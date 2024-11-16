Мясокомбинат назвал блюдо, которое будет хитом этого зимнего сезона(2)
Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк прогнозирует, что хитом нынешнего зимнего сезона станет холодец, продажи которого уже в осенние месяцы выросли на треть по сравнению с прошлым годом.
По словам Круустюка, рост спроса на холодец наблюдался и прошлой зимой, когда объемы продаж увеличились на четверть. Например, куриный холодец Fitlap от Nõo Lihatööstus установил рекорд по продажам холодца за все время.
„Потребители отдают предпочтение классическим вкусам холодца и ценят при этом меньшее содержание жира и большее содержание мяса“, - отметил Круустюк. Он добавил, что компания подобрала для своего холодца желатин, благодаря которому желе остается прозрачным. Нововведением стала упаковка холодца в газовую среду, что обеспечивает более долгий срок хранения. Усилия компании по развитию продукции были отмечены на Таллиннской продовольственной ярмарке, где холодцу Memme от Nõo Lihatööstus был присужден знак „Рождественский продукт 2024“.
„Жители Эстонии предпочитают мясные продукты с чистыми и домашними вкусами и, помимо доступной цены, ценят пониженное содержание соли и добавок“, - описал Круустюк тенденцию, которой компания следовала при разработке новых продуктов для этого зимнего сезона. Заботясь о здоровье людей, Nõo Lihatööstus уменьшила содержание соли и жира в своих продуктах и отказалась от добавления усилителя вкуса E621.
К началу зимнего сезона Nõo Lihatööstus выпустила на рынок более 30 новинок. „Все наши зимние продукты черпают вкусы из традиционных компонентов, которые люди уже десятилетиями используют в домашних рецептах. Это, например, масло, горчица, песто, черника, яблоки, хлеб с острова Муху и лук“, - описал Круустюк. Кровяные колбаски и колобки готовят только из натуральной свиной крови, и они отличаются плотной текстурой. В этом сезоне в ассортимент добавились новинки: хуторские кровяные колбаски, кровяные колбаски с тмином и кровяные колобки со сливочным маслом. На Таллиннской продовольственной ярмарке последние были признаны лучшим рождественским продуктом 2024 года среди 87 претендентов.
Также Nõo Lihatööstus выпустила восемь новых блюд для запекания. Например, впервые в Эстонии в продаже бройлер для запекания в хрустящей панировке, а также такие новинки, как свиная шея с зеленым песто, жаркое с яблоками и жаркое с копченой горчицей. В сотрудничестве с BBQ Symphony было разработано свиное жаркое с горчицей и хрустящей корочкой.
Разнообразные мясные рулеты Nõo давно стали классикой: 20 мастеров компании готовят их вручную каждый год – с осени по март. Особой популярностью пользуются легендарные мясные рулеты с сыром от Nõo, которые выпускаются уже 17 лет. В этом году в ассортимент добавились мясные рулеты в красном маринаде, для приготовления которых используется охлажденное сырье, что придает мясу свежесть и обеспечивает лучший вкус.
Помимо популярных панированных шницелей для запекания, компания Nõo Lihatööstus добавила в свой ассортимент доступные круглый год новые продукты для запекания и жарки, в том числе приготовленные вручную жаркое из шеи и бекон для запекания. Также в ассортименте появились котлеты с хлебом с острова Муху и котлеты с морковью, которые быстро и легко готовятся. Ассортимент копченых и полукопченых колбас также расширился, а одной из новинок стала копченая колбаса с можжевеловыми ягодами.
Nõo Lihatööstus – ведущий эстонский производитель мясной продукции, удостоенный звания Лучшего семейного предприятия. Предприятие трудоустраивает более 200 человек, являясь одним из важнейших работодателей в Эстонии. В ассортимент Nõo Lihatööstus входит более 400 наименований товаров.