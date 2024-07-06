Нутрициолог рассказал рецепт мощного жиросжигающего напитка

В день достаточно всего 50 мл такого напитка, чтобы достичь желаемого результата, рассказала нутрициолог Екатерина Маслова. При этом она отметила важность сбалансированного питания и физической активности.
Медик поделилась рецептом напитка, которые ускорит метаболизм. Один из главных ингредиентов в нем — перец чили. В него входит фенольное соединение капсаицин, которое повышает температуру тела, что ускоряет обмен веществ.
Возьмите половину моркови, стебель сельдерея, четвертинку лимона, щепотку сушеного острого перца чили.
Очистите морковь, в соковыжималке выжмите сок из моркови и стебля сельдерея.
Сок лимона смешайте с полученной овощной смесью, добавьте перец и перемешайте.
Выпейте перед ужином одним глотком.
Источник: Рамблер