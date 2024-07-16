От клубники до томатов: надоело закатывать банки? 8 советов, как быстро и просто сохранить урожай с грядки(1)
Заготовка запасов на зиму – неотъемлемая часть дачной жизни, но в жаркие летние дни не всегда есть желание проводить по несколько часов, закатывая банки. Как же сохранить свежие овощи и фрукты? Альтернативных вариантов много – заморозка, сушка, герметичный контейнер… Для каждого вида фруктов и овощей подойдет свой способ. Что именно можно сделать, рассказала специалист по питанию Rimi, Катри Мерисалу.
Овощи для супов
Для заморозки подходит большинство овощей с низким содержанием влаги (морковь, брокколи, горох, кукуруза). Овощи следует помыть и почистить. Фасоль и цветную капусту рекомендуется предварительно обдать кипятком. Затем можно их нарезать и расфасовать по пакетами такими порциями, чтобы можно достать нужное количество для приготовления, например, порции супа.
Лук, чеснок и травы
Если есть возможность, то летом травы и зелень, конечно, можно собирать прямо с грядки непосредственно перед готовкой. Свежесрезанную зелень можно поставить в воду, как цветы, и хранить в холодильнике или при комнатной температуре. Для более длительного хранения в холодильнике можно воспользоваться следующих лайф-хаком. Нарезать укроп, петрушку и другие травы, а на дно контейнера положить влажные бумажные полотенца, затем выложить слой зелени, накрыть его полотенцем, затем еще один слой зелени.
Лук, укроп, петрушку, мяту можно смело замораживать для хранения на более длительный срок. Еще один интересный способ заготовки трав – в виде кубиков льда. Нарежьте травы, разложите их в формы для льда или маффинов, залейте кипятком или растопленным маслом и заморозьте. Кубики трав удобно добавлять на сковороду или в суп. Кубики из мяты можно добавить в кувшин с водой.
Съедобные растения в горшках на подоконнике
Жизнь магазинных зеленых салатов можно вполне успешно продлить в домашних условиях. При покупке внимательно осмотрите листья и корни растений. Выбирайте растения с крепкими, здоровыми листьями и белыми корнями. Дома пересадите растение в более крупный горшок. Если это кажется слишком сложным, то, по крайней мере, освободите растение от пластиковой пленки и храните в холодильнике в кувшине с водой. При готовке отщипывайте верхушки растения – это стимулирует рост боковых побегов. Не забывайте поливать растения, но следите, чтобы в поддоне не застаивалась вода. Старайтесь поливать растения утром – так лишняя влага успеет испариться за день.
Хранение клубники
Главный враг клубники – влага. Поэтому лучше не мыть ягоды, пока не собираетесь их съесть. Клубника лучше сохраняется в герметичной стеклянной банке, чем в пластиковом контейнере. Поместите немытую клубнику в стеклянную банку, на дно положите бумажное полотенце, закройте герметичной крышкой и поставьте в холодильник. Полотенце впитает лишнюю влагу, что поможет клубнике дольше оставаться свежей. Такой способ поможет сохранить клубнику на несколько дней дольше. Сохранить клубнику на более длительный срок без добавления сахара можно в вакуумной упаковке. Если аккуратно разложить ягоды в пакете и воспользоваться вакууматором, то можно ягоды можно хранить в морозилке максимально долго без потери вкуса и аромата.
Грибы
Консервирование грибов на зиму может показаться сложной и трудоемкой задачей. Вместо этого их можно высушить. Сначала очистите грибы. Крупные грибы разрежьте пополам, маленькие можно сушить целиком. Разложите грибы на пергаментной бумаге. Поставь в духовку при самой низкой температуре (не более 50 градусов). В процессе сушки периодически перемешивайте грибы. Сушеные грибы должны быть хрустящими и легко ломаться. Храни их в герметичной стеклянной банке. Перед употреблением сушеные грибы нужно отдельно отварить, слить воду и только после этого добавлять в суп или другое блюдо.
Смузи-миксы
Большинство фруктов и ягод хорошо сочетаются между собой и отлично подходят для приготовления смузи. Просто представьте, что у вас в морозилке всегда будет подготовленная свежая смесь фруктов для смузи, которую нужно только поместить в блендер. Фрукты и ягоды рекомендуется замораживать сразу после сбора, а яблоки и сливы – через несколько дней. Расфасуйте по отдельным пакетам смесь из любимых фруктов для приготовления порции смузи и заморозьте.
На что обратить внимание при заморозке и хранении овощей и фруктов?
Максимальный срок хранения овощей и фруктов в морозилке примерно 8-12 месяцев, то есть замораживая летние дары из сада и леса вы сможете обеспечить себя витаминами до следующего лета. Подпишите дату заготовки на пакетах или контейнерах. Упростите себе жизнь, располагая старые запасы ближе, а свежие – у задней стороны морозильной камеры .
Выбирай контейнеры тщательно. По возможности стоит отдавать предпочтение стеклянной таре или из нержавеющей стали. Если используешь пластиковые контейнеры или пакеты, выбирай те, которые имеют символ переработки с числами 1, 2, 4 или 5.
Контейнеры с другими числами могут быть небезопасны для хранения пищи. Убедись, что пластиковые контейнеры и пакеты не содержат БФА (бисфенол А). Контейнеры с БФА прочные, но исследования показывают, что БФА может быть вреден для здоровья, включая риск возникновения рака и гормональных нарушений.