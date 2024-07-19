Она делает нас глупее. Как многозадачность убивает наше здоровье

Журналистка британского издания The Independent Шарлотта Криппс считает , что она отлично справляется с несколькими делами одновременно, воспитывая двух детей и работая полный рабочий день. Тем не менее Криппс беспокоится, что такой напряженный график жизни впоследствии может затуманить ей мозг и даже привести к проблемам со здоровьем в будущем. Могут ли ей помочь эксперты?

„Я всегда считала себя чемпионом по многозадачности. Я определенно добилась в этом мастерства — недавнее исследование показало, что только 2,5 процента людей могут эффективно заниматься разными делами одновременно, - пишет Криппс. - Но на самом деле мне давно это надоело. Многозадачность убивает. Когда вы случайно отправите купальник вашего ребенка в духовку во время завтрака, вы поймете, что я имею в виду.