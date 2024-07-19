19.07.2024, 13:40
Она делает нас глупее. Как многозадачность убивает наше здоровье
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Согласно исследованиям, многозадачность вредна для нашего здоровья — она вызывает стресс и может негативно повлиять на мозг. Она также может сделать нас глупее — исследование Лондонского университета показало, что у женщин наблюдается 5% падение IQ во время многозадачности, у мужчин эта цифра и вовсе достигает 15%, пишет Delfi Life.
Журналистка британского издания The Independent Шарлотта Криппс считает, что она отлично справляется с несколькими делами одновременно, воспитывая двух детей и работая полный рабочий день. Тем не менее Криппс беспокоится, что такой напряженный график жизни впоследствии может затуманить ей мозг и даже привести к проблемам со здоровьем в будущем. Могут ли ей помочь эксперты?
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