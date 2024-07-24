Идеально в жару: 7 холодных супов, которые помогут быстро сбросить вес летом

От классического гаспачо до кремовой смеси авокадо — вот несколько рецептов холодных супов для снижения веса от диетолога, которые стоит попробовать дома, пишет Health Shots.

Супы считаются согревающей едой и обычно ассоциируются с зимой, но разве справедливо ограничивать целую группу прекрасных блюд одним сезоном? Супы могут облегчить менструальные спазмы, улучшить иммунитет и стать едой, которая поможет справиться с болезнью. Кроме того, супы могут быть частью рациона питания по снижению веса. Так что откажитесь летом от тяжелой пищи и замените ее освежающими холодными супами, которые идеально подходят для снижения веса.

Холодный гороховый суп

Ингредиенты:

2 стакана свежего или замороженного горошка

1 небольшая луковица, нарезанная

1 зубчик чеснока, измельченный

2 стакана овощного бульон.

1/2 стакана простого греческого йогурта

соль и перец по вкусу

свежая мята для украшения

Как приготовить:

Отварите горох, лук и чеснок в овощном бульоне до готовности. Измельчите смесь до однородной массы. Добавьте греческий йогурт, соль и перец. Охладите в течение 1-2 часов. Украсьте свежей мятой.

Холодный морковно-имбирный суп

Ингредиенты:

5 крупных морковей, очищенных и нарезанных

1 маленькая луковица, нарезанная

2,5 см кусочка имбиря, очищенного и нарезанного

2 стакана овощного бульона

1/2 стакана кокосового молока

соль и перец по вкусу

свежая кинза для украшения

Как приготовить:

Отварите морковь, лук и имбирь в овощном бульоне до готовности. Измельчите смесь до однородной массы. Добавьте кокосовое молоко, соль и перец. Охладите в течение 1-2 часов. Украсьте свежей кинзой.

Холодный свекольный суп

Ингредиенты:

4 средние свеклы, запеченные и нарезанные

1 огурец, очищенный и нарезанный

1 маленькая красная луковица, нарезанная

1 стакан простого греческого йогурта

2 стакана овощного бульона

2 ст. л. лимонного сока

соль и перец по вкусу

свежий укроп для украшения

Как приготовить:

Измельчите свеклу, огурец, лук, йогурт, овощной бульон и лимонный сок до однородной массы. Приправьте солью и перцем. Охладите в течение как минимум 2 часов. Украсьте свежим укропом.

Холодный томатный суп с базиликом

Ингредиенты:

4 спелых помидора, нарезанных

1 маленькая красная луковица, нарезанная

1 зубчик чеснока, измельченный

2 стакана овощного бульона

1/2 стакана простого греческого йогурта

1/4 стакана свежих листьев базилика

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

Смешайте помидоры, лук, чеснок, овощной бульон, йогурт и базилик до однородной массы. Приправьте солью и перцем. Охладите в течение 1-2 часов. Подавайте холодным.

Как холодные супы помогают похудеть?

Гидратация. Холодные супы расслабляют и часто содержат много воды, что помогает дольше сохранять чувство сытости и потенциально снижает тягу к еде. Таким образом, в жарком и влажном климате, если вам не хочется готовить, холодные супы могут быть доступной и эффективной альтернативой тяжелой пище. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Foods Journal, суп гаспачо более сытный, чем другие продукты, что позволяет людям дольше чувствовать сытость.

Низкая калорийность. Многие холодные супы менее калорийны по сравнению с более тяжелыми блюдами, такими как рагу или паста. Это потому, что основа этих блюд овощи, фрукты и бульоны. Так что, если вы хотите сбросить лишний вес, употребление холодных супов может быть полезным. Однако для подтверждения этого утверждения необходимы дополнительные исследования.

Большое количество овощей. Холодные супы обычно содержат много овощей, которые богаты клетчаткой. Клетчатка способствует насыщению и помогает контролировать аппетит. Снижение веса увеличивается с увеличением общего потребления клетчатки, особенно овощей, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers Nutrition Journal.