ВИДЕО | Абрикосовое масло: рецепт сладкой намазки на бутерброды

Фудблогер Valeriia Veligura показала своим подписчикам, как приготовить вкусную сливочную намазку к вашим блюдам.
Ингредиенты
Абрикосы 500 г
Сахар 75-150 г
Ванильный сахар 1 пакетик
Соль
Лимонный сок 1 ст.л
Цедра лимона
Сливочное масло 150 г
Приготовление:
Возьмите спелые абрикосы и достаньте из них косточки;
Разрежьте половинки пополам и положите в кастрюлю;
Добавьте мед/сахар, ванильный сахар, соль, лимонный сок и цедру;
Поставьте на средний огонь и тушите помешивая 15 мин;
Затем добавьте сливочное масло и удерживайте на огне еще 5 мин;
На этом этапе вы можете попробовать абрикосовое масло и при необходимости добавить сахар или другие специи;
Тщательно перебейте смесь блендером до образования однородной массы. По желанию можете перетереть через сито;
Положите в формы, дайте остыть и храните в холодильнике;
Масло можно заморозить или законсервировать.
Советы:
Вместо сахара можно использовать мед или натуральный сироп. Автор видео использовала сахар и мед;
Вместо лимонного сока можно использовать апельсиновый. Так же и с цедрой лимона, ее можно заменить апельсиновую.
Приятного аппетита!