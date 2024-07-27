Устал уставать? Как преодолеть выгорание на работе

Истощение может быть как физическим, так и умственным, но в обоих случаях единственное, что хочется сделать — это упасть на диван и уставиться в экран телевизора. Не так-то просто встать и отправиться на легкую тренировку или просто на прогулку. Также трудно в конце дня или недели заняться учебой или другой умственной деятельностью. Но это необходимо, говорит Delfi Life психолог Кристине Шнайдере, ведущий научный сотрудник Рижского университета Страдиня (RSU).

Наше тело подобно перезаряжаемому аккумулятору — мы можем израсходовать столько энергии, на сколько себя зарядили. Другими словами, нужно сбалансировать потребляемую энергию с ее запасами. „Исследования показывают, что после высокоинтенсивной работы необходим отдых, чтобы смягчить последствия истощения. Это помогает сформировать своего рода психологическую устойчивость к стрессу, в то время как нерегулярное и недостаточное восполнение наших резервов делает обратное — снижает эту устойчивость и только усиливает стресс, — говорит Шнайдере. — Как бы мы ни любили свою работу, это расход ресурсов: мы испытываем стресс, работа часто связана с общением, мы пропускаем обеденный перерыв, а после бессонной ночи пьем лишнюю чашку кофе и едим сладости. Проблемы на работе часто влияют на сон. Например, надвигается дедлайн по проекту, и работа „приходит домой“, а мы жертвуем ради нее выходными“.