Как рукой сняло? Что такое breakup bangs и почему люди лечат боль расставания новой стрижкой

В книге Zoe Project психолог Кэтрин Нобл отмечает, что, хотя волосы не обладают биологической способностью хранить эмоции или воспоминания, они являются важнейшим фактором, определяющим самоидентификацию человека. Стрижка может стать мощной формой терапии: „Кардинальная смена прически может иметь психологические последствия. Это физический акт, который позволяет оставить историю позади и дает конкретный способ отпустить эмоции и тяжелые воспоминания“.

С медицинской точки зрения, волосы — это просто волосы. „Нет никаких научных доказательств того, что волосы физически содержат воспоминания или травмы“, — говорит семейный психотерапевт Джефф Ю. Его коллега Лекси Джеймс добавляет: „Мы знаем, что травмы хранит наше тело - в мозге и нервной системе, но нет никаких исследований, которые бы говорили о том, что волосы хранят воспоминания или травмы“.

Кейн коротко подстриглась, что, по ее словам, стало переломным моментом. Она говорит, что стрижка помогла ей вернуть контроль над своей личностью и принять себя. „Перемена придала мне сил и раскрепостила, ознаменовав момент, когда я наконец-то была готова принять новый этап своей жизни“.

Блогер Кейла Кейн решила кардинально изменить прическу после тяжелого события, и она считает, что это было совершенно оправданно. „Я только что закончила серьезные пятилетние отношения, которые заставили меня усомниться в своих мыслях и чувствах. Я часто ставила чувства партнера выше своих. Я поняла, что перестала быть собой, и почувствовала необходимость кардинальных перемен, которые символизировали бы мою личностную трансформацию“, — говорит она.

В TikTok можно встретить много видео с подписью „Волосы хранят воспоминания“, герои которых делают новые стрижки. Но есть и более драматичные видео, в которых утверждается, что волосы хранят не только воспоминания, но и травмы. Пользователи говорят, что волосы длиной до плеч „впитывают“ хорошие и плохие события в течение трех-шести лет.

Независимо от научных доводов, травма и волосы как синонимы особенно популярны в поп-культуре. В пятом сезоне сериала „Белая ворона“ (Insecure) героиня, которую играет актриса Ивонн Орджи, может похвастаться афропрической, символизирующей личностный рост. „Челка после расставания“ (breakup bangs) буквально стала феноменом нескольких поколений. Например, в сериале 1990-х годов „Фелисити“ знаменитая прическа Кери Рассел после расставания стала центром почти всей сюжетной линии.

Джефф Ю напоминает, что нетрадиционные спиритуалисты утверждают, что существует связь между волосами и эмоциями, и на самом деле эта связь может быть вполне буквальной: „Мозг и тело взаимосвязаны. То, что вы едите или пьете, влияет на рост волос и ногтей, а также на ваше настроение. Ваши волосы впитывают питательные вещества из того, что попадает в ваш организм“.

Психолог и парикмахер Афия Мбилишака подтверждает, что волосы и психическое здоровье часто неразрывно связаны, а последствия травмы могут проявляться эстетически. Она отмечает, что психическое здоровье — это отражение в зеркале: „Стресс, тревога и депрессия могут вызвать такие физические проявления, как выпадение или ломкость волос. Люди могут стать небрежными в уходе за собой. И наоборот — изменения в волосах или внешности могут усугубить эмоциональный стресс.

Для многих волосы являются важной частью их личности, и когда с ними что-то случается, это может способствовать негативному восприятию себя и другим эмоциональным расстройствам. Смена прически может принести чувство освобождения, обновления и, в конечном счете контроля. То, что волосы хранят наши травмы, научно не доказано, но смена прически может стать мощным психологическим инструментом“.

Психолог Лекси Джеймс тоже говорит о контроле, отмечая, что хотя волосы не впитывают болезненные воспоминания, их стрижка или изменение цвета помогает эмоционально чувствовать себя лучше. „Важно помнить, что причинно-следственная связь и корреляция — две разные вещи. Во время страданий люди пытаются контролировать ситуацию, где только могут, и это часто проявляется во внешности — прическах, татуировках или пирсинге“.

Не спешите резать

Да, избавление от нескольких сантиметров волос может помочь с преодолением боли и травм, но спешка в создании нового образа — не лучший шаг. Психолог Кэтрин Нобл говорит, что кардинальные изменения могут быть эмоционально болезненными: „Важно оценить психологическое состояние человека. Хотя спонтанные решения могут взбудоражить и принести быструю эмоциональную разрядку, они также могут вызвать сожаление, если решение не было тщательно обдумано“.

Трихолог Гретчен Фриз рекомендует действовать медленно, чтобы улучшить самочувствие: „Если клиент, который обычно не меняет прическу, находится в нерешительности, я советую ему немного подождать и подумать. Есть и удачные промежуточные варианты: вместо короткой стрижки можно попробовать отрезать челку или сделать филированные пряди“.

Смена прически может принести разный результат: или препятствовать процессу выздоровления, или ему способствовать. Изменения могут быть стремительными и может показаться, что эмоциональные шрамы заживут также быстро, но это не так. Такие вещи должны происходить изнутри, и только потом нужно стричь волосы. Главное, помните, что парикмахер — не психолог.