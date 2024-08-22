22.08.2024, 13:30
Горе - цена за любовь. Скорбь по любимым старит нас раньше срока, но есть ли альтернативы?
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Лучше любить и потерять, чем вообще никогда никого не любить. Редко когда эта фраза, впервые высказанная поэтом лордом Теннисоном в 1850 году, подвергалась сомнению. Однако новое исследование бросило тень на привычное понятие любви. Оказывается, потеря любимого человека может нас быстро состарить и даже убить, пишет Delfi Life.
Новое исследование показало, что потеря близкого человека представляет собой риск для нашего здоровья. Однако постоянное избегание боли и страданий тоже имеет свои фатальные последствия, считает журналист издания The Independent Хелен Коффи.
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