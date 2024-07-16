От клубники до томатов: надоело закатывать банки? 8 советов, как быстро и просто сохранить урожай с грядки 

Овощи для супов

Для заморозки подходит большинство овощей с низким содержанием влаги (морковь, брокколи, горох, кукуруза). Овощи следует помыть и почистить. Фасоль и цветную капусту рекомендуется предварительно обдать кипятком. Затем можно их нарезать и расфасовать по пакетами такими порциями, чтобы можно достать нужное количество для приготовления, например, порции супа.

Лук, чеснок и травы

Если есть возможность, то летом травы и зелень, конечно, можно собирать прямо с грядки непосредственно перед готовкой. Свежесрезанную зелень можно поставить в воду, как цветы, и хранить в холодильнике или при комнатной температуре. Для более длительного хранения в холодильнике можно воспользоваться следующих лайф-хаком. Нарезать укроп, петрушку и другие травы, а на дно контейнера положить влажные бумажные полотенца, затем выложить слой зелени, накрыть его полотенцем, затем еще один слой зелени.

Лук, укроп, петрушку, мяту можно смело замораживать для хранения на более длительный срок. Еще один интересный способ заготовки трав – в виде кубиков льда. Нарежьте травы, разложите их в формы для льда или маффинов, залейте кипятком или растопленным маслом и заморозьте. Кубики трав удобно добавлять на сковороду или в суп. Кубики из мяты можно добавить в кувшин с водой.

Съедобные растения в горшках на подоконнике

Жизнь магазинных зеленых салатов можно вполне успешно продлить в домашних условиях. При покупке внимательно осмотрите листья и корни растений. Выбирайте растения с крепкими, здоровыми листьями и белыми корнями. Дома пересадите растение в более крупный горшок. Если это кажется слишком сложным, то, по крайней мере, освободите растение от пластиковой пленки и храните в холодильнике в кувшине с водой. При готовке отщипывайте верхушки растения – это стимулирует рост боковых побегов. Не забывайте поливать растения, но следите, чтобы в поддоне не застаивалась вода. Старайтесь поливать растения утром – так лишняя влага успеет испариться за день.

Хранение клубники