Устал уставать? Как преодолеть выгорание на работе
Давайте честно — сколько из нас действительно следуют правилу „45 минут за компьютером и 15 минут двигаемся и отдыхаем“? Чаще всего мы расслабляемся, когда наступает обеденный перерыв, и в конце рабочего дня. Должны ли офисные работники обязательно заниматься спортом на выходных, а те, у кого физическая работа, — читать книги, ходить на курсы и учить иностранные языки, чтобы поработать мозгами?
Истощение может быть как физическим, так и умственным, но в обоих случаях единственное, что хочется сделать — это упасть на диван и уставиться в экран телевизора. Не так-то просто встать и отправиться на легкую тренировку или просто на прогулку. Также трудно в конце дня или недели заняться учебой или другой умственной деятельностью. Но это необходимо, говорит Delfi Life психолог Кристине Шнайдере, ведущий научный сотрудник Рижского университета Страдиня (RSU).