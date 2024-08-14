Трата денег, курение и недостаток сна: привычки, с которыми лучше быть осторожными
Большинство привычек не представляют угрозы для здоровья, но к некоторым стоит относиться с большей осторожностью, чем к другим. Особенно коварны семь распространенных привычек, которые оказывают долгосрочное негативное влияние на здоровье. Эксперты рекомендуют начинать изменение вредных привычек с выяснения причины их возникновения.
„Вредные привычки формируются по практическим причинам, а не из-за невежества или слабого характера человека“, - объясняет директор Института социальных наук Университета Мичигана Джеймс С. Джексон. Например, употребление алкоголя, переедание или импульсивные покупки приносят временное облегчение от стресса, но в долгосрочной перспективе оказывают негативное влияние на организм и экономическое благополучие.
Вы тратите больше денег, чем следовало бы
Безрассудные траты могут привести к более серьезным последствиям, чем можно представить. На первых порах жизнь не по средствам может казаться управляемой, но финансовые проблемы возникают неожиданно, особенно в важные периоды жизни, такие как выход на пенсию или внезапная потеря работы. Откладывание денег и инвестирование делают нас менее уязвимыми к неожиданностям, экономическим кризисам или проблемам со здоровьем. Финансовые консультанты и бухгалтеры советуют начинать с учета доходов и расходов, например, в таблице Excel, и пытаться привести их в баланс. Ключевым моментом является планирование бюджета, экономия и минимизация импульсивных покупок.
Вы слишком много думаете о неприятных вещах
Сегодня многие сталкиваются со стрессом. Постоянные размышления на неприятные темы увеличивают стресс и тревожность, что влияет на общее здоровье и работоспособность. Например, чрезмерное беспокойство может привести к таким проблемам со здоровьем, как головные боли, расстройства пищеварения и бессонница. Стив Калехман пишет в колонке портала Гарвардской медицинской школы, что для избавления от плохой привычки необходимо сначала найти конкретную причину для изменения: „Чем более личной является причина, тем сильнее мотивация и тем легче о ней будет вспомнить в трудные моменты“. Если целью снижения тревожности является улучшение отношений с партнером или детьми, осознать свое поведение окажется проще. Следование техникам осознанности и обращение за помощью к специалисту по психическому здоровью могут помочь укрепить как психическое, так и физическое здоровье.
Вы употребляете больше алкоголя, чем следует
Люди, страдающие от хронического стресса и напряжения, склонны компенсировать это употреблением алкоголя, курением и перееданием. При употреблении алкоголя важно придерживаться установленных учеными границ низкого риска. Превышение этих границ увеличивает риск заболеваний печени, развития сердечно-сосудистых проблем и зависимости. Кроме того, регулярное и чрезмерное употребление алкоголя вызывает депрессивные эмоции, ослабляет иммунную систему, ухудшает память и когнитивные функции. По данным Института развития здоровья, безопасное количество для взрослых составляет 10–20 граммов в день или 1–2 бокала вина.
Вы курите сигареты
Хотя большинство людей курят из-за потребности в никотине, с каждой сигаретой они также вдыхают токсичные вещества, вызывающие рак и другие опасные для жизни заболевания. Лучшее решение – отказ от курения. Для тех же, кто не хочет бросать курить и в противном случае продолжил бы курить обычные сигареты, существует возможность перейти на бездымные альтернативы, такие как нагреваемый табак, электронные сигареты или никотиновые подушечки. В этих продуктах отсутствует процесс горения, поэтому они выделяют меньше токсичных химических веществ по сравнению с обычными сигаретами.
Вы недостаточно спите
Сон имеет первостепенное значение для восстановления тела и разума. Хроническое недосыпание снижает когнитивные способности, ослабляет иммунитет и увеличивает риск хронических заболеваний, таких как ожирение и диабет. Сделав сон приоритетом, придерживаясь регулярного режима и создавая перед сном спокойную обстановку, можно повысить уровень энергии и укрепить здоровье. Врачи рекомендуют взрослым спать в среднем по 7–9 часов в сутки. По словам доцента психологии Гарвардской медицинской школы Луанны Маркес, когда дело касается изменения привычек сна, следует избегать ультиматумов: „Если обычно вы бодрствуете до полуночи, но хотите ложиться в постель в 10 часов, имеет смысл начать ложиться спать сначала в 11:45, на следующий вечер в 11:30, затем в 11:15 и так далее“.
Вы не пьете достаточно воды
Вода жизненно необходима, поскольку составляет до 50–75% человеческого тела. Недостаток воды влияет на различные функции организма, вызывает усталость, когнитивные нарушения и проблемы с пищеварением. Достаточное ежедневное потребление воды поддерживает клетки организма и общий уровень энергии. Помимо полученной с пищей воды, следуя рекомендациям по питанию, взрослый человек должен выпивать дополнительно 2–3 стакана воды в день (по международному стандарту объем стакана воды составляет 220 мл).
Вам нравятся сладкие и жирные продукты
Чрезмерное потребление сладостей и жиров вызывает различные проблемы со здоровьем, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Напротив, фрукты и овощи, белки, цельнозерновые продукты и полезные жиры помогают стабилизировать уровень сахара в крови и обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. Умеренность и осознанное питание помогают поддерживать нормальный вес и снижают риск хронических заболеваний.
Большинство привычек не вредны для здоровья, но у каждого из нас есть и такие, с которыми стоит быть осторожными. Важно осознавать свои плохие привычки и контролировать их – это помогает улучшить здоровье и качество жизни.