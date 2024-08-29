ВИДЕО | Абрикосовое масло: рецепт сладкой намазки на бутерброды

Возьмите спелые абрикосы и достаньте из них косточки;

Разрежьте половинки пополам и положите в кастрюлю;

Добавьте мед/сахар, ванильный сахар, соль, лимонный сок и цедру;

Поставьте на средний огонь и тушите помешивая 15 мин;

Затем добавьте сливочное масло и удерживайте на огне еще 5 мин;

На этом этапе вы можете попробовать абрикосовое масло и при необходимости добавить сахар или другие специи;

Тщательно перебейте смесь блендером до образования однородной массы. По желанию можете перетереть через сито;

Положите в формы, дайте остыть и храните в холодильнике;