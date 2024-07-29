Ученые выяснили, что счастье действительно можно купить за деньги

Согласно научной статье, опубликованной исследователем счастья из Уортонской школы бизнеса Мэтью Киллингсвортом, миллионеры и миллиардеры гораздо счастливее тех, кто зарабатывает до 500 тысяч долларов в год. Данное исследование напрямую противоречит теории гедонистической адаптации, которая предполагает, что независимо от количества денег, люди адаптируются к привычному уровню благосостояния, а радости, которые можно приобрести за материальные средства, со временем перестают приносить удовольствие.

Тем не менее счастье все-таки можно купить. Киллингсворт обнаружил непосредственную связь между психическим состоянием и доходом человека, при этом, среди миллионеров и миллиардеров были зафиксированы самые высокие проценты счастья. „Результаты показывают, что эмоциональное благополучие растет вместе с доходом человека“, — объяснил он Bloomberg.

До публикации исследования Киллингсворт был на стороне ученых, которые считали, что счастье ни в коем случае нельзя купить. Он, в частности, работал вместе с покойным лауреатом Нобелевской премии экономистом и психологом Дэниелом Канеманом, который в свое время оспорил выводы собственной знаменитой статьи 2010 года, где Канеман и его соавтор Дитон утверждали, что рост эмоционального благополучия продолжается вплоть до дохода в 60–90 тысяч долларов в год, после чего оно стабилизируется.

Тем не менее в ходе последующей совместной деятельности Канеман и Киллингсворт обнаружили, что корреляция между деньгами и счастьем распространяется и на людей, зарабатывающих 500 тысяч долларов в год. Соответствующее утверждения было достигнуто путем измерения настроения людей с помощью приложения для смартфона под названием Track Your Happiness . В интервью Washington Post Киллингсворт отметил, что ввод данных в реальном времени позволяет получать более достоверные результаты, чем стандартный опрос людей в определенные моменты их жизни.