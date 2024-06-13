7 рецептов бодрящего диетического смузи с сельдереем

Зеленый смузи из сельдерея, огурца и яблока

Для этого напитка вам понадобятся:

Сельдерей — 2 стебля;

Яблоко зеленое — 1 шт.;

Огурец — 1 шт.;

Сок половинки лимона — по желанию.

Очистите огурец, яблоко и стебли сельдерея от кожуры. Нарежьте ингредиенты, сложите в блендер. По желанию влейте сок лимона. Можно также добавить листья мяты. Взбейте до однородности и перелейте в стакан.

Витаминный смузи из сельдерея и имбиря

Подготовьте следующие ингредиенты:

Сельдерей — 2 стебля;

Яблоко зеленое — 1 шт.;

Корень имбиря — кусочек на свой вкус;

Сок лимона — по вкусу.

Очистите ингредиенты от кожуры. Нарежьте на кусочки, переложите в блендер и взбейте до однородности. Затем перелейте в стакан. Иногда яблоко в этом рецепте заменяют огурцом, так что экспериментируйте.

Диетический смузи из сельдерея и шпината

В составе этого напитка:

Сельдерей — 2 стебля;

Шпинат — 100 г;

Вода — 100 мл;

Мед — 1 ст. л. по желанию;

Яблоко зеленое — 1 шт.;

Киви, груша, авокадо — по 60 г каждого по желанию.

Очистите ингредиенты от кожуры. Шпинат тщательно промойте. Сложите ингредиенты в блендер, влейте воду, добавьте мед и взбейте до однородности.

Жиросжигающий смузи из сельдерея и ананаса

Вам понадобятся:

Сельдерей — 2 стебля;

Ананас — 200 г;

Киви — 1 шт.;

Базилик — по вкусу;

Сок половинки лайма или лимона.

Очистите киви, ананас и сельдерей, нарежьте. Базилик измельчите. Сложите ингредиенты в блендер, залейте соком лайма или лимона и взбивайте до однородности.

Овощной смузи из сельдерея и моркови

Подготовьте следующие ингредиенты:

Сельдерей — 2 стебля;

Морковь — 1 шт.;

Вода — 150 мл.

Очистите и нарежьте кусочками сельдерей и морковь, переложите в блендер. Влейте воду, взбивайте до однородности. Чтобы добавить напитку пикантности, включите в состав 2–3 финика без косточки. Можно также добавить свежевыжатый апельсиновый сок, 1 зеленое яблоко или 1 банан.

Фруктово-овощной смузи из сельдерея и банана

Вам понадобятся:

Сельдерей — 2 стебля;

Банан — 1–2 шт.;

Яблоко зеленое — 1–2 шт.;

Вода — 100 мл.