Как понять, что друг тайно желает вам провала: топ-8 признаков

Люди, которые пытаются разобраться, как правильно жить в этом мире, могут понимать, что не все друзья за них могут искренне радоваться, пишет УНИАН.

В кругу друзей могут находиться люди, которые желают вам неудачи, и таких личностей можно распознать по 8 признакам. Топ таких признаков разместил портал HackSpirit. Первым из признаков, согласно психологии, является тонкое уныние такого друга, когда его близкий человек чего-то достигает.

„Они могут преуменьшать ваши достижения или представлять излишне пессимистичный взгляд на ваши цели. Вы можете поделиться идеей, и они немедленно укажут на потенциальную возможность ее провала или могут тонко намекнуть, что вы недостаточно способны ее реализовать“, - отметили эксперты.

Что еще выдает, что у вас токсичный друг - признаки:

человек неискренне радуется вашим успехам, например, может назвать ваше серьезное достижение „милым“, вместо того, чтобы проявить поддержку;

получает наслаждение от ваших неудач;

рассказывает о вас негативную информацию;

его нет рядом в трудные времена;

из-за него вы начинаете сомневаться в своей ценности. В частности, это может происходить из-за того, что такой человек постоянно делает вам замечания, двусмысленные комплименты, которые способны негативно влиять на вашу самооценку;

без необходимости конкурирует с вами.

Токсичный друг также может не поддерживать те цели, к которым вы двигаетесь.