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В чем секрет хорошего оливье? Объясняют известные шеф-повара из Эстонии
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ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЦЕПТ | Кокосово-шоколадный торт с малиновым вареньем и чиа
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ВИДЕО | 5 хитростей, как пожарить кровяные колбаски, чтобы они не развалились
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РЕЦЕПТ | Пиккпойс со свеклой хассельбек и гранатом
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РЕЦЕПТЫ | Лайфхак для находчивой хозяйки! 4 рождественских блюда, которые можно приготовить заранее
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Жаркое из свинины: как приготовить его так, чтобы мясо было сочным, а кожица – хрустящей
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РЕЦЕПТ | Английский рождественский кекс
Рецепты эстонских шеф-поваров вошли в новую кулинарную книгу “Baltic Chefs”. Скоро она появится в продаже
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РЕЦЕПТ | Традиционный рождественский творожный штоллен
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Готовимся к Рождеству
РЕЦЕПТЫ | Может ли питательная еда быть легкой и нежирной? Два необычных блюда, которые согреют в холода
ВИДЕО | "Так перловку вы еще не готовили!" Известный российский шеф-повар поделился с подписчиками рецептом "мульгикапсад"
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ВИДЕО | Никаких вредностей! Готовим диетическую шаурму из кролика с эстонским шеф-поваром Андреем Шмаковым
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РЕЦЕПТ | Запеченный баклажан с ветчиной сотто
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РЕЦЕПТ | Яблочный пирог с корицей — то, что сделает ваш вечер уютнее
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Чисто "нечистое" меню, или чем кормить гостей в Хеллоуин
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5 "ужасных" и очень простых рецептов на Хэллоуин
РЕЦЕПТ | Запеченная свекла с соусом из тунца
РЕЦЕПТЫ | Так дешево?! 5 домашних блюд, которые обойдутся не дороже 2 евро
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РЕЦЕПТ | Тост с лисичками и сыром бри — успейте приготовить, пока не закончился грибной сезон!
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РЕЦЕПТ | Особо секретный яблочный пирог, который готовят в семье Элины Нечаевой
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РЕЦЕПТ | Жареный рис в тайском стиле: порадуйте своих близких чем-то особенным!
РЕЦЕПТ | Суп из красной чечевицы с карри, томатами и кокосовым молоком
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РЕЦЕПТ | Сэндвич с вареным яйцом и тунцом
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РЕЦЕПТ | Кабачковые оладьи с отварным картофелем — вкусно, быстро, диетично
РЕЦЕПТ | Крошка-картошка по-домашнему: сезонное блюдо с сырным соусом и беконом
Заготовки по-средиземноморски: 3 невероятно ароматных итальянских соуса, которые можно приготовить дома
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ВИДЕО | Летний салат из помидора и нежного сливочного сыра от эстонского шеф-повара Андрея Шмакова
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До румяной корочки: 5 рецептов необычной выпечки из обычных яблок
Время "рыжих": пять оригинальных рецептов с лисичками
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Никакого вреда, кроме пользы: развенчиваем 5 мифов о мясе
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Домашний ткемали: 3 рецепта знаменитого грузинского соуса из сливы
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ФОТО | Овощной салат с тунцом и авокадо
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Рулеты из лаваша: 5 рецептов-пятиминуток
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ВИДЕО | Готовим пасту с морепродуктами с эстонским шеф-поваром Андреем Шмаковым
РЕЦЕПТ | Салат из запеченных баклажанов и паприки с сыром фета
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Лосось в глазури из чили и бурбона: новый изысканный рецепт от кулинарного блогера RusDelfi
Пицца, закуска и десерт: 5 необычных блюд из обычных кабачков
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