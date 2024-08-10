Как часто вы совершаете покупки онлайн? Проверьте, являетесь ли вы Aficionado, то есть интернет-шопоголиком

„Суперпокупатели, то есть самые частые покупатели, также являются самыми осведомленными о ценах. Их особенность заключается в поиске лучших предложений, уделении внимания кампаниям, замечании выгодных цен и быстром реагировании. Среди них также много импульсивных покупателей – почти четверть суперпокупателей, участвовавших в исследовании DPD, признались, что их последняя покупка была сделана импульсивно“, - объясняет руководитель отдела продаж и маркетинга DPD Eesti Яанек Кивимурд.

В рейтинге предпочтений категорий товаров среди эстонских суперпокупателей лидируют обувь (71%), затем косметика и товары для здоровья (71%), а на третьем месте продовольственные товары (63%). В Европе самой популярной категорией являются модные товары, тогда как в Эстонии эта категория находится только на пятом месте.

В прошлом году в качестве любимых категорий суперпокупателей увеличились обувь (+22%), косметика и товары для здоровья (+17%), а также аптечные товары и лекарства (+21%). В то же время категория свежих продуктов и напитков снизилась на 13% за год.

Среди энтузиастов интернет-покупок 59% всегда ищут только очень хорошие предложения, а 69% считают, что цена является самым важным фактором при принятии решения о покупке. 62% из них считают, что интернет-покупки экономят деньги. В то же время 32% из них готовы платить высокую цену за качественные товары. Четверть также придает значение вопросам экологии и устойчивости как товаров, так и цепочки поставок. В Европе в среднем тема экологии и устойчивости среди суперпокупателей более важна – 45% считают это важным.

Суперпокупателей мотивируют на покупки различные факторы, из которых самым важным является бесплатная доставка. За ней следуют скорость доставки (23%), отсутствие скрытых сборов (22%), качество текстов описания товаров (22%), гибкие способы оплаты (21%) и возможность бесплатного возврата (20%).