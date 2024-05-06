Исследование: более трети жителей Эстонии любят проводить время дома в одиночестве. Психолог объясняет, почему

Разговор о необходимости личного пространства в семье можно начать, поделившись потребностями и пожеланиями, что позволитт найти пути их удовлетворения. „Есть смысл заключать договариваться, чтобы все следовали этим правилам. Например, договориться о времени, когда каждый может побыть наедине, это может быть или в течение дня или на неделе, или установить другие правила, удобные для всех в семье. Простая табличка „Не беспокоить“ на двери или устная просьба иногда могут помочь ценить уединение другого— советует психолог.

Говоря о личном пространстве для детей, психолог советует родителям обращать внимание на потребности детей в уединении и одиночестве и учитывать это. „Поскольку родители, знают своих детей лучше, чем кто-либо другой, у них есть возможность сделать все возможное, чтобы создать среду, в которой каждый ребенок сможет проявлять свои творческие способности и думать о себе независимо“, - добавила Хабихт-Сприйт.

По мнению психолога, каждому человеку требуется время побыть одному, чтобы подуматьи зарядить свои эмоциональные батареи. „Одиночество позволяет человеку глубоко задуматься о своих эмоциях, переживаниях, мечтах и ​​целях. Одиночествосоздает возможность находиться в своем собственном пузыре, где вы можете отдохнуть и расслабиться в один на один с собой“, — советует К. Хабихт-Сприйт.

У людей разные потребности в личном пространстве, и на это могут влиять личность человека, культурные нормы, текущий жизненный этап и прошлый опыт. „Семейственность также играет важную роль. Уровень личного пространства, который нам предоставляется в детстве, часто влияет на наши ожидания от дома во взрослом возрасте. Жители Эстонии, по своей природе достаточно интровертны, что также может объяснить большую потребность во времени на себя“, — объяснила Кристель Хабихт-Сприйт, психолог из Peaasi.

„Ежегодное исследование IKEA „Жизнь дома“ показало, что 42% жителей Эстонии больше всего любят оставаться дома одни. Однако времяпрепровождение с близкими приносит удовольствие 21% респондентов. Найти баланс между общением с близкими и личным пространством может оказаться непростой задачей“, — делится Аннели Салусте, дизайнер интерьеров ИКЕА.

Взрослые члены семьи могут искать уединения в необычных местах, если квартира небольшая – ванная или туалетмогут дать временную возможность провести время в одиночестве, пока дети ждут внимания под дверью. „Кроме того, уединение – это не только нахождение в одиночестве в каком-то пространстве. Это может быть внутреннее единение, например, медитируя или тихо размышляя“, — добавила Хабихт-Сприйт.

Разделите комнату на зоны

В идеальном мире у каждого члена семьи есть отдельная комната, где он мог бы спрятаться от внешнего шума и других членов семьи. К сожалению, не увсех есть такие возможности. Однако, по мнению дизайнера интерьера, создать уединённый и уютный уголок можно даже в гостиной. „Это может быть кресло или уголок дивана, дополненный журнальным столиком или подставкой для ноутбука, на которой можно разместить свечу и чашку горячего напитка“, — предлагает Аннели Салусте.

По его словам, комнаты можно легко разделить на зоны с помощью перегородок. Они могут помочь создать ощущение отдельного пространства, обеспечивая тем самым личное пространство. Красивая перегородка из натуральных материалов способна даже добавить уюта помещению. „Похожий эффект можно создать с помощью гардин. Их можно прикрепить к потолку и закрыть, когда требуется побыть одному“, — советует Салусте.

Еще одним решением разделения комнаты на зоны может статьстеллаж или полки, закреплённые на потолке или на полу. Открытые полки идеально подходят для разделения разных частей комнаты. Коробки или корзины на полках делают ее менее прозрачной и создают аккуратное общее впечатление. На полках также можно хранить книги или другие любимые вещи.

Дизайнер интерьера также делится простым трюком, как создать уединённый уголок для детей в общем пространстве. „Уединенность легко создать, добавив в гостиную детскую палатку. Добавьте несколько подушек и одеял, светодиодную лампу на батарейках для уюта и позвольте детям наслаждаться пребыванием в одиночестве. Когда дети спят, у родителей есть возможность расслабиться, а для этого тоже можно использовать детскую палатку с приглушенным светом, надеть наушники и побыть наедине с собой“, — предлагает дизайнер интерьера.

*Из опроса IKEA „Жизнь дома“.

Исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в каждой стране в период с мая по июнь 2023 года посредством онлайн-панелей. В Эстонии в опросе приняли участие 1007 жителей.