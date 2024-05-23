Простой рецепт омлета с начинкой: готовим аппетитное блюдо за 10 минут
Омлет — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Рассказываем, как пожарить пышный ароматный омлет на сковороде, потратив минимум времени и продуктов.
Ингредиенты
Яйца — 3 шт.;
Молоко — 2 ст. л.;
Растительное масло — 1 ст. л.;
Соль — по вкусу;
Перец — по вкусу.
Идеальный омлет стоит сдобрить начинкой. Выбирайте ее на свой вкус. Это может быть сыр, ветчина, помидоры, брокколи или что-то другое. Количество начинки определяется на глаз, пропорционально яичной смеси.
Способ приготовления
Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте молоко, старательно взбейте, посолите и поперчите по вкусу. Взбивайте до образования однородной массы.
Разогрейте масло на сковороде. Выложите на сковороду начинку (кроме сыра: сыр кладется непосредственно на омлет). Обжаривайте несколько минут.
Залейте начинку яично-молочной смесью.
Накройте сковороду крышкой. Жарьте омлет около 7 минут на слабом огне. Судить о готовности можно по поверхности блюда: на ней не должно остаться влажных, не схватившихся участков.
Готово! Сытное угощение можно подавать к столу.
Источник: „Рамблер“