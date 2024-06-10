Эти две „безобидные“ фразы выдают серьезное выгорание: проверьте себя

В интервью изданию HuffPost клинический психолог Райан Хоус рассказал, какие фразы выдают истинное положение вещей в таких ситуациях, пишет Super.

„Когда люди говорят: „Я ненавижу понедельники“ или „Слава богу, сегодня пятница“, это милые едва заметные причитания, которые на самом деле означают только одно: 80% моей жизни — отстой“, — объяснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что есть разница между предвкушением по поводу предстоящих выходных и тем, когда это единственная часть недели, когда вы чувствуете себя живым.

Выгорание, как правило, отравляет даже желанные выходные: такие люди проводят их в мыслях о предстоящей работе, прокрастинируют и жалуются на недостаток времени, вместо того чтобы эффективно распланировать свободные дни.