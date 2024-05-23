Рецепты
23.05.2024, 08:20

Простой рецепт омлета с начинкой: готовим аппетитное блюдо за 10 минут

 
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ФОТО: Sunny Forest | Shutterstock

Омлет — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Рассказываем, как пожарить пышный ароматный омлет на сковороде, потратив минимум времени и продуктов.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.;

  • Молоко — 2 ст. л.;

  • Растительное масло — 1 ст. л.;

  • Соль — по вкусу;

  • Перец — по вкусу.

Идеальный омлет стоит сдобрить начинкой. Выбирайте ее на свой вкус. Это может быть сыр, ветчина, помидоры, брокколи или что-то другое. Количество начинки определяется на глаз, пропорционально яичной смеси.

Способ приготовления

  1. Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте молоко, старательно взбейте, посолите и поперчите по вкусу. Взбивайте до образования однородной массы.

  2. Разогрейте масло на сковороде. Выложите на сковороду начинку (кроме сыра: сыр кладется непосредственно на омлет). Обжаривайте несколько минут.

  3. Залейте начинку яично-молочной смесью.

  4. Накройте сковороду крышкой. Жарьте омлет около 7 минут на слабом огне. Судить о готовности можно по поверхности блюда: на ней не должно остаться влажных, не схватившихся участков.

Готово! Сытное угощение можно подавать к столу.

Источник: „Рамблер“

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