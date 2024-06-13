7 рецептов бодрящего диетического смузи с сельдереем
Смузи — это витаминный напиток, который не только утолит жажду, но и наполнит тело энергией. Делимся 7 рецептами зеленого смузи из сельдерея, которые можно пить в том числе во время диеты. Подавайте напиток охлажденным. При необходимости разбавьте небольшим количеством воды.
Зеленый смузи из сельдерея, огурца и яблока
Для этого напитка вам понадобятся:
Сельдерей — 2 стебля;
Яблоко зеленое — 1 шт.;
Огурец — 1 шт.;
Сок половинки лимона — по желанию.
Очистите огурец, яблоко и стебли сельдерея от кожуры. Нарежьте ингредиенты, сложите в блендер. По желанию влейте сок лимона. Можно также добавить листья мяты. Взбейте до однородности и перелейте в стакан.
Витаминный смузи из сельдерея и имбиря
Подготовьте следующие ингредиенты:
Сельдерей — 2 стебля;
Яблоко зеленое — 1 шт.;
Корень имбиря — кусочек на свой вкус;
Сок лимона — по вкусу.
Очистите ингредиенты от кожуры. Нарежьте на кусочки, переложите в блендер и взбейте до однородности. Затем перелейте в стакан. Иногда яблоко в этом рецепте заменяют огурцом, так что экспериментируйте.
Диетический смузи из сельдерея и шпината
В составе этого напитка:
Сельдерей — 2 стебля;
Шпинат — 100 г;
Вода — 100 мл;
Мед — 1 ст. л. по желанию;
Яблоко зеленое — 1 шт.;
Киви, груша, авокадо — по 60 г каждого по желанию.
Очистите ингредиенты от кожуры. Шпинат тщательно промойте. Сложите ингредиенты в блендер, влейте воду, добавьте мед и взбейте до однородности.
Жиросжигающий смузи из сельдерея и ананаса
Вам понадобятся:
Сельдерей — 2 стебля;
Ананас — 200 г;
Киви — 1 шт.;
Базилик — по вкусу;
Сок половинки лайма или лимона.
Очистите киви, ананас и сельдерей, нарежьте. Базилик измельчите. Сложите ингредиенты в блендер, залейте соком лайма или лимона и взбивайте до однородности.
Овощной смузи из сельдерея и моркови
Подготовьте следующие ингредиенты:
Сельдерей — 2 стебля;
Морковь — 1 шт.;
Вода — 150 мл.
Очистите и нарежьте кусочками сельдерей и морковь, переложите в блендер. Влейте воду, взбивайте до однородности. Чтобы добавить напитку пикантности, включите в состав 2–3 финика без косточки. Можно также добавить свежевыжатый апельсиновый сок, 1 зеленое яблоко или 1 банан.
Фруктово-овощной смузи из сельдерея и банана
Вам понадобятся:
Сельдерей — 2 стебля;
Банан — 1–2 шт.;
Яблоко зеленое — 1–2 шт.;
Вода — 100 мл.
Очистите и нарежьте яблоки, бананы и сельдерей. Соедините в блендере, добавьте воды и взбейте. Иногда яблоки в этом смузи не используются, зато добавляется зелень, например укроп.
Сладкий смузи из сельдерея и груши
В состав этого напитка входят:
Сельдерей — 2 стебля;
Груша — 1 шт.;
Яблоко — 1 шт.;
Лимонный сок — 1 ч. л.;
Вода — 100 мл.
Промойте, очистите и нарежьте ингредиенты. Соедините кусочки в блендере, залейте водой, влейте лимонный сок, взбейте до однородности.
Это были 7 простых рецептов смузи с сельдереем. Для приготовления вкусного напитка требуется минимум ингредиентов и времени.
Источник: „Рамблер“