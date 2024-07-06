Рецепты
06.07.2024, 14:40

Нутрициолог рассказал рецепт мощного жиросжигающего напитка

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ФОТО: NDAB Creativity | Shutterstock

Многие мечтают о стройном и подтянутом теле. На пути к идеальной фигуре могут помочь витаминные шоты, которые представляют собой коктейли, насыщенные полезными веществами.

В день достаточно всего 50 мл такого напитка, чтобы достичь желаемого результата, рассказала нутрициолог Екатерина Маслова. При этом она отметила важность сбалансированного питания и физической активности.

Медик поделилась рецептом напитка, которые ускорит метаболизм. Один из главных ингредиентов в нем — перец чили. В него входит фенольное соединение капсаицин, которое повышает температуру тела, что ускоряет обмен веществ.

  1. Возьмите половину моркови, стебель сельдерея, четвертинку лимона, щепотку сушеного острого перца чили.

  2. Очистите морковь, в соковыжималке выжмите сок из моркови и стебля сельдерея.

  3. Сок лимона смешайте с полученной овощной смесью, добавьте перец и перемешайте.

  4. Выпейте перед ужином одним глотком.

Источник: Рамблер

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