Психология
16.10.2024, 11:50

Как TikTok и пандемия Covid-2019 сформировали поколение ипохондриков и что с этим делать

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Alex Di Stasi | Shutterstock

Тесты на Covid-19, приложения в смартфонах для поддержания физической формы и видеоролики о ранних признаках рака превратили практику заботы о своем здоровье в настоящую пытку. Когда вы становитесь одержимы тем, чтобы всегда и везде быть в отличной форме, вы превращаетесь в самого настоящего ипохондрика, пишет Delfi Life.

Недуг под названием ипохондрия относится к тем, кто испытывает постоянный страх заболеть. По данным Национальной службы здоровья Великобритании (National Health Service, NHS), симптомы ипохондрии могут включать постоянное беспокойство о своем здоровье, частую проверку тела на предмет признаков болезни и навязчивый просмотр медицинской информации в интернете. Этот процесс может быть по-настоящему изнурительным, а в отдельных случаях ипохондрия связана с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), говорится в статье издания Independent.

То, что часто начинается как незначительная фиксация на недомоганиях, вроде кашля и синяков, с возрастом перерастает в настоящую тревожность, которая поглощает всю вашу жизнь. Даже головная боль может стать источником серьезного страха за здоровье, а новая родинка ведет к длительным поискам в интернете и мыслям о раке кожи.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии