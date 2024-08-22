Горе - цена за любовь. Скорбь по любимым старит нас раньше срока, но есть ли альтернативы?

Новое исследование показало, что потеря близкого человека представляет собой риск для нашего здоровья. Однако постоянное избегание боли и страданий тоже имеет свои фатальные последствия, считает журналист издания The Independent Хелен Коффи .

Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Мэйлмана, показало, что смерть близкого члена семьи оказывает пагубное влияние на биологический возраст. Потеря кого-то значимого в любом возрасте представляет собой риск для здоровья; повторные потери могут увеличить вероятность сердечных заболеваний, слабоумия и даже ранней смерти. Чем больше потерь, тем хуже наше самочувствие — переживание двух или более смертей близких во взрослом возрасте может оказать большее влияние на процесс биологического старения.