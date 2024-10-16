Как TikTok и пандемия Covid-2019 сформировали поколение ипохондриков и что с этим делать
Тесты на Covid-19, приложения в смартфонах для поддержания физической формы и видеоролики о ранних признаках рака превратили практику заботы о своем здоровье в настоящую пытку. Когда вы становитесь одержимы тем, чтобы всегда и везде быть в отличной форме, вы превращаетесь в самого настоящего ипохондрика, пишет Delfi Life.
Недуг под названием ипохондрия относится к тем, кто испытывает постоянный страх заболеть. По данным Национальной службы здоровья Великобритании (National Health Service, NHS), симптомы ипохондрии могут включать постоянное беспокойство о своем здоровье, частую проверку тела на предмет признаков болезни и навязчивый просмотр медицинской информации в интернете. Этот процесс может быть по-настоящему изнурительным, а в отдельных случаях ипохондрия связана с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), говорится в статье издания Independent.