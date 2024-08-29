Рецепты
29.08.2024, 13:15

ВИДЕО | Абрикосовое масло: рецепт сладкой намазки на бутерброды

 
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198331793
ФОТО: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Это масло идеально подойдет к кашам, блинам, сырникам или просто свежему или поджаренному хлебу. Оно готовится очень просто и быстро, пишет ТСН.

Фудблогер Valeriia Veligura показала своим подписчикам, как приготовить вкусную сливочную намазку к вашим блюдам.

Ингредиенты

  • Абрикосы 500 г

  • Сахар 75-150 г

  • Ванильный сахар 1 пакетик

  • Соль

  • Лимонный сок 1 ст.л

  • Цедра лимона

  • Сливочное масло 150 г

Приготовление:

  1. Возьмите спелые абрикосы и достаньте из них косточки;

  2. Разрежьте половинки пополам и положите в кастрюлю;

  3. Добавьте мед/сахар, ванильный сахар, соль, лимонный сок и цедру;

  4. Поставьте на средний огонь и тушите помешивая 15 мин;

  5. Затем добавьте сливочное масло и удерживайте на огне еще 5 мин;

  6. На этом этапе вы можете попробовать абрикосовое масло и при необходимости добавить сахар или другие специи;

  7. Тщательно перебейте смесь блендером до образования однородной массы. По желанию можете перетереть через сито;

  8. Положите в формы, дайте остыть и храните в холодильнике;

  9. Масло можно заморозить или законсервировать.

Советы:

  • Вместо сахара можно использовать мед или натуральный сироп. Автор видео использовала сахар и мед;

  • Вместо лимонного сока можно использовать апельсиновый. Так же и с цедрой лимона, ее можно заменить апельсиновую.

Приятного аппетита!

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