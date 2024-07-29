Психология
29.07.2024, 14:22

Ученые выяснили, что счастье действительно можно купить за деньги

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ФОТО: VAKS-Stock Agency | Shutterstock

Недавнее исследование обнаружило, что корреляция между деньгами и счастьем распространяется на людей, зарабатывающих не менее 500 тысяч долларов в год, пишет Delfi Life.

Согласно научной статье, опубликованной исследователем счастья из Уортонской школы бизнеса Мэтью Киллингсвортом, миллионеры и миллиардеры гораздо счастливее тех, кто зарабатывает до 500 тысяч долларов в год. Данное исследование напрямую противоречит теории гедонистической адаптации, которая предполагает, что независимо от количества денег, люди адаптируются к привычному уровню благосостояния, а радости, которые можно приобрести за материальные средства, со временем перестают приносить удовольствие.

Тем не менее счастье все-таки можно купить. Киллингсворт обнаружил непосредственную связь между психическим состоянием и доходом человека, при этом, среди миллионеров и миллиардеров были зафиксированы самые высокие проценты счастья. „Результаты показывают, что эмоциональное благополучие растет вместе с доходом человека“, — объяснил он Bloomberg.

До публикации исследования Киллингсворт был на стороне ученых, которые считали, что счастье ни в коем случае нельзя купить. Он, в частности, работал вместе с покойным лауреатом Нобелевской премии экономистом и психологом Дэниелом Канеманом, который в свое время оспорил выводы собственной знаменитой статьи 2010 года, где Канеман и его соавтор Дитон утверждали, что рост эмоционального благополучия продолжается вплоть до дохода в 60–90 тысяч долларов в год, после чего оно стабилизируется.

Тем не менее в ходе последующей совместной деятельности Канеман и Киллингсворт обнаружили, что корреляция между деньгами и счастьем распространяется и на людей, зарабатывающих 500 тысяч долларов в год. Соответствующее утверждения было достигнуто путем измерения настроения людей с помощью приложения для смартфона под названием Track Your Happiness . В интервью Washington Post Киллингсворт отметил, что ввод данных в реальном времени позволяет получать более достоверные результаты, чем стандартный опрос людей в определенные моменты их жизни.

После смерти Канемана Киллингсворт опубликовал их совместную работу, прикрепив к ней дополнительные доказательства, указывающие на то, что люди с состоянием в миллионы и миллиарды долларов, как правило, сообщали о средней удовлетворенности жизнью.

Объединив данные, использованные в более ранних исследованиях, а также результаты опроса 2018 года, в котором приняли участие 4 тысячи человек, зарабатывающих от 3 до 8 миллионов долларов в год, и опроса 1985 года, проведенного среди участников списка самых богатых американцев по версии Forbes, Киллингсворт смог доказать наличие связи между ростом благосостояния и более высоким уровнем счастья.

„Разница между низким и высоким уровнем доходов огромна“, — подчеркнул Киллингсворт, отметив, что это указывает на заметный разрыв в уровнях счастья между людьми среднего и высшего класса.

Хотя счастье нельзя купить в прямом смысле, исследование Киллингсворта показывает, что деньги могут способствовать удовлетворению важных потребностей, таких как еда, жилье и чувство безопасности. „Проще говоря, это говорит о том, что для многих людей рост доходов связан с большим счастьем и удовлетворением жизнью“, — сказал тогда Киллингсворт Washington Post .

Исключение, по его словам, составляют высоко обеспеченные люди, которые остаются несчастны вне зависимости от дохода. Это „несчастное меньшинство“ составило 20 процентов участников исследования. Их депрессия „уменьшается с ростом дохода до определенного порога, а затем не показывает никакого прогресса“. Эти люди, как правило, сообщали о чувствах, связанных с давно существующими проблемами, которые не коррелировали с их доходом. Некоторые из них страдали от разбитого сердца или потери близкого человека. Их страдания немного уменьшились, когда доход вырос до 100 000 долларов, но чувство грусти все равно никуда не ушло.

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