

Топ-5 финансовых заблуждения, от которых лучше избавиться

1. Жить в дефиците

Когда человек ищет, где купить дешевле, выбирает товары по акции или ждёт скидок, он подпитывает свой основной страх — остаться без денег. Это относится и к попыткам сэкономить на инструментах для развития своего дела, собственном образовании или отдыхе. Человек, который боится много потратить или остаться без средств, блокирует для себя возможность широко видеть мир.

Даже тело откликается этому страху: поднимаются плечи, округляется спина, втягивается шея, задерживается дыхание и сердце начинает работать по-другому. Человек как будто съеживается, а в таком положении просто невозможно увидеть новые варианты или получить идеи извне.

2. Покупать дешевые продукты, товары и услуги

Тратить деньги на более дорогие товары, продукты и услуги на самом деле выгоднее.

Сравните покупки двух девушек — Маши и Кати.

Маша покупает себе сандалии за 20 евро. Она хотела бы купить обувь за 100 или даже 200 евро, но ее первостепенная задача — сэкономить. Любая дешевая и некачественная обувь быстро изнашивается и теряет вид, поэтому Маша ежегодно, а иногда и несколько раз в год, покупает себе новую пару.

А есть Катя, которая хочет испытывать комфорт, удобство и эстетическое удовольствие, поэтому выбирает дорогую обувь. Каждый день, надевая свои сандалии, кроме комфорта она чувствует самоценность. Она достойна носить обувь, которая, к слову, прослужит ни один и ни два года, а пять или даже более лет.