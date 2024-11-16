Мясокомбинат назвал блюдо, которое будет хитом этого зимнего сезона

По словам Круустюка, рост спроса на холодец наблюдался и прошлой зимой, когда объемы продаж увеличились на четверть. Например, куриный холодец Fitlap от Nõo Lihatööstus установил рекорд по продажам холодца за все время.

„Потребители отдают предпочтение классическим вкусам холодца и ценят при этом меньшее содержание жира и большее содержание мяса“, - отметил Круустюк. Он добавил, что компания подобрала для своего холодца желатин, благодаря которому желе остается прозрачным. Нововведением стала упаковка холодца в газовую среду, что обеспечивает более долгий срок хранения. Усилия компании по развитию продукции были отмечены на Таллиннской продовольственной ярмарке, где холодцу Memme от Nõo Lihatööstus был присужден знак „Рождественский продукт 2024“.

„Жители Эстонии предпочитают мясные продукты с чистыми и домашними вкусами и, помимо доступной цены, ценят пониженное содержание соли и добавок“, - описал Круустюк тенденцию, которой компания следовала при разработке новых продуктов для этого зимнего сезона. Заботясь о здоровье людей, Nõo Lihatööstus уменьшила содержание соли и жира в своих продуктах и отказалась от добавления усилителя вкуса E621.

К началу зимнего сезона Nõo Lihatööstus выпустила на рынок более 30 новинок. „Все наши зимние продукты черпают вкусы из традиционных компонентов, которые люди уже десятилетиями используют в домашних рецептах. Это, например, масло, горчица, песто, черника, яблоки, хлеб с острова Муху и лук“, - описал Круустюк. Кровяные колбаски и колобки готовят только из натуральной свиной крови, и они отличаются плотной текстурой. В этом сезоне в ассортимент добавились новинки: хуторские кровяные колбаски, кровяные колбаски с тмином и кровяные колобки со сливочным маслом. На Таллиннской продовольственной ярмарке последние были признаны лучшим рождественским продуктом 2024 года среди 87 претендентов.