Простой рецепт омлета с начинкой: готовим аппетитное блюдо за 10 минут

Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте молоко, старательно взбейте, посолите и поперчите по вкусу. Взбивайте до образования однородной массы.

Разогрейте масло на сковороде. Выложите на сковороду начинку (кроме сыра: сыр кладется непосредственно на омлет). Обжаривайте несколько минут.

Накройте сковороду крышкой. Жарьте омлет около 7 минут на слабом огне. Судить о готовности можно по поверхности блюда: на ней не должно остаться влажных, не схватившихся участков.